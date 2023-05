Katastrophale Top 5: Das sind die besten Smartphone-Kameras am Markt

Eines der wichtigsten Features von Smartphones ist immer auch die Kamera. Viele Nutzer orientieren sich beim Kauf eines neuen Modells vorwiegend an der Bild- und Video-Qualität, die in direktem Zusammenhang mit dem Sensor, sowie den verwendeten Objektiven und der Software steht. Kein Wunder also, dass sich die Tests der Kamera-Experten von DxOMark großer Beliebtheit erfreuen. Doch die Kamera ist eben nicht alles und es gibt andere K-o-Kriterien für Smartphones. Und in der Liste ganz oben haben einige Hersteller und Modelle mit genau solchen zu kämpfen.

Die Top 3 Smartphones 2022 bei DxOMark

Doch mit welchem Modell schießt man die besten Bilder und wo positionieren sich die beliebtesten Handys im Ranking 2023? Die Top 3 der getesteten Kameras haben wir uns genauer angesehen und zeigen auch, wo sich die neuen iPhones von Apple, die Galaxy S23-Riege und das Pixel 7 Pro von Google einordnen. Auf den ersten Blick zeigt sich schon die erste Überraschung.

Kein Samsung– und auch kein Apple-Modell schaffen es unter die Top 3. Bei den Koreanern ist nicht einmal ein Platz unter den zehn besten Kameras in Smartphones drin. Eine Schmach für den einstigen Smartphone-Kamera-Dominator. Bei Apple sieht es ganz anders aus. Das iPhone 14 Pro und das Max-Modell belegen mit identischer Wertung die Plätze 8 und 9. Dazu teilen sich die beiden Vorgänger iPhone 13 Pro und 13 Pro Max den elften Platz mit dem Xiaomi Mi 11 Ultra. Doch wie sieht die Top-3-Liste aus? Und welche der Smartphones mit den besten Kameras ist tatsächlich auch eine Empfehlung?

Huawei P60 Pro

Dass Huawei hervorragende Kameras in seine Smartphones schrauben kann, ist hinlänglich bekannt. Mit dem P60 Pro machen die Chinesen ihrem Ruf wieder alle Ehre und erobern sich Platz 1 im Ranking. Dabei ist es nicht mal knapp. Mit 156 Punkten verweist man den Folgenden mit 3 Punkten Abstand auf die Plätze. Wer also die wirklich beste Kamera auf dem Markt in seinem Handy wissen will, kommt am Huawei P60 Pro nicht vorbei.

Das Problem: Huawei-Nutzer müssen ohne Google-Dienste, 5G und Play-Store-Zugang auskommen. Wie gut das funktioniert, zeigt unser Test. Eine echte und uneingeschränkte Empfehlung können wir jedoch nicht aussprechen.

Oppo find X6 Pro

Für Kamera-Fans ist schon Platz 1 eine herbe Enttäuschung. Doch es wird noch etwas schlimmer. Denn das nächstbeste Smartphone ist nicht einmal mehr in Deutschland zu kaufen. Das Oppo Find X6 Pro überzeugt im Test von DxOMark auf ganzer Linie und kommt mit 153 Punkten auf den Rang 2. Dass wir es dennoch nicht empfehlen können, liegt an den anhaltenden Lizenz- und Patent-Streitigkeiten zwischen Oppo und Nokia. Die Finnen verlangen für spezielle Bauteile in der Funktechnik eine Lizenzgebühr, weil man noch die Patentrechte darauf innehat. Oppo ist nicht bereit so tief in die Tasche zu greifen und so landet das Ganze vor Gericht und endete mit einem bis heute anhaltenden Verkaufs- und Werbestopp für Oppo-Produkte in Deutschland. Damit entgeht Kamera-Fans schon das zweite Spitzenmodell in der Liste. Das Oppo Find X6 ohne das Pro-Label landet apropos auf Rang 4 und damit können wir in den Top 5 der besten Kamera-Smartphones nur eines empfehlen:

Honor Magic5 Pro

Mit gleich drei neuen Bestmarken überzeugte des Honor Magic5 Pro die Tester bei DxOMark. Beim Zoom, Bokeh und der Foto-Wertung holt es sich hervorragende Werte und kommt so auf Platz 3 der Gesamtwertung. Bei Videos schwächelt es im Vergleich zur Konkurrenz und auch bei der Preview weiß es nicht ganz zu überzeugen. Dennoch ist das neue Honor-Flaggschiff, neben seinem Bruder das zurzeit beste, was du dir auf dem Smartphone-Markt im Hinblick auf die Kamera anschaffen kannst. Doch ist das Honor Magic5 Pro eine echte Empfehlung?

