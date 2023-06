Diese Vollformat-Kameras machen die besten Fotos: Enges Rennen in den Top 10

Wer schon mal bei seiner Smartphone- oder Handykamera an die Grenzen des Machbaren gelangt ist, weiß, wie schnell das der Fall ist. Lange Zooms, Nachtaufnahmen, lange oder extrem kurze Belichtungszeiten, ein optisches Bokeh, lichtstarke Objektive und vieles mehr. Echte Kameras haben so einige Vorteile gegenüber den kleinen Knipsen in Mobiltelefonen. Ein extrem wichtiger Faktor ist dabei der Sensor. Denn in die kleinen Telefone passen einfach keine großflächigen Sensoren. Genau diese testet DxOMark und wertet die Bildqualität aus. Damit ergibt sich ein Ranking der besten Kameras. Wir zeigen dir hier die Top-Fotoapparate der Vollformat-Kamera-Klasse. Also die, deren Sensor das aus der Analogzeit bekannte 35mm-Format besitzen.

Die Top 10 der Vollformat-Kameras

In der Liste der Kameraexperten geht es eng zu. Die Top 6 des Rankings kommen alle auf die gleiche Gesamtpunktzahl und unterscheiden sich deshalb nur bei den Unterqualifikationen Porträt, Landschaft und Sport. Je nach deinen Vorlieben solltest du also auf diesen Wert besonders achten.

Schaut man sich die Top-10 der Vollformat-Kamera-Sensoren an, ist die Gesamtwertung ebenfalls extrem knapp beieinander. Die auf die Top-7 folgenden Kameras sind nur einen beziehungsweise zwei Punkte dahinter. Es gilt also auch in den Top 10 speziell nach deinem Foto-Schwerpunkt zu suchen – und nach dem Preis. Denn von den günstigsten Modelle wie der Sony A7R II und ihrer Nachfolgerin A7R III geht es in luftige Höhen bis hin zur Leica M11, die mit 8.750 Euro zu Buche schlägt – ohne Objekt versteht sich.

Doch nicht nur das sind Kriterien, die die Auswahl an Digitalkameras einschränken. Auch das Alter des Modells kann eine triftige Rolle spielen. So stammt die Nikon D850 aus dem Jahr 2017 und wer weiß, wie lange es hier noch Software-Unterstützung gibt. Dazu ist sie eine der wenigen Kameras, die noch auf das alte Spiegelreflex-System bauen. Also einen echten Spiegelkasten besitzt und damit viel mehr bewegliche Teile hat, als moderne DSLMs, also spiegellose Systemkameras.

Ranking Modell Gesamtpunktzahl Porträt Landschaft Sport 1 Leica M11 100 26,3 14,8 3.376 1 Nikon Z7II 100 26,3 14,7 2.841 1 Nikon D850 100 26,4 14,8 2.660 1 Panasonic Lumix DC-S1R 100 26,4 14,1 3.525 1 Sony A7R V 100 26,1 14,8 3.187 1 Sony A7R III 100 26 14,7 3.523 1 Nikon Z7 99 26,3 14,6 2.668 7 Sony A7 R IV 99 26 14,8 3.344 7 Nikon Z9 98 26,3 14,4 2.451 9 Sony A1 98 25,9 14,5 3.163 9 Sony A7R II 98 26 13,9 3.434 9 Nikon D810 97 25,7 14,8 2.853 12 Sony A7IV 97 25,4 14,7 3.379 12 Sony DSC-RX1R II 97 25,8 13,9 3.204 12 Canon EOS R3 96 25 14,7 4.086 15 Leica Q2 96 26,4 13,5 2.491 15 Nikon D800E 96 25,6 14,3 2.979 15 Pentak K-1 96 25,4 14,6 3.280 15 Sony A7 III 96 25,1 14,7 3.722 20 Canon EOS R5 95 25,3 14,6 3.042

Kompaktkamera unter den Top-Modellen

Sony und Leica haben es geschafft, unter die Top-Modelle dieser Vollformat-Kamera-Liste auch jeweils eine Kompaktkamera zu schmuggeln. Mit der Sony RX1R II und der Leica Q2 finden sich zwei High-Tech-Kompakte mit Vollformatsensor auf den geteilten Plätzen 12 und 15. Wer es also puristischer und noch kompakter mag, wird hier fündig. Billiger muss das nicht unbedingt sein. Denn Leica verlangt über 5.000 und Sony über 4.000 Euro für die edlen Kompaktkameras.

Sensor-Qualität ist nicht alles bei Digitalkameras

Bei einem Kauf solltest du dir nicht nur die Sensorqualität anschauen. Die Liste hier zeigt lediglich die Qualität eines Bauteils. Das ist zwar zentral und das Ranking kann als eine Entscheidungshilfe herangezogen werden. Ebenso solltest du aber auch auf die Handhabung, die Ausstattung und deine Bedürfnisse an eine Kamera in Betracht ziehen.