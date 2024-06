So geht’s: Google-Apps auf Huawei-Smartphones installieren

Huawei darf seit einigen Jahren nicht mehr mit Google zusammenarbeiten und kann seine Smartphones infolgedessen nicht mit Googles Apps und dem Play Store ausstatten. Doch mittlerweile gibt es gleich mehrere Methoden, wie du die Google Dienste und fast alle Apps aus dem Play Store auch bei Huawei zum Laufen bekommst. Die einfachste Möglichkeit dauert gerade einmal fünf Minuten. Wir zeigen dir, wie es funktioniert.

Google Dienste auf der Huawei Pura 70 Serie

Die Methode macht sich den Aurora-Store zunutze. Hierbei handelt es sich um eine quelloffene Alternative zum Google Play Store. Dieser bezieht seine Apps direkt aus Googles Software-Shop und hat somit dasselbe Angebot an Apps. Es lassen sich sogar Programme herunterladen, die in der deutschen Version vom Google Play Store aufgrund von Landesbeschränkungen nicht verfügbar sind. Und so geht es:

Schritt 1: Als Erstes benötigst du den Aurora-Store. Diesen kannst du einfach als App aus Huaweis AppGallery herunterladen. Öffne die AppGallery und gebe „Aurora Store“ in die Suche ein.

Schritt 2: Klicke anschließend auf Installieren, um die App auf dein Huawei-Smartphone zu laden. Hierbei werden die benötigten Google-Services automatisch mit installiert.

Schritt 3: Öffne den Aurora-Store und klicke unten rechts auf „weiter“, um die Einrichtung zu starten.

Schritt 4: Wähle „Sitzungs-Installation“ und klicke auf „weiter“.

Schritt 5: Klicke bei „play.google.com“ auf „aktivieren“. Es öffnet sich ein neues Menü. Gehe hier auf den Punkt „unbestätigte Links“ und dann auf „hinzufügen“. Hier müssen die beiden Punkte „market.android.com“ und „play.google.com“ ausgewählt werden. Bestätige die Auswahl mit dem Häkchen oben rechts und gehe zurück. Jetzt müsste hinter „play.google.com“ sowie „market.android.com“ in Grau „aktiviert“ stehen. Bestätige mit „weiter“.

Schritt 6: Jetzt musst du dem Aurora-Store noch einige Berechtigungen erteilen. Klicke hierfür bei allen drei Optionen auf „erlauben“ und aktiviere die jeweiligen Optionen. Steht hinter allen drei Punkten in grauer Schrift „erlaubt“ kannst du auf „fertig“ klicken und die Einrichtung beenden.

Schritt 7: Melde dich mit deinem Google-Konto an. Schon ist der Aurora Store bereit und du kannst damit beginnen, Apps herunterzuladen.

Was funktioniert und was nicht?

Wir haben mit der oben beschriebenen Methode eine Vielzahl an Apps auf unserem Huawei Pura 70 Ultra mühelos installieren können. Dazu zählen etwa Instagram, WhatsApp, Telegram, Spotify und der DB-Navigator oder Spiele wie Subway Surfers. Auch Googles eigene Apps wie YouTube, Google Maps und Gmail laufen ohne Probleme. Die meisten kostenfreien Apps lassen sich also ganz normal auf deinem Huawei-Smartphone verwenden.

Nur manche Apps verweigern mit der oben beschriebenen Methode den Dienst. So konnten wir uns beispielsweise beim Spiel Pokémon Go nicht einloggen. Auch funktionieren einige Banking-Apps nicht. Eine weitere Einschränkung sind kostenpflichtige Programme. Über diese Methode können demnach keine Apps gekauft und auch in kostenlosen Apps keine In-App-Käufe erworben werden.