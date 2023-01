Wie viel Rente bekomme ich? Neues Online-Portal zeigt es jetzt

Heute kann man zwar viele Dinge online erledigen. Dennoch sind meist offizielle Sachen wie der Führerschein, der Personalausweis oder eben die Renteninformation immer noch analog. So flattert heute noch bei allen über 27-Jährigen, die mindestens fünf Jahre Beiträge gezahlt haben, ein Brief der Deutschen Rentenversicherung ins Haus. Hier kann man ablesen, wie viel Rente man bekäme, wenn man weiterhin so viel einbezahlt, wie in den vergangenen fünf Jahren. Diese Zahlen verändern sich jedoch ständig. Zum einen richten sie sich nach dem monatlichen Einkommen und damit nach der Höhe der Beiträge, die man einzahlt. Zum anderen gibt es immer wieder Rentenanpassungen. Um nicht ständig Briefe verschicken zu müssen und um Menschen Renteninformationen schneller und einfacher bereitstellen zu können, startet die Deutsche Rentenversicherung jetzt ein Online-Portal.

Rente einsehen: Neues Online-Portal gestartet

„Mit einem Knopfdruck hat die Zentrale Stelle für die Digitale Rentenübersicht bei der Deutschen Rentenversicherung den Datenaustausch für die Digitale Rentenübersicht gestartet“, heißt es dazu bei der Rentenversicherung. Während der ersten Phase können Testpersonen ihre künftige Rente in der „Digitale Rentenübersicht“ online einsehen, das Portal begutachten und bewerten. Ab Sommer 2023 können dann alle Bürger auf das Portal zugreifen und ihre Rente einsehen.

Bislang ist es nicht einfach, den Überblick über seine Rente zu behalten. Das weiß auch die Rentenversicherung. „Unterschiedliche Inhalte, Darstellungsweisen und Zeitpunkte des Erhalts erschweren es, einen Überblick über die individuellen Leistungsansprüche im Rentenalter zu gewinnen.“ Mit der Digitalen Rentenübersicht soll alles einfacher werden. Hier werden die einzelnen Altersvorsorgeansprüche in einer strukturierten und verständlichen Übersicht transparent dargestellt. Das soll jedem die Beschäftigung mit der eigenen Altersvorsorge erleichtern. Zudem sollen die Infos über die Rente dabei helfen, möglichen Vorsorgebedarf frühzeitig zu erkennen.

Was man bekommt und wie viel es kostet

Wer über seine Rente auf dem Laufenden bleiben möchte, bekommt über das Portal seine gesetzlichen, betrieblichen und privaten Altersvorsorgeansprüche angezeigt. Man kann die Daten jederzeit abrufen und für eine unabhängige Beratung exportieren. Die Nutzung ist für alle, die in die Rentenkasse einzahlen, kostenlos. Für die Entwicklung und die erste Betriebsphase entstehen Kosten in Höhe von rund 20 Millionen Euro. Für den technischen Betrieb und die damit verbundenen Prozesse rechnet die Rentenversicherung mit Kosten von 4,5 Millionen Euro jährlich. Diese trägt der Bund.