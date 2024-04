Top-Leasing-Deal: Fiat 500e schon ab 119 Euro fahren

Auto-Leasing hat echt seine Vorteile! Erstens, du zahlst monatlich weniger als bei einem Kredit für den Kauf. Zweitens, du kannst immer die neuesten Modelle fahren, ohne dich um den Wiederverkauf kümmern zu müssen. Und drittens, die Wartungs- und Reparaturkosten sind oft niedriger, weil das Auto noch unter Garantie steht und weniger Probleme auftreten. Also, finanzielle Flexibilität, immer topaktuelle Autos und weniger Stress mit Reparaturen – klingt doch super, oder? Dazu gibt es gerade bei Elektroautos für viele neben der Preis-Hürde noch ein Gefühl der Ungewissheit auf die lange Sicht – weshalb ein Leasing über 2 oder 3 Jahre oft ein besseres Gefühl gibt.

Fiat 500e: Der Klassiker in elektrisch

Der Fiat 500 hat eine lange Geschichte und ist seit seiner Einführung im Jahr 1957 zu einer Ikone der Automobilwelt geworden. Selbst nach über 60 Jahren fasziniert der kleine Italiener noch immer mit seinem zeitlosen und unverwechselbaren Design. Seit 2020 gibt es den beliebten Kleinwagen auch in einer vollelektrischen Version. Als Dreitürer genauso wie als Cabrio und in einer 3+1-Variante mit gegenläufig öffnender Tür auf der Beifahrerseite.

Für Privatkunden bietet sich aktuell die Möglichkeit, das wendige Stadtauto zu attraktiven Konditionen zu leasen. Der sofort verfügbare Fiat 500e wird mit einem umfangreichen Style-Paket geliefert und verfügt über eine großzügige Batterie (42 kWh und Schnelllademöglichkeit (85 kW). Der Stromverbrauch liegt dabei bei etwa 14,3 kWh pro 100 km (kombiniert). Der ADAC hat erst Anfang des Jahres Elektroautos und ihre Reichweiten genauer unter die Lupe genommen. Das derzeit zweitsparsamste Auto, was den Stromverbrauch betrifft, ist der Fiat 500e. Zwar glänzt der E-Cruiser nicht mit einer extrem hohen Reichweite (312 km, WLTP), dafür lässt er sich dank der kompakten Abmessungen geschickt durch enge Innenstädte manövrieren.

Fiat Neuer Fiat 500 (42 kWh) Datenblatt Jahr 2020 Verfügbarkeit ja UVP 34.990,00 € Systemleistung in kW 87 kW Systemleistung in PS 118 PS Reichweite nach WLTP 460 km Ladeleistung (AC) 11

Bei Leasingmarkt.de gibt’s gerad ein schönes Schnäppchen für dieses Eelektroauto. Für nur 119 Euro pro Monat bei einer 24-monatigen Laufzeit und einer jährlichen Fahrleistung von 5.000 km kann man sich diese Hommage an vergangene Zeiten in die eigene Garage holen. Zeitlos im Design, modern in der Technologie und dank des elektrischen Antriebs eine echte Alternative für Fans des Originals. Der elektrische Fiat ist eines der wenigen Elektro-Modelle, die wirklich noch als Kleinwagen durchgehen und findet daher viel Anklang – Platz 4 unter den beliebtesten Stromern 2023.

Die 5.000 Jahreskilometer in dieser Beispielrechnung unterstreichen eine Nutzung vor allem für kürzere Strecken in der Stadt. Wer mehr braucht, muss mit entsprechend mehr Leasingkosten rechnen. Hier findest du das Angebot und kannst unverbindlich beim Händler anfragen.

Ist dir der Fiat zu klein, empfehlen wir dir einen Blick auf dieses Angebot zum Cupra Born. Der Stromer aus der VW.-Familie ist auch etwas für die Mittel- und ausgewählte Langstrecke.

