Wenn du derzeit ohnehin Ausschau nach einem neuen Notebook hältst, solltest du den Back to School Sale von Huawei auf keinen Fall verpassen. Hier werden unter anderem zu den Premium-Geräten Matebook X Pro Core Ultra und MateBook 16s echte Schnäppchen-Bundles geschnürt. Als Geschenk zum Laptop sicherst du dir neben passendem Zubehör nämlich tatsächlich ein brandneues Tablet – völlig ohne Aufpreis!

Matebook X Pro Core Ultra: OLED Touch-Display & reichlich Power

Bevor wir genauer auf die aktuelle Aktion (samt Gratis-Tablet) schauen, stellen wir dir erstmal das Huawei Matebook X Pro Core Ultra genauer vor.

Wie der Name schon andeutet, handelt es sich hierbei um einen Premium-Laptop, der auf leistungsstarke Hardware setzt. Ein Intel Core Ultra 7 H155 Prozessor samt 16 GB RAM sorgen für eine ansprechende Leistung, die 1 TB große SSD-Festplatte liefert reichlich Platz für deine Dateien und dank Windows 11 Home als vorinstalliertes Betriebssystem kannst du direkt loslegen.

Ein echtes Highlight des Matebook X Pro Core Ultra ist zudem das Display: Der 14,2 Zoll große OLED-Bildschirm liefert nicht nur eine gestochen scharfe 3,1 K Auflösung, sondern auch eine flüssige 120-Hz-Darstellung. Besonders cool: Da Huawei hier auf ein Touch-Display setzt, kannst neben der Maus auch auf einen Eingabestift oder deinen Finger zum Bedienen setzen. Ebenfalls praktisch: Mit einem Gewicht von 980 g ist das Notebook angenehm leicht und lässt sich so easy überall mit hinnehmen. Bei den Anschlüssen setzt Huawei auf zwei Thunderbolt 4 Slots sowie einen USB-C-Anschluss (unterstützt Datenübertragung, Laden und DisplayPort).

Der Preis für das Matebook X Pro Core Ultra in dieser Ausführung liegt bei 1.599 Euro. Wem das etwas zu teuer ist, findet mit dem MateBook 16s (für 1.199 Euro) ein etwas preiswertes Top-Modell, welches ebenfalls Teil der Aktion ist. Und auf genau die schauen wir jetzt.

Mit gratis Tablet?! Diese Extra gibt’s umsonst zum Laptop

Wirklich spannend werden die beiden Notebooks nämlich erst durch die neue Back to School Aktion von Huawei. Denn tatsächlich: Mit dem MatePad 11,5 2025 bekommst du ein brandneues Tablet der Marke geschenkt zum Laptop dazu! Beim Kauf des Matebook X Pro Core Ultra gibt’s sogar die PaperMatte Edition des Tablets als Gratis-Extra. Warum die so besonders ist, zeigen wir dir in diesem Artikel.

Das Tablet allein wertet die Huawei Notebooks preislich bereits richtig auf – immerhin ist dieses mit einem UVP von 299 Euro (319 Euro für PapetMatte Edition) deutlich mehr als nur ein „kleines“ Extra. Dennoch packt Huawei noch weiteres Zubehör gratis ins Paket. Mit dem Code AHWBTS2599 bekommst du nämlich einen 99-Euro-Gutschein, den du für weiteres Zubehör zum Laptop verwenden kannst. Du hast dabei auf der Produktseite die Wahl zwischen:

MateDock 3 Docking Station (im Wert von 19 Euro)

Style Rucksack Black (im Wert von 49 Euro)

Sound Joy 2 Bluetooth-Box (im Wert von 99 Euro)

FreeClip Bluetooth-Kopfhörer (im Wert von 129 Euro)

Wer sich für die Kopfhörer entscheidet oder verschiedenes Zubehör für insgesamt mehr als 99 Euro mit in den Warenkorb packt, muss die Differenz natürlich zusätzlich zahlen. Doch die Docking Station in Kombination mit dem Rucksack ist beispielsweise eine gute Wahl, um unter der 99-Euro-Grenze zu bleiben und sich dennoch praktische Extras zum neuen Laptop dazu zu sichern. Und mit dem Tablet bekommst du ja ohnehin ein richtig hochwertiges Geschenk on top!

Auch beim Kauf des Tablets gibt’s ein Extra geschenkt

Falls du statt eines neuen Laptops jetzt doch lieber nur das Huawei MatePad 11,5 PaperMatte möchtest, kannst du dir das Tablet ebenfalls im Rahmen der Aktion mit einem Gratis-Extra sichern. Leg beim Kauf einfach den M-Pencil (3. Gen.) mit in den Warenkorb und nutz anschließend den Code AHWTXZ99 – schon gibt’s den Eingabestift kostenlos dazu (bis 18. September).

