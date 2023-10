Tineco Pure ONE Station Pet: Neuer Akku-Staubsauger mit Absaugstation – so gut ist er wirklich

Staubsauger werden immer mehr zu Designelementen und gar Möbelstücken. Längst vorbei sind die Zeiten, in denen der Sauger zweifelhaftes Industrie-Chic zeigte und die meiste Zeit in der Abstellkammer stand. Akku-Staubsauger sind immer schnell zur Hand und direkt einsatzbereit. Sie hängen an ihrer Ladestation in der Küche, im Flur oder Arbeitszimmer und sind deshalb auch optisch einigen Ansprüchen ausgesetzt.

Tineco Pure ONE Station Pet im Test

Der neue Tineco Pure ONE Station Pet ist ein solcher Sauger, der auch optisch gefallen will und dessen Absaug- und Ladestation ebenfalls Akzente setzt. Die Absaugstation, OmniHub genannt, ist ein Gerät, das sonst vor allem bei Saugrobotern zum Einsatz kommt und hier für den gleichen Zweck mit dabei ist. Sie steht im Raum und nach jedem Einsatz hängst du den Staubsauger zum Laden wieder ein. Der OmniHub prüft, wie viel Dreck im Auffangbehälter des Saugers ist und saugt diesen leer. So kommst du nur alle paar Wochen – nicht nach jedem Einsatz – mit dem Dreck und Staub in Berührung.

Ansonsten ist der Lieferumfang schnell beschrieben. Der Staubsauger selbst ist mit modernen Features wie einem starken Motor und HEPA-Luftfiltern ausgestattet. Diverse Bürsten und Düsen sowie ein Teleskop-Saugrohr machen den Akku-Sauger vielseitig einsetzbar.

Für den Boden eignet sich die Bodendüse mit ihrer speziellen ZeroTangle-Struktur, in der sich keine Haare verfangen. Vor allem für Haustierbesitzer ein wertvolles Zubehör. Vorne sind zudem speziell ausgerichtete LEDs angebracht, die während des Einsatzes den Staub sichtbar machen, auch wenn du ihn mit bloßem Auge nicht erkennst.

Die ZeroTangle-Bürste an der Bodendüse des Akku-Staubsaugers.

So saugt der Tineco Pure ONE Station Pet

Unabhängig davon, mit welchem Aufsatz du den Staubsauger benutzt und ob direkt als Handsauger oder mit Rohr als Stielsauger, ist die Saugleistung konstant gut. Nicht mehr und nicht weniger. Die LEDs an der Bodendüse sind beim Saugen der Wohnung ein echter Zugewinn, machen sie Staub und Haare auf hellem Boden doch kontrastreich sichtbar und leicht aufzusaugen