Unser Test steht bisher noch aus, jedoch sprechen die technischen Daten die Sprache der High-End-Klasse. Dazu installiert Honor nach der Ablösung der ehemaligen Mutter Huawei auch die essenziellen Google-Dienste. Somit spricht wenig gegen den Kamera-Primus, außer der Preis. Denn der liegt bei happigen 1.200 Euro. Eine endgültige Empfehlung oder eben eine Einschränkung wird jedoch erst der ausführliche Test zeigen.

Google Pixel 7 Pro: Nie Nummer 1 – Trotzdem Top

Google zeigt mit den eigenen Pixel-Smartphones immer wieder, wie sich der Android-Entwickler die Hardware für sein Betriebssystem vorstellt. Dazu kommen einige Funktionen, die exklusiv für die hauseigenen Modelle entwickelt werden. Das neueste Modell schafft es auf Platz 6 im DxOMark-Ranking. Wohlgemerkt: das Pro-Modell. Das reguläre Pixel 7 schafft es aktuell auf Platz 14. Wir haben beide schon angefasst und unsere ersten Eindrücke aufgelistet:

Doch wie sieht es mit einer Empfehlung aus? Das Google Pixel 7 Pro leistet im Test bei DxOMark eine über alle Disziplinen beeindruckende Leistung. Es ist in keiner Kategorie die Nummer 1. Doch es schnuppert praktisch überall an den Bestmarken. Schwächen sind bei der Kamera des Pro-Modells somit nicht vorhanden. Damit kommt es auf die gleiche Wertung wie das Honor Magic4 Ultimate. Doch es gibt entscheidende Unterschiede zu den Top-Modellen in der Liste. Es ist in Deutschland erhältlich, kommt mit dem kompletten Google-Software-Support und ist mit weit unter 1.000 Euro vergleichsweise günstig. Damit ist es in den Top 10 Smartphones der Kamera-Bestenliste das einzige Modell, dass alle diese Eigenschaften auf sich vereint. Daher ist es unsere klare Empfehlung, wenn es ein Android-Smartphone mit hervorragender Kamera-Leistung sein soll.

Honor Magic4 Ultimate: Drei Rekorde und ganz nah an den iPhones

Die zweite Nummer 6 unter den besten Smartphone-Kameras ist das Honor Magic4 Ultimate. Es stellte beim Test mit seinen vier Kameras gleich drei Rekorde auf. Es besaß die beste Fotoleistung bei DxOMark. Dazu holte es sich mit 153 Punkten den Platz 1 beim Zoom und zusammen mit der guten Video-Performance kam es auf einen neuen Rekord-Gesamtpunktestand von 146 Punkten. Bei den Videos kommt es mit 117 Punkten fast an die hervorragende Leistung der iPhones von Apple heran und verdiente sich so den ersten Platz im Ranking redlich. Doch die große Frage bleibt: Ist das Honor Magic4 Ultimate auch hierzulande eine Empfehlung? Bisher nicht. Denn es wird in Deutschland gar nicht erst angeboten.

Die Bestenliste von DxOMark

Modell Wertung Huawei P60 Pro 156 Oppo Find X6 Pro 153 Honor Magic5 Pro 152 Oppo Find X6 150

Huawei Mate 50 Pro 149 Google Pixel 7 Pro 147 Honor Magic4 Ultimate 146 Apple iPhone 14 Pro Max 147 Apple iPhone 14 Pro 146 Huawei P50 Pro 144 Xiaomi Mi 11 Ultra 141 Apple iPhone 13 Pro Max 141 Apple iPhone 13 Pro 141 Huawei Mate 40 Pro+ 139 Xiaomi 12S Ultra 136 Google Pixel 7 140 Samsung Galaxy S23 Ultra 140 Vivo X90 Pro+ 140 Huawei Mate 40 Pro 135 Google Pixel 6 Pro 135 Vivo X70 Pro+ 135 Asus Smartphone for Snapdragon Insiders 133 Xiaomi Mi 10 Ultra 133 Huawei P40 Pro 132 Oppo Find X3 Pro 131 Samsung Galaxy S22 Ultra 131

Xiaomi 12 Pro 131 Vivo X50 Pro+ 131 Apple iPhone 13 130 Apple iPhone 13 mini 130 Apple iPhone 12 Pro Max 130 Apple iPhone 12 Pro 128 Vivo X60 Pro+ 128 Xiaomi Mi 10 Pro 128 Oppo Find X2 Pro 126 Samsung Galaxy S20 Ultra 5G 126 Honor 30 Pro+ 125 Apple iPhone 11 Pro Max 124 OnePlus 9 Pro 124 Huawei Mate 30 Pro 5G 123 Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (Snapdragon) 123 Honor V30 Pro 122 Xiaomi Mi CC9 Pro Premium Edition 121 Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G 120 Google Pixel 5 120 Xiaomi Redmi K30 Pro Zoom Edition 120 OnePlus 8 Pro 118 Samsung Galaxy S20+ 118 Samsung Galaxy Note 10+ (5G) 117 Samsung Galaxy Note 10+ 117 Huawei P30 Pro 116 Oppo Reno 10x Zoom 116 Samsung Galaxy S10 5G 116 OnePlus 7 Pro 114 OnePlus 7T Pro 114 Honor 20 Pro 113 Motorola Edge+ 113 Samsung Galaxy S10+ 113 Google Pixel 4 112 Huawei Mate 20 Pro 112 Huawei Mate 20 X 111 Xioami Mi 9 110 Apple iPhone 11 109 Huawei P20 Pro 109 iPhone XS Max 106 HTC U12+ 103 Samsung Galaxy Note 9 103 Xiaomi Mi Mix 3 103 Google Pixel 3 102 Apple iPhone XR 101 Google Pixel 3a 100 LG G8 ThinQ 99 Samsung Galaxy S9 Plus 99 Xiaomi Mi 8 99 Google Pixel 2(XL) 98 OnePlus 6T 98 Apple iPhone X 97 Huawei Mate 10 Pro 97 Lenovo Z6 Pro 97 OnePlus 6 96 Apple iPhone 8 Plus 94 LG V40 ThinQ 94 Samsung Galaxy Note 8 94 Sony Xperia 1 94 Xiaomi Pocophone F1 91 Asus Zenfone 5 90 General Mobile GM9 Pro 90 Google Pixel 90 HTC U11 90 Vivo X20 Plus 90 Xiami Mi Note 3 90 Samsung Galaxy S7 edge 89 Apple iPhone 7 Plus 88 Samsung Galaxy A9 86 Crosscall Trekker-X4 85 Nokia 9 PureView 85 LG G7 ThinQ 83 Samsung Galaxy A50 83 LG V30 82 Motorola Moto Z2 Force 82 Samsung Galaxy S6 Edge 82 Motorola Moto G7 Plus 80

Kameratests von DxOMark

DxOMark ist laut eigener Aussage ein ausgewiesener und weitreichend anerkannter Standard für Tests von Kamera- und Bild-Qualität. Seit 2011 bewertet die Webseite auch Smartphone-Kameras. Im September 2017 und jetzt noch einmal wurden die Testmethoden für Handys umgestellt, um sich an die aktuellen Anforderungen anzupassen. Auch Smartphone-Hersteller vertrauen immer mehr auf die Bewertungen von DxOMark, um die Fähigkeiten der verbauten Kameras in ihren Geräten hervorzuheben.

Die Experten bewerten das Kamera-Setup eines Handys dabei in zwei unterschiedlichen Kategorien: Foto und Video. Deren Wertungen setzen sich aus vielen Unterbereichen wie Farbe, Autofokus oder Textur zusammen. Die Punktzahl beider Kategorien wird dann zu einem Gesamtergebnis zusammengerechnet. Dieser Wert gilt dann als Vergleichsbasis zwischen den einzelnen Smartphone-Modellen.