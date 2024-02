1&1: Neue Tarife für neues Netz – aber mit einer Einschränkung

Zum Start des neuen Netzes verzichtete 1&1 drauf, auch neue Tarife zu starten. Man war überzeugt davon, dass die bisherigen Tarife gut genug seien. Lediglich bei den zahlreichen Discounter-Marken der zugekauften Drillisch wechselt man wie gewohnt teils mehrmals die Woche die Preise und das inkludierte Datenvolumen. Jetzt gibt es neue Tarife bei der Hauptmarke. Allerdings nicht für alle Kunden, sondern nur für Kunden unter 29 Jahren. Sprich: Es gibt bei 1&1 nun ein neues Young-Tarif-Angebot. Dabei wirbt der Netzbetreiber mit Tarifen ab 6,99 Euro monatlich – tatsächlich ist das aber nur der Promotion-Preis.

Das neue Young Portfolio besteht aus drei Tarifen mit Telefonie-Flat in alle Handy-Netze sowie ins Festnetz und vergleichsweise großzügigen Datenvolumen-Paketen. Die 1&1 All-Net-Flat Young S bietet 10 GB Datenvolumen für monatlich 9,99 Euro monatlich. In den ersten drei Monaten sind es nur 6,99 Euro. 50 GB Datenvolumen gibt es beim Young M für 19,99 Euro monatlich. In den ersten drei Monaten zahlst du 10 Euro weniger. Stolze 100 GB bekommst du für 29,99 Euro im Tarif Young L. Hier zahlst du ebenfalls 10 Euro weniger in den ersten drei Monaten. Alle Young Tarifangebote beinhalten eine 5G-fähige Internet-Flatrate mit bis zu 500 Mbit/s im Download und bis zu 50 Mbit/s im Upload.

Smartphone-Aufpreis bei 1&1 sehr fair

Interessant an den Tarifen im Vergleich zu normalen Discounter-Tarifen ist, dass du auf Wunsch eine kostenlose Multi-Card bekommst. Das heißt, du kannst ein weiteres Gerät mit demselben Vertrag versorgen. Außerdem bietet dir 1&1 in den Young-Tarifen wie bei einem richtigen Vertrag ein Handy an, für das du monatlich bezahlen musst. Der Vorteil: Du brauchst den hohen Betrag für ein hochwertiges Handy nicht auf einmal auf den Tisch legen. Ein Samsung S24 Ultra bekommst du im Young L beispielsweise für monatlich 79,99 Euro, die ersten drei Monate für 49,99 Euro – jeweils inklusive des Tarifes.

Zum Vergleich: Bei guenstiger.de ist das S24 Ultra mit 256 GB für etwa 1.200 Euro zu haben. Bei 1&1 zahlst du im Young-L-Tarif über 2 Jahre insgesamt 1.829 Euro. Davon ausgehend, dass von diesem Betrag 689 Euro für den Handyvertrag anfallen, zahlst du nur knapp 60 Euro mehr für die Ratenzahlung bei 1&1. Ein wirklich fairer Deal.

1&1 nutzt – wie erwähnt – seine eigenen Sendemasten. Allerdings gibt es davon bisher nur eine sehr überschaubare Zahl. Dort, wo man kein eigenes Netz hat, greift man auf ein National Roaming mit o2 zurück. Ab Sommer ist geplant, hier stattdessen das Vodafone-Netz zu nutzen.

