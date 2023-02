AirPods kaufen: Welches Modell ist das Richtige für mich?

AirPods kaufen: Diese Modelle gibt es

Verschaffen wir uns zuerst einen Überblick über die verfügbaren Modelle. Apple teilt die AirPods in drei Modellreihen: Standard, Pro und Max. Von den normalen AirPods hat Apple aktuell zwei Modelle im Angebot. Die Vorgänger-Generation dient derweil als günstiger Einstieg in die „AirPods-Welt“. So sieht das aktuelle Line-up aus:

AirPods Line-Up 2023

Welche AirPods die richtigen für dich sind, hängt vom benötigten Funktionsumfang und allem voran der Passform ab. Denn egal wie gut oder nützlich die Funktionen sind – halten die Ohrstecker nicht im Ohr, sind sie nutzlos.

Eine Frage der Passform

Die normalen AirPods bestehen aus festem Kunststoff und hängen durch ihre Form in deinem Ohr. Es handelt sich also nicht um In-Ears. Die Bauweise ist mit Apples früheren Kabel-Kopfhörern vergleichbar und bei Premium-Kopfhöhen eher unüblich. Da die Kopfhörer lediglich im Ohr „hängen“, tragen sie sich sehr angenehm. Sie üben keinen Druck aus und auch nach stundenlangem Tragen bemerkt man fast gar nicht, dass sie da sind.

Das setzt jedoch voraus, dass die Form der eigenen Ohren zu den Kopfhörern passt. Denn durch den harten Kunststoff sind die Kopfhörer nicht variabel. Passen sie nicht, kann man nichts daran ändern.

Nur die AirPods Pro (rechts) besitzen eine Spitze aus Silikon

Die AirPods Pro setzen hingegen auf eine hybride Bauweise. Auch sie hängen durch ihre Form im Ohr, besitzen aber zusätzlich eine weiche Spitze aus Silikon, die den Gehörgang abdichtet und für zusätzlichen Halt sorgt. Hier liefert Apple vier verschiedenen Größen mit. Damit kannst du die Passform individuell an dein Ohr anpassen. Durch die hybride Bauweise halten die AirPods Pro übrigens auch im Ohr, wenn einem klassische In-Ear-Kopfhörer nicht passen.

Die AirPods Max sind hingegen klassische Over-Ear-Kopfhörer mit Bügel. Durch ihre weichen Ohrpolster sind sie auch mit Brille angenehm zu tragen.

Funktionen: Welche AirPods können was?

AirPods (2. Generation)

Die AirPods 2 sind die aktuell günstigsten AirPods von Apple. Die Bluetooth-Kopfhörer kommen in derselben Bauweise wie Apples kabelgebundene EarPods daher und bieten viele smarte Features. So verbinden sie sich automatisch mit allen Geräten in deinem Apple Account und können ebenso automatisch zwischen diesen hin- und herwechseln. Durch Tippen auf den Stiel kannst du die Wiedergabe steuern. Die Akkulaufzeit beträgt 5 Stunden mit den Kopfhörern und 24 Stunden inklusive dem Akku im Case.

Die AirPods 2 (links) neben den neuen AirPods 3 (rechts)

Die AirPods (2. Generation) eignen sich für Wenignutzer, die gerne kabellose Kopfhörer von Apple haben möchten.

AirPods (3. Generation)

Die AirPods 3 haben beinahe alle Funktionen der Pro-Version geerbt. Der Klang ist deutlich voller und bietet mehr Bass. Auch die Form wurde an die Pro-AirPods angepasst. Jedoch sind die AirPods 3 weiterhin keine In-Ears und kommen ohne Silikonspitze daher. Übernommen hat Apple den deutlich kürzeren Stiel inklusive Druck-Steuerung. Auch sind die AirPods 3 schweiß- und wasserdicht.

Aufgrund der Passform verzichtet man auf eine aktive Geräuschunterdrückung. Einen Transparenz-Modus benötigt man hingegen nicht, da die Kopfhörer die Geräusche der Außenwelt ohnehin durchlassen. Erstmals bei den normalen AirPods ist 3D-Audio vorhanden. Der Akku hält gut 6 Stunden durch. Mit Case kommt man auf eine Laufzeit von 30 Stunden.

→ AirPods 3 im Test

Die AirPods (3. Generation) eignen sich für Musik-Fans, die auf der Suche nach exzellenten Kopfhörern sind, aber das „In-Ear-Gefühl“ und den Druck im Ohr nicht mögen. Auch sind sie perfekt für den Einsatz im Straßenverkehr geeignet, da Umgebungsgeräusche hörbar bleiben. Vorsicht: Das Case gibt es mit und ohne kabellose Ladefähigkeit. Achte beim Kauf darauf, dass der Verkäufer diese Funktion explizit auflistet.

AirPods Pro (1. Generation)

Die originalen AirPods Pro verkauft Apple seit dem Release der zweiten Generation selbst nicht mehr. Im freien Handel sind die Kopfhörer jedoch noch häufig in zwei Versionen zu finden (2019 und 2021). Die Kopfhörer selbst sind identisch, jedoch hat Apple in der 2021er-Version Magsafe-Magneten in das Case integriert.

Die originalen AirPods Pro bieten eine exzellente Geräuschunterdrückung und einen Transparenz-Modus. 3D-Audio ist ebenfalls nach einem Update der Ohrstecker verfügbar. Vorteil gegenüber den normalen AirPods ist die anpassbare Passform. Hierfür liefert Apple drei Größen der Silikon-Spitzen mit. Der Klang ist deutlich besser als bei den AirPods 2, jedoch nicht so voll und mit kräftigem Bass wie bei den AirPods 3. Die Akkulaufzeit beträgt rund 4,5 Stunden. Mit Case kommt man auf eine Laufzeit von 24 Stunden.

Die AirPods Pro im Ohr

Die AirPods Pro (1. Generation) sind für dich, wenn du nicht auf ANC verzichten kannst, aber dir der Preis der zweiten Generation zu hoch ist.

AirPods Pro (2. Generation)

Auch wenn die Ohrstecker optisch der ersten Generation gleichen, hat Apple zahlreiche Optimierungen vorgenommen. So ist der Transparenz-Modus nun adaptiv und kann unangenehme Geräusche wie Baustellenlärm herausfiltern. Auch bietet das Case einen kleinen Lautsprecher und kann wie ein AirTag mit dem iPhone geortet werden. Die Passform hat sich im Vergleich zu den AirPods Pro der ersten Generation nicht verändert. Jedoch liefert Apple einen vierten Silikon-Aufsatz in XS mit.

Der Klang wurde deutlich verbessert und ist auf einem unglaublich hohen Niveau. Wie beim Sprung der normalen AirPods 2 auf die 3. Generation ist der Sound hier auch deutlich voller und bietet mehr Bass als beim direkten Vorgänger. Auch als nicht audiophiler Mensch kann man die beiden Kopfhörer innerhalb von Sekunden unterscheiden.

Deutlich verbessert hat Apple auch die Akkulaufzeit. So halten die AirPods Pro 2 nun ganze 6 Stunden durch. Mit Case kommt man auf 30 Stunden. Nur die Stand-by-Zeit hat sich aufgrund der smarten Features im Case deutlich verschlechtert.

→ AirPods Pro 2 im Test

Die AirPods Pro (2. Generation) sind das Komplett-Paket. Hier bekommst du einen tollen Klang, exzellentes ANC und einen smarten Transparenz-Modus in einem Gerät. Perfekt für Vielnutzer und zum Reisen in Bus, Bahn und Flugzeug.

AirPods Max

Die AirPods Max sind als einzige Kopfhörer der Reihe keine True-Wireless-Stecker, sondern große Over-Ear-Kopfhörer. Ebenfalls einmalig in der AirPods-Reihe: Du kannst beim Kauf zwischen mehreren Farben wählen. Alle anderen AirPods sind nur in Weiß erhältlich.

Funktionen wie ANC, der Transparenz-Modus, 3D-Audio und das smarte Wechseln zwischen allen Geräten in der Apple-ID werden unterstützt. Auch Siri steht zur Verfügung. Die Steuerung ist statt Druck oder Touch über zwei intuitive Buttons gelöst.

Auch wenn die AirPods Max schon fast zwei Jahre auf dem Markt sind, ist der Klang weiterhin erstklassig. Gestört haben wir uns jedoch an dem mitgelieferten, wirklich unpraktischen Case.

→ AirPods Max im Test

Die AirPods Max sind die Apple-Kopfhörer für Audio-Fans. Sie bieten einen tollen Klang und viele smarte Features, die es bei keinem anderen Over-Ear-Kopfhörer gibt. Mit über 600 Euro haben sie jedoch auch einen stolzen Preis.