Tineco-Akkusauger für die Hälfte: Heftige Rabatte zum Black Friday

Wer seine Böden sauber halten will, kommt an einem Staubsauger oder einem kombinierten Nass-Trocken-Sauger kaum vorbei. Doch die Zeiten, in denen man schwere und unhandliche Klötze hinter sich herziehen musste, sind schön lange vorbei. Elegante Akku-Geräte haben ihren Platz eingenommen. Und einer der führenden Hersteller in diesem Bereich ist Tineco. Die Modelle schaffen es in kompakten Gehäusen viele Funktionen und eine lange Akkulaufzeit unterzubringen. Und zum Black Friday gibt es jetzt so einige davon mit satten Rabatten.

Tineco Floor One – Für jeden Geldbeutel das richtige

Die echten Klassiker im Portfolio von Tineco sind die kombinierten Nass-Trocken-Sauger der FLOOR ONE Reihe. Sie saugen nicht nur Staub, Krümel und Co auf, sondern schrubben mit einer rotierenden Rolle auch feucht durch. Damit sind sie echte Zeitsparer im Haushalt. Und du musst dir dabei keine Sorgen um empfindliche Böden machen. Denn die kabellosen Sauger erkennen den Verschmutzungsgrad und dosieren demnach die Feuchtigkeit. Dabei gibt es zwei Wassertanks. Einer mit dem Frischwasser und einer mit dem aufgesaugten Schmutzwasser. Das kann nach der Haushaltsrunde einfach ausgekippt werden.

Die Sauger selbst haben eine Selbstreinigungsfunktion und sparen dir damit das leidige Reinigen von Bürsten-Rolle, Rohren und Co. Wer also auf der Suche nach einem Alleskönner für Böden ist, wird hier sicher fündig. Tineco haut zum Black Friday gleich drei seiner Nass-Trocken-Sauger verbilligt raus:

Black-Friday-Rabatte bis zu 46 Prozent

Ein weiteres absolutes Schnäppchen-Highlight der Black-Friday-Aktion von Tineco ist der PURE ONE X Pet. Der flexible Staubsauger kann als Handgerät oder als Stielsauger eingesetzt werden und richtet sich nicht nur, aber vor allem an Haustierbesitzer. Mit der speziellen Rolle verheddern sich Haare nicht so schnell und mit einem Hepa-Filter kannst du dich auch auf eine verbesserte Raumluft freuen.

Dazu gibt es beim Stiel variable Gelenke, eine Beleuchtung für bessere Sicht in dunklen Ecken und eine Wandhalterung für mehr Ordnung. Das ganze Paket kostet in der Regel knapp 330 Euro. Zum Black Friday nimmt Tineco 46 Prozent vom Preis weg und bietet den Sauger für schmale 169 Euro bei Amazon an.

Ebenfalls für Haustierbesitzer interessant ist die aufgebohrte Version des PURE ONE X Pet, der PURE ONE STATION Pet (hier Testbericht lesen). Hier bekommst du einen variablen Staubsauger im Stile des PURE ONE X Pet, aber mit noch etwas ausgefeilterer Technologie. Doch entscheidend ist hier die Station. Denn sie übernimmt für dich nicht nur das Laden des Saugers, sondern auch noch das reinigen.

Der Staubbehälter hat ein Fassungsvermögen, dass bis zu 60 Tage Saugzeit einfangen kann. Klar hat so viel Komfort seinen Preis. Eigentlich kostet das System knapp 800 Euro. Doch zum Black Friday bekommst du alles zusammen für unter 700 Euro. Somit sparst du dir bei diesem Set 15 Prozent.

Tineco Pure One Station Pet Akku-Staubsauger mit seiner automatischen Lade- und Absaugstation.

Die Angebote laufen über die ganze Zeit der „Amazon Black Friday Woche“, also vom 17. bis zum 27. November. Manche der Deals werden erst realisiert, wenn du einen anklickbaren Coupon auf der Amazon-Produktseite aktivierst.

