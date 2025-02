Falt-Smartphone mit der besten Kamera: Huawei Mate X6 im Test

Aktuell unterscheidet man zwischen zwei Arten von Falt-Smartphones auf dem Markt. Einmal den Flip-Style, bei dem ein normal-großes Handy kompakter zusammengeklappt wird und den Fold-Style, bei dem ein normal-großes Smartphone aufgeklappt zum kleinen Tablet wird. Um Letzteres handelt es sich beim neuen Huawei Mate X6 (zum Huawei Store). Zusammengeklappt steht dir ein 6,45 Zoll großes AMOLED-Display mit 2.500 Nits Spitzenhelligkeit und einer Bildwiederholrate von 120 Hertz zur Verfügung. Aufgeklappt wächst das Display auf 7,93 Zoll bei identischer Bildschärfe an, jedoch dann, wie bei dieser Art von Smartphones üblich, mit beinahe quadratischem Seitenverhältnis. Beide Displays können uns im Test mit einer hervorragenden Helligkeit und einwandfreier Farbdarstellung auch bei direktem Sonnenlicht überzeugen.

Huawei Mate X6 im Test - zwei hervorragende Displays

Mit einer Dicke von 9,9 Millimetern im zusammengeklappten Zustand ist das Huawei Mate X6 dabei nur wenige Millimeter dicker als ein gewöhnliches, nicht faltbares Handy. So lässt sich das Falt-Smartphone zusammengeklappt im Alltag fast ohne Einschränkungen verwenden. Auch das Seitenverhältnis unterscheidet sich kaum von einem gewöhnlichen Smartphone. Gerade beim Nutzen mit nur einer Hand ist das ein enormer Vorteil.

Das Huawei Mate X6 lässt sich zugeklappt wie ein normales Handy verwenden

Zum Aufklappen brauchst du hingegen definitiv zwei Hände. Mehrere Magnete und das Scharnier halten die beiden Seiten zuverlässig zusammen. Der Mechanismus macht dabei einen widerstandsfähigen Eindruck. Auch ist das Smartphone nach dem IPX8-Standard wasserdicht. Staubdicht sind die faltbaren Smartphones, zumindest bisher, hingegen nicht.

Aufgeklappt stehen dir fast 8 Zoll zur Verfügung

Äußerlich kann die Hardware des neuen Top-Smartphones von Huawei also absolut überzeugen. Unser Testgerät in Schwarz mit einer matten Glas-Rückseite macht einen edlen, aber dezenten Eindruck. Wer es auffälliger mag, kann zur roten Variante mit Kunstleder-Rückseite greifen. Das Kunstleder liegt dabei hervorragend in der Hand und macht ein Case überflüssig.

Was steckt im Huawei Mate X6?

Statt wie üblich auf Snapdragon oder MediaTek zu setzen, verbaut Huawei einen Prozessor aus eigener Herstellung. Der sogenannte Kirin 9020 wurde gerade erst neu vorgestellt und ist leistungsmäßig mit ungefähr zwei Jahre alten Top-Prozessoren von Snapdragon vergleichbar. Im AnTuTu-10-Benchmark erreicht das Smartphone so einen Score von 1.298.000 Punkten. Das ist deutlich weniger als aktuelle Top-Chips, welche bereits die 2 Millionen Punkte geknackt haben.

Im Alltag macht dies jedoch keinen Unterschied. Auch ein zwei Jahre altes Flaggschiff wie beispielsweise das Samsung Galaxy S23 Ultra bietet weiterhin eine hervorragende Leistung, sodass sich das Huawei Mate X6 ebenfalls nicht verstecken muss. Nichts ruckelt und selbst aufwendige Apps und Spiele starten schnell. Auch beim Multitasking, also dem parallelen Nutzen von zwei Apps auf dem großen, aufgeklappten Display, sind uns im Test keine Performance-Einbußen untergekommen.

Abstriche machen muss man hingegen beim Mobilfunk. So ist 5G beim Huawei Mate X6 nicht an Bord, LTE wird jedoch mit allen hierzulande benötigten Bändern unterstützt. Nicht unterstützt werden außerdem eSIM-Karten. Dafür kannst du jedoch zwei physische Nano-SIMs aus Plastik parallel nutzen. Auch beim WLAN gibt es nur Wi-Fi-6 statt 6e mit dem zusätzlichen 5-GHz-Band.

Huawei Mate X6 zugeklappt

Software aus dem eigenen Haus

Bei der Software setzt Huawei auf das eigene HarmonyOS 4.3 mit der Oberfläche EMUI 15. Dieselbe Oberfläche hat man bereits früher auf der beliebten P-Serie eingesetzt, wodurch sich aktuelle und ehemalige Huawei-Nutzer direkt zu Hause fühlen. Sie bietet unzählige Optionen, das Smartphone an die eigenen Vorlieben und Bedürfnisse anzupassen. Das Multitasking mit mehreren Apps parallel auf dem großen Display ist dabei ebenfalls deutlich besser gelöst als in der Standard-Oberfläche von Android.

EMUI ist gut auf das große Display angepasst

Denn auch wenn es sich bei HarmonyOS um ein eigenes Betriebssystem handelt, setzt dieses ebenfalls auf das Android Open Source Project (AOSP) und ist demnach ebenso in der Lage, Android-Apps auszuführen. So kannst du Apps nicht nur aus der Huawei App Gallery, sondern auch aus anderen Quellen herunterladen. Über Umwege lassen sich selbst viele Google-Dienste auf dem Huawei-Smartphone installieren und den Play Store aufspielen. Jedoch sind nicht alle Apps lauffähig.

Huawei Mate X6 mit Top-Kamera

Das verbaute Kamera-System ist definitiv das beste von allen Falt-Smartphones auf dem Markt. Vielleicht sogar das Beste überhaupt. Bei der Kamera kann Huawei nämlich mal wieder seine Stärke ausspielen und überzeugt uns im Test mit hervorragenden Fotos. Und durch den Falt-Formfaktor kannst du die Top-Hardware der rückseitigen Kameras sogar für Selfies verwenden. So wird die eigentliche 8MP-Frontkamera nur für Videoanrufe benötigt. Folgende Kameras verbaut Huawei im Mate X6:

Hauptkamera: 50 MP mit optischer Bildstabilisierung (OIS) und variabler Blende (f/1.4-f/4.0)

Telefoto-Kamera: 48 MP mit 4-fach-Zoom (f/3,0) und OIS

Ultraweitwinkel-Kamera: 40 MP mit 120 Grad (f/2,2)

Tagsüber überzeugen alle drei Kameras mit scharfen, detailreichen Aufnahmen samt realistischen Farben. Dank der variablen Blende kann sich das Smartphone nicht nur an verschiedene Lichtbedingungen anpassen, sondern auch bei Porträts mit einer natürlichen Tiefenschärfe glänzen. Besonders überzeugen konnte uns das Smartphone zudem bei der Nachtfotografie. Diese ist schon seit vielen Jahren eine Stärke von Huawei, und das Mate X6 ist hier keine Ausnahme. Das Smartphone schafft es, die Dunkelheit mit realistischen Farben einzufangen, ohne den Himmel taghell zu machen. Auch das Leuchten von Straßenlaternen und anderen Lichtern bringt man realistisch herüber, wie du auf unseren Testfotos sehen kannst.

Quelle: Timo Brauer / inside digital Quelle: Timo Brauer / inside digital Quelle: Timo Brauer / inside digital Quelle: Timo Brauer / inside digital Quelle: Timo Brauer / inside digital Quelle: Timo Brauer / inside digital Quelle: Timo Brauer / inside digital Quelle: Timo Brauer / inside digital

Falt-Smartphone und trotzdem gute Akkulaufzeit?

Da Akkus auch 2025 noch nicht faltbar sind, spendiert Huawei dem Mate X6 gleich zwei davon. Und zwar auf jeder Seite einen. Zusammen kommen diese auf eine Kapazität von 5.110 mAh. Für ein 6,45 Zoll großes Handy ist das sehr viel, wodurch das Huawei Mate X6 auf eine hervorragende Laufzeit von 19 Stunden und 6 Minuten in unserem Akku-Benchmark kommt. Zumindest so lange man im zusammengeklappten Zustand testet. Für ein fast 8 Zoll großes Tablet ist die Akkukapazität nämlich winzig. Dennoch kommt das Mate X6 aufgeklappt auf durchschnittliche 12 Stunden und 23 Minuten.

Wie du siehst, variiert die Laufzeit stark, je nachdem, welches Display du verwendest. Bei einem Mischbetrieb mit beiden Displays, welcher im Alltag wohl am wahrscheinlichsten ist, kommt das Huawei Mate X6 auf einen soliden Wert von über 15 Stunden im Benchmark. Aufgeladen wird per Kabel mit bis zu 66 Watt in rund 80 Minuten. Kabellos geht es, ein passendes Ladepad von Huawei vorausgesetzt, mit bis zu 50 Watt in rund 2 Stunden.

Huawei Mate X6 im Test: Unser Fazit

Falt-Smartphones haben in den vergangenen Jahren eine beachtliche Entwicklung hingelegt. Hochwertige Verarbeitung, wasserdichtes Gehäuse und eine der besten Kameras auf dem Markt: Mit dem Huawei Mate X6 muss man keine Kompromisse gegenüber einem Smartphone im klassischen Formfaktor eingehen. Obendrein ist das Mate X6 dünner als ein gewöhnliches Smartphone mit Case und damit zusammengeklappt ganz normal nutzbar. Mit dem großen Vorteil, es jederzeit aufklappen und das große 8-Zoll-Display nutzen zu können.

Ob das Huawei Mate X6 das richtige Smartphone für dich ist, hängt von deinen Bedürfnissen ab. Hast du Szenarien, in denen du von dem großen Bildschirm in deiner Tasche profitieren kannst, und findest du alle für dich nötigen Apps in Huaweis App Gallery? Dann ist das Huawei Mate X6 mit seiner hervorragenden Akkulaufzeit und exzellenten Kamera eine gute Wahl. Mit einem Listenpreis von 1.999 Euro ist das Smartphone jedoch nicht gerade preiswert. Zum Launch des Falt-Smartphones sparst du momentan mit dem Code AHWMATEX6 aber immerhin 10 Prozent und obendrein gibt's bis zum 16. Februar Gratis-Extras wie die Huawei Watch GT 4 und ein 66-W-Ladegerät.

Hardware-Wertung im Detail

Gehäuse: 4 von 5 Sternen

Display: 4 von 5 Sternen

Ausstattung: 3 von 5 Sternen

Kamera: 5 von 5 Sternen

Software: 2 von 5 Sternen

Akku: 4 von 5 Sternen

Pros des Huawei Mate X6 im Test

exzellente Kamera

kaum dicker als ein gewöhnliches Smartphone

guter Formfaktor / alltagstauglich

sehr gute Akkulaufzeit

Contras des Huawei Mate X6 im Test

hoher Preis

kein 5G und eSIM-Support

nicht alle Apps verfügbar