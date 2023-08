40-mal höher als Vorgabe: So krass ist Deutschlands Stromsteuer

Deutschlands Stromsteuer für Unternehmen und private Haushalte liegt 40-mal höher als die EU-Mindestvorgabe. Im ersten Moment hören sich 2,05 Cent Stromsteuer statt 0,05 Cent pro Kilowattstunde gering an. Die Auswirkungen der höheren Steuersätze sind für Unternehmen jedoch gewaltig. Insbesondere energieintensive Branchen leiden erheblich unter den zusätzlichen Kosten.

Deutschlands Stromsteuer kostet Unternehmen tausende Euro zusätzlich

Die Bedingungen für deutsche Unternehmen sehen keineswegs rosig aus. Die hohen Kosten für Produktionsstandorte in Deutschland können zu einer Belastung werden, die speziell energieintensive Branchen deutlich spüren. Wenn die Firmen langfristig wettbewerbsfähig bleiben sollen, muss sich daran etwas ändern. Die Landesvertretung der Handwerkskammern Niedersachsen wollen schnelle Entlastungen bei den Energiepreisen sehen. Eine Maßnahme könnte die Reduzierung der Stromsteuer auf das europäische Mindestmaß sein. Sowohl Bäckereien, Fleischereien als auch Metallbauer sind Unternehmen, deren Wirtschaftlichkeit durch die hohen Kosten direkt bedroht ist. Sie arbeiten mit vielen Maschinen, die im Verarbeitungsprozess notwendig sind. Sowohl die vielen Kühl- und Gefrieranlagen für die Lebensmittelbetriebe als auch die hohen Schmelzöfen im Metallgewerbe verschlingen dabei große Mengen an Strom.

Hohe Kostenentlastung für Unternehmen möglich

Wie die Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade aufzeigt, könnte eine mittlere Bäckerei mit lediglich 53 Beschäftigen bereits um 4.265 Euro entlastet werden. Nur durch eine Senkung der Stromsteuer, die auf die jährlich benötigten 200.000 Kilowattstunden Strom entfällt. Ähnlich sehe es bei Fleischereien und Metallbauern aus, die rund 4.500 Euro einsparen könnten, wenn man die Stromsteuer senken würde. Auch für kleinere Handwerksbetriebe könnte durch ein Senken der Steuer eine Kostenlast reduziert werden. Diese Zusatzbelastungen müssten laut Kammerpräsident Detlef Bade auf ein Minimum reduziert werden. „Unsere Handwerksbetriebe zahlen heute 40-mal mehr Stromsteuer als die EU vorgibt“ betonte er gegenüber der regionalHeute.

Auch private Haushalte von Stromsteuer betroffen

Die Stromsteuer von 20,50 Euro pro Megawattstunde beziehungsweise 2,05 Euro pro Kilowattstunde betrifft nicht nur Handwerksbetriebe, sondern auch private Haushalte. Zwar sank die allgemeine Abgaben- und Steuerlast im Jahr 2022 zum ersten Mal seit neun Jahren unter die 50-Prozent-Marke des Strompreises für private Haushalte, dennoch beträgt der Anteil aller Steuern und Abgaben heutzutage noch immer 29 Prozent Anteil am Strompreis, den wir zahlen. Mehr als doppelt so viel wie im europäischen Durchschnitt. Im Durchschnitt sind in anderen EU-Ländern lediglich 15 Prozent Steuern und Abgaben am Strompreis fällig. Höher liegt die Quote lediglich in Dänemark und Polen, wo sie jeweils einen Anteil von 38 Prozent an den Kosten ausmacht.

Experten fordern daher, dass die Strom- und die Mehrwertsteuer auf Strom gesenkt werden müssten, um Verbraucher weiter zu entlasten. In den letzten Monaten sanken die Strompreise für Neukunden zwar wieder auf ein angenehmeres Niveau. Noch immer nehmen viele Versorger jedoch Beträge, die innerhalb der Grenze für die Strompreisbremse liegen. Da jedoch einige Versorger von sich aus die Preise trotzdem gesenkt haben, könnte sich daraus eine günstige Gelegenheit ergeben, dich von einem überteuerten Vertrag zu lösen.