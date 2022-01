43 Millionen Führerscheine werden ungültig: Vielen droht 2022 dieses Bußgeld

Die Zahlen sind gewaltig. Im Jahr 2020 hatten etwa 57,5 Millionen Deutsche einen PKW-Führerschein. Von denen müssen rund 43 Millionen ihren Führerschein ab Januar 2022 gegen ein fälschungssicheres Exemplar umtauschen. Dabei sind nicht nur die etwa 15 Millionen Papier-Führerscheine betroffen. Auch rund 28 Millionen neue Führerscheine im Scheckkartenformat müssen umgetauscht werden.

Diese Kosten entstehen für den Führerschein-Austausch

Wer seinen Führerschein vor dem 18. Januar 2013 gemacht und ihn ausgestellt bekommen hat, muss ihn spätestens bis zum 19. Januar 2033 umtauschen. Dabei sind nicht alle sofort betroffen und es ist komplizierter, als so mancher annimmt. Es hängt entweder vom Alter des Führerscheinbesitzers oder dem Ausstellungsjahr ab. Wer wann dran ist, zeigen zwei Tabellen des ADAC.

Wer zwischen 1953 und 1958 geboren ist, muss seinen Führerschein bis zum 19. Januar 2022 umgetauscht haben. Das zumindest galt vor der Corona-Pandemie. Die Verkehrsministerkonferenz hat allerdings eine Verlängerung der Umtauschfrist für Papierführerscheine beschlossen. Sollte es pandemiebedingt kaum möglich gewesen sein, den Führerschein umzutauschen, soll von einer Geldbuße abgesehen und eine halbjährige Frist zum Nachreichen eines gültigen EU-Führerscheins eingeräumt werden.

Nun fragen sich vermutlich viele, warum der Führerschein ausgetauscht werden muss. Der Grund: Führerscheine sollen künftig EU-weit fälschungssicher und einheitlich sein. Zudem will man sie in einer Datenbank erfassen, um Missbrauch zu vermeiden.

Die Kosten für die Umtauschaktion belaufen sich auf über eine Milliarde Euro. Dabei muss jeder Betroffene zur örtlichen Führerscheinstelle und dort einen Antrag auf Umtausch stellen. Dieser erfolgt ohne Prüfung oder Gesundheitsuntersuchung. Für den Austausch berechnet der Staat 25 Euro.

Weitere Kosten nicht ausgeschlossen

Wer seinen Führerschein umtauschen muss, muss bei der Führerscheinstelle seinen Personalausweis oder Reisepass vorzeigen. Zudem benötigt man ein biometrisches Passfoto. Lässt du dieses von einem Fotografen machen, kostet dich das weitere 10 bis 20 Euro. In einem Automaten musst du für ein biometrisches Passfoto mit Kosten in Höhe von etwa 5 bis 8 Euro rechnen. Es gibt aber auch Dienste im Internet, die einen Passfoto-Generator anbieten. Du kannst dort dein selbst gemachtes Foto hochladen und den Bildausschnitt sowie die Proportionen so wählen, dass sie den offiziellen Anforderungen entsprechen. Aber auch hier musst du in etwa 7 Euro zahlen.

Das passiert, wenn du deinen Führerschein nicht umtauschst

Der Umtausch ist für alle Betroffenen verpflichtend. Wer seinen Führerschein nicht umtauscht und weiterhin mit dem alten „Lappen“ Auto fährt, muss mit einem Verwarngeld in Höhe von 10 Euro rechnen. Im Ausland können zudem weitere Probleme auf dich zukommen.