49-Euro-Ticket in Wahrheit nur ein Lockangebot? Verbände üben scharfe Kritik

Bald ist es endlich so weit. Am 1. Mai soll das lang erwartete Deutschlandticket eingeführt werden. Für 49 Euro im digitalen Abo werden Fahrgäste ihre Mobilität im ÖPNV auf das gesamte Bundesgebiet ausweiten können. So lauten zumindest die beworbenen Vorteile. Geht man ins Detail, sieht das 49-Euro-Ticket allerdings dann doch nicht mehr ganz so rosig und simpel aus. Angesichts dessen stellen vzbv und ProBahn nun gemeinsame Forderungen.

Tatsächlich nur ein Lockangebot?

Die beiden Verbände hegen die Befürchtung, dass sich das Deutschlandticket als ein Lockangebot entpuppen könnte. Denn der angekündigte Preis in Höhe von 49 Euro ist keineswegs langfristiger Natur. Stattdessen empfiehlt der Bundesrat, die Kosten von Bund und Ländern jährlich neu festzulegen. Seitens der Bundesregierung heißt es dazu: „Bei den 49 Euro handelt es sich um einen ‚Einführungspreis‘. Die Verkehrsminister von Bund und Ländern haben bereits vereinbart, dass es von 2024 an eine ‚Dynamisierung‘ in Form eines automatischen Inflationsausgleichs geben soll.“

Ganz abwegig ist dies angesichts der hohen Inflation nicht, allerdings lehnen vzbv und ProBahn eine jährliche Neuanpassung ab. „Das Deutschlandticket muss kommen – bundesweit einheitlich, sozial gerecht und mit einer Preisgarantie bis Ende 2025. Verbraucher:innen müssen sich darauf verlassen können, dass der Preis mit 49 Euro pro Monat kein Lockangebot ist“, so Ramona Pop, Vorständin des vzbv.

Einheitlichkeit ist nicht in Stein gemeißelt

Ferner möchten einige Bundesländer den Verbrauchern Sonderkonditionen für das Deutschlandticket anbieten. In diesem Zusammenhang befürchten die beiden Verbände daher einen „neuen Flickenteppich und ein Tarif-Wirrwarr“. Also genau das, was das einheitliche und bundesweite 49-Euro-Ticket verhindern sollte. „Das Deutschlandticket muss Bus- und Bahnfahren für mehr Leute attraktiver und einfacher machen“, sagt Detlef Neuß, Bundesvorsitzender des Fahrgastverbands ProBahn. Durch unterschiedliche Lösungen werde die Tariflandschaft aber erneut unnötig komplex.

Abgesehen davon sprechen sich vzbv und ProBahn auch für eine „soziale Komponente“ aus. Diese soll die Bedürfnisse von Menschen mit geringem Einkommen sowie Familien einbeziehen. Konkret setzen sich die Verbände für ein bundeseinheitliches Sozialticket, eine kostenfreie Mitnahme für Kinder bis zu einem Alter von 14 Jahren, sowie ein geringfügig teureres Familienticket aus. Ob diese Forderungen Gehör finden, wird noch heute, am 3. März, offenbart. Denn nachdem sich Bundestag und Bundesrat in der vergangenen Woche über die konkreten Konditionen des Tickets beraten haben, soll nun eine Entscheidung fallen.