4 Prozent: Neuer Zinskracher für Tagesgeld-Sparer

Trade Republic, einer der erfolgreichsten Neobroker aus Deutschland, reagiert auf den Entscheid der Europäischen Zentralbank (EZB), die Leitzinsen zum zehnten Mal in Folge zu erhöhen. Ab dem 1. Oktober zahlt das Fintech satte 4 Prozent Zinsen auf alle Einlagen, die auf den Konten von den eigenen Kunden lagern und noch nicht in Wertpapiere wie Aktien oder ETFs investiert wurden. Beachtlich: Das Angebot gilt nicht nur für Neukunden, sondern auch für alle Bestandskunden.

Trade Republic erhöht Zinsen von 2 auf 4 Prozent

Mit dem neuen Angebot springt Trade Republic ab Oktober nach aktuellem Stand der Dinge auf den zweiten Platz im aktuellen Tagesgeld-Vergleich. Für interessierte Neukunden kann es sich lohnen, schon jetzt ein kostenloses Depot bei dem Neo Broker zu eröffnen, um vom ersten Tag an von dem 4-Prozent-Angebot profitieren zu können. Ohnehin gibt es auch jetzt schon eine grundsolide Verzinsung in Höhe von 2 Prozent pro Jahr. Das bei Trade Republic eingezahlte Geld wird übrigens nicht von dem Neobroker selbst verwahrt, sondern bei einer der folgenden Partnerbanken: Solaris SE, JP Morgan SE, Citibank Europe oder Deutsche Bank.

Dass Trade Republic sich jetzt mit einer Verdopplung des Zinssatzes zurückmeldet, ist überraschend. Denn zuletzt hatte sich der Finanzdienstleister dazu entschlossen, die Informationen zu seinen Zinszahlungen nicht nur auf der Webseite mehr und mehr zu verstecken, sondern auch in der App. Auch die jetzt kommunizierte Zinserhöhung findet sich nur versteckt in den FAQ wieder. Man kann aber davon ausgehen, dass der Neobroker sein neues 4-Prozent-Angebot in den kommenden Tagen noch deutlich stärker bewerben wird.

Wichtig: Auf den ersten Blick ist die 4-Prozent-Aktion von Trade Republic zeitlich nicht befristet. Allerdings können sich die Zinskonditionen für nicht investiertes Geld wie bei jedem Tagesgeld-Angebot jederzeit ändern. Die nachfolgende Tabelle gibt dir eine Übersicht zu weiteren Tagesgeld-Konten, die du aus Deutschland derzeit per Direktanlage nutzen kannst.

Festgeld mit Zins-Garantie nutzen

Möchtest du mehr Sicherheit für einen langfristig gültigen Zinssatz? Dann kannst du dich für ein Festgeld-Angebot entscheiden. Allerdings ist das von dir zum Sparen zurückgelegte Geld in aller Regel für den von dir gewählten Zeitraum nicht verfügbar. Aufpassen solltest du zudem bei Angeboten, die eine Rendite von 5 Prozent oder mehr versprechen. Dass es sich dabei um betrügerische Angebote handelt, ist wahrscheinlich.

