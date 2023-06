Beste Frontkamera 2023: Mit diesen 3 Handys werden deine Selfies perfekt

Neben der Kamera, der Sound-Qualität und dem Display testet DxOMark auch die Frontkamera separat. Das ist eine gute Strategie, da die vordere Kamera im Selfie-Zeitalter zum einen extrem wichtig ist und zum anderen nicht einfach durch die Hauptkamera ersetzt werden kann – schließlich will man ja auch sehen, was man fotografiert. Zudem handelt es sich bei der Selfie-Knipse oftmals nicht mehr um ein einzelnes Modul, das wie in der Vergangenheit lediglich verzerrte Weitwinkel-Fotos produziert. Auch Dual-Systeme sind keine Seltenheit mehr.

Abgesehen davon betrachten Nutzer die Qualität einer Smartphone-Kamera oftmals als Ganzes. Ist die Hauptkamera gut, wird auch die Frontkamera sicherlich auf demselben Niveau sein. Doch dem ist keineswegs so, wie die DxOMark-Listen verraten.

Selfie-Sieger bei DxOMark: Huawei & Apple

Mit jeweils 145 Punkten teilen sich die drei Mobiltelefone Apple iPhone 14 Pro Max, Apple iPhone 14 Pro und Huawei Mate 50 Pro gegenwärtig den ersten Platz in der DxOMark-Liste. Die Stärken und Schwächen der beiden Apple-Handys fallen dabei praktisch identisch aus. So konnten die beiden Modelle insbesondere in den Foto-Unterkategorien Belichtung und Bokeh-Effekt punkten. Sowie in den Video-Kategorien Belichtung, Farben und Stabilisierung. In sämtlichen genannten Bereichen erzielten die Smartphones nämlich eine neue Bestwertung oder erreichten zumindest die Ergebnisse der bisherigen Überflieger. Doch gänzlich kritikfrei überstanden die iPhones den Test ebenfalls nicht. So wird stärkeres Rauschen in Videos und auf Bildern bemängelt. Genauso wie die Unterschiede bei der Schärfe zwischen den Einzelbildern eines Videos. Als Drittes wird die verbesserungswürdige Leistung des Weißabgleichs bei schlechten Lichtverhältnissen hervorgehoben.

Dem gegenüber steht das Huawei Mate 50 Pro, welches in erster Linie als Fotokamera überzeugt. So erkämpfte sich das chinesische Smartphone den ersten Platz in den Foto-Kategorien Belichtung, Fokus, Rauschen und Blitzlicht. Und auch in den anderen Kategorien machte das Mate 50 Pro größtenteils eine gute Figur. Dennoch kritisierten die Tester unter anderem lokale Texturverluste bei schlechten Lichtverhältnissen, einen unnatürlichen Hautton unter bestimmten Bedingungen sowie Artefakte wie Farbreduktionen.

DxOMark-Ergebnisse im Überblick

Huawei und Apple dominieren zusammen die Top 10 der Smartphones mit der besten Frontkamera. Auf dem vierten Platz finden sich nämlich ebenfalls drei Apple und Huawei-Geräte – mit 144 Punkten und damit nur einem Punkt weniger als die zuvor aufgeführten Testsieger. Dazu zählt das Apple iPhone 14 Plus, das Apple iPhone 14 sowie das Huawei P50 Pro. Erst danach folgt ein anderer Hersteller mit dem Google Pixel 7 Pro (142 Punkte) sowie abermals Huawei mit dem Mate 40 Pro (142 Punkte). Die Plätze 9 und 9 sicherten sich derweil das Huawei P40 Pro (141 Punkte) und das Samsung Galaxy S23 Ultra (Snapdragon, 141 Punkte).

Smartphone Frontkamera-Wertung Apple iPhone 14 Pro Max 145 Apple iPhone 14 Pro 145 Huawei Mate 50 Pro 145 Apple iPhone 14 Plus 144 Apple iPhone 14 144 Huawei P50 Pro 144 Google Pixel 7 Pro 142 Huawei Mate 40 Pro 142 Huawei P40 Pro 141 Samsung Galaxy S23 Ultra (Snapdragon) 141 Google Pixel 7 138 Google Pixel 6 Pro 138 Asus ZenFone 7 Pro 137 Samsung Galaxy S20 Ultra 5G (Exynos) 137 Huawei nova 6 5G 136 Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G (Exynos) 136 Samsung Galaxy S22 Ultra (Exynos) 135 Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (Exynos) 135 Samsung Galaxy Note20 (Exynos) 135 Apple iPhone 13 Pro 134 Apple iPhone 13 Pro Max 134 Apple iPhone 13 mini 134 Apple iPhone 13 134 Samsung Galaxy Note 10+ 5G (Exynos) 134 Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (Snapdragon) 133 Apple iPhone 12 Pro Max 132 Apple iPhone 12 Pro 132 Apple iPhone 12 132 Apple iPhone 12 mini 132 Asus ZenFone 6 132 Samsung Galaxy S21 5G (Exynos) 132 Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G (Snapdragon) 130 Samsung Galaxy S10 5G (Exynos) 130 Google Pixel 6 129 Samsung Galaxy S10+ (Exynos) 129 Samsung Galaxy S21 FE 5G (Snapdragon) 127 Google Pixel 5 126 Vivo X90 Pro+ 125 Xiaomi Mi 11 Ultra 125 Google Pixel 4 124 Huawei Mate 30 Pro 124 Google Pixel 3 123 OnePlus 8 Pro 123 Apple iPhone 11 Pro Max 122 Apple iPhone 11 122 Honor Magic4 Ultimate 122 Xiaomi 11T Pro 121 Vivo X60 Pro 5G (Snapdragon) 119 Huawei P30 Pro 118 Oppo Find X5 Pro 116 Xiaomi Mi 10T Pro 5G 116 Vivo X70 Pro+ 115 Xiaomi 11T 115 Xiaomi Mi 10 Ultra 115 Xiaomi 12S Ultra 114 OnePlus 7 Pro 113 Honor 20 Pro 112 Huawei Mate 30 Pro 5G 112 Xiaomi Mi 11 112 Samsung Galaxy Z Flip 111 Apple iPhone SE (2020) 110 Xiaomi Mi 10 Pro 109 Xiaomi Mi MIX 3 109 OnePlus 8T 107 Samsung Galaxy A71 107 Oppo Reno6 5G 106 Apple iPhone XS Max 105 Vivo X51 5G 103 Honor V30 Pro 102 Sony Xperia 5 102 Nokia 7.2 100 Sony Xperia 1 100 Xiaomi Mi CC9 Pro Premium Edition 100 Google Pixel 2 99 Oppo Find X2 Pro 97 Huawei Mate 20 Pro 96 Realme X2 Pro 96 Oppo Reno4 Pro 5G 95 Lenovo Z6 Pro 94 Samsung Galaxy S8 94 Huawei P20 Pro 91 Apple iPhone X 89 Meitu T9 89 Samsung Galaxy Z Fold3 5G 83 Meitu V6 77 ZTE Axon 20 5G 31 Intex Aqua Selfie 25

Frontkamera-Tests von DxOMark

DxOMark ist nach eigener Aussage ein unabhängiges Unternehmen, das mithilfe wissenschaftlicher Protokolle und von Laborgeräten mit Industriequalität objektive sowie wahrnehmungsbezogene Tests an Smartphone-Kameras, -Audio und -Displays durchführt.

Für die Selfie-Tests nimmt DxOMark laut eigenen Angaben über 1.500 Testbilder sowie zwei Stunden an Videomaterial auf. Dabei nutzen die Tester jeweils die Standardeinstellungen der Frontkamera. Wie das Testprotokoll genau aussieht, beschreibt DxOMark auf seinem Portal.