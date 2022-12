Xbox Series S zu Weihnachten: Blau macht’s möglich

Der Blau-Deal ist dabei genauso aufgebaut wie ein regulärer Handyvertrag des Netzbetreibers. Anstelle eines neuen Android- oder Apple-Smartphones bekommst du hier jedoch eine Xbox Series S und zahlst diese über die monatlichen Rechnungen über die 24 Monate Vertragslaufzeit ab. Monatlich zahlst du so 18,99 Euro. Einen Anschlusspreis gibt es nicht, es kommen aber noch einmalig 25 Euro beim Vertragsabschluss dazu, wodurch du über die gesamte Vertragslaufzeit auf Kosten von 480,76 Euro kommst.

Allnet XL: Das sind deine Vorteile

Neben der Konsole ist aber ebenfalls ein Mobilfunkvertrag Teil des Angebots und auch der lohnt sich. Hier bietet dir Blau statt den üblichen 8 GB LTE-Datenvolumen satte 10 GB mit Blau Allnet XL, welches im Mobilfunknetz von Telefónica Deutschland realisiert wird. Der Tarif beinhaltet außerdem eine Allnet-Flat in alle deutschen Netze, EU-Roaming ist ebenfalls inklusive.

Das Gilded Hunter Bundle im Überblick

Damit du an Weihnachten auch direkt in deinen Games durchstarten kannst, erhältst du im Gilded Hunter Bundle neben der Konsole und einem Controller noch zahlreiche digitale Bonus-Inhalte. So gibt es für den Battle-Royal-Hit Fortnite einige Spielgegenstände wie unter anderem das „Hunter Saber Outfit“ sowie 1.000 V-Bucks. Auch für die kostenfrei spielbaren Games Fall Guys und Rocket League gibt es kosmetische Items sowie 1.000 Show-Bucks beziehungsweise 1.000 Rocket League Credits. Insgesamt kriegst du hier alleine Ingame-Währungen für die drei Multiplayer-Hits im Wert von rund 25 Euro.

Xbox Series S: Das kann die Konsole

Die Microsoft Xbox Series S ist zwar nur der kleine Bruder der Series X, bietet dir aber dennoch die Möglichkeit, die Neuerscheinung der Spiele-Branche in hochskalierter 4K-Auflösung und mit bis zu 120 FPS zu spielen. Auf ein optisches Laufwerk muss man bei der Series S im Gegensatz zur Series X aber verzichten, Spiele können also nur digital gekauft werden. Sollte es mit den 512 GB Speicherplatz auf der verbauten SSD daher mal eng werden, kannst du mithilfe einer externen Festplatte zum Glück jederzeit nachrüsten.