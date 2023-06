Tagesgeld bei 5 Prozent: Experten erwarten steigende Zinsen

Seit Monaten kennen die Zinsen nur eine Richtung: Nach oben. Was Kunden, die einen neuen Kredit oder eine Baufinanzierung brauchen, weh tut, freut jene, die noch Geld auf der hohen Kante liegen haben. Auch, wenn das Geld durch die anhaltend hohe Inflation faktisch weniger Wert wird, kannst du den Effekt der Inflation mit hohen Zinsen auf Tages- und Festgeld etwas abfangen. Und das, ohne an der Börse zu spekulieren und dein Geld womöglich zu verlieren. Neukunden bekommen bei vielen Banken inzwischen 3 bis 3,5 Prozent. Nicht immer sind diese Banken in Deutschland zu finden, in aller Regel aber im Euro-Raum, sodass du auch kein Währungsrisiko trägst.

Tagesgeld-Zinsen oftmals nur kurze Zeit gültig

Doch die Tagesgeldkonten haben fast alle durch die Bank eines gemeinsam: Die hohen garantierten Zinsen gibt es zumeist nur für Neukunden – und auch nur für einen begrenzten Zeitraum von zwei bis sechs Monaten. Danach bekommst du im Vergleich minimale Zinsen.

Bist du nicht auf eine kurzfristige Verfügbarkeit des Geldes angewiesen, ist es daher durchaus sinnvoll, das Geld als Festgeld bei einer Bank anzulegen. Dann bekommst du nicht nur höhere Zinsen, du kannst dich auch noch je nach Laufzeit ein bis zwei Jahre entspannt zurücklehnen. Sinnvoll ist das beispielsweise, wenn du das Geld erst in ein bis zwei Jahren brauchst, um ein neues Auto zu kaufen, eine Sondertilgung eines großen Kredites in Anspruch nehmen willst oder aber das Geld schlichtweg nicht akut brauchst.

Bank / Versicherung Zinssatz Ertrag pro Jahr bei 5.000, 10.000 und 25.000 Euro Anlagesumme Zinseinschränkungen staatliche gesetzliche Einlagensicherung in Openbank 3,60 Prozent p.a. 180 Euro

360 Euro

900 Euro keine Spanien jetzt Konto eröffnen Bigbank 3,50 Prozent p.a. 175 Euro

350 Euro

875 Euro mind.: 1.000 €



max.: 100.000 € Estland jetzt Konto eröffnen Crédit Agricole 3,50 Prozent p.a. 175 Euro

350 Euro

875 Euro mind.: 5.000 €



max.: 500.000 € Frankreich jetzt Konto eröffnen Targobank Festgeld 3,50 Prozent p.a. 175 Euro

350 Euro

875 Euro mind.: 2.500 €



keine Höchstgrenze Deutschland jetzt Konto eröffnen J&T Direktbank 3,40 Prozent p.a. 170 Euro

340 Euro

850 Euro mind.: 5.000 €



max.: 250.000 € Tschechien jetzt Konto eröffnen

Während es beim einjährigen Festgeld schon 3,6 Prozent Zinsen p.a. gibt, bekommst du beim Festgeld mit zwei Jahren Laufzeit bereits 4 Prozent – sogar bei einer Bank aus Deutschland.

Bank / Versicherung Zinssatz Ertrag pro Jahr bei 5.000, 10.000 und 25.000 Euro Anlagesumme Anlagegrenzen staatliche gesetzliche Einlagensicherung in Bank11 4,00 Prozent p.a. 200 Euro

400 Euro

1.000 Euro mind.: 1.000 €



max.: 250.000 € Deutschland jetzt Konto eröffnen Bigbank 3,70 Prozent p.a. 185 Euro

370 Euro

925 Euro mind.: 1.000 €



max.: 100.000 € Estland jetzt Konto eröffnen Crédit Agricole 3,65 Prozent p.a. 182,50 Euro

365 Euro

912,50 Euro mind.: 5.000 €



max.: 500.000 € Frankreich jetzt Konto eröffnen J&T Direktbank 3,60 Prozent p.a. 180 Euro

360 Euro

900 Euro mind.: 5.000 €



max.: 250.000 € Tschechien jetzt Konto eröffnen CA Auto Bank 3,50 Prozent p.a. 175 Euro

350 Euro

875 Euro mind.: 1.000 €



max.: 100.000 € Italien jetzt Konto eröffnen

Doch dabei wird es nicht bleiben. Wie das Handelsblatt unter Berufung auf den Chef der Frankfurter Finanzdienstleisters FMH-Finanzberatung, Max Herbst, schreibt, erwarten Experten, dass schon im Herbst die Schwelle von 5 Prozent beim Tagesgeld-Aktionszins fallen dürfte. Mit Hinblick darauf, dass die Europäische Zentralbank (EZB) die Leitzinsen noch weiter erhöhen dürfte. Dass es weitere Erhöhungen geben wird, ist für Experten angesichts der anhaltenden Inflation und den jetzt hohen Tarifabschlüssen in vielen Branchen ohne Frage.

Beim Festgeld gilt übrigens: Du solltest dich gerade wegen der steigenden Zinsen noch nicht zu lange binden. Erst, wenn der Zinsgipfel in Reichweite scheint, kann es sinnvoll sein, sich die hohen Zinsen für eine längere Zeit zu sichern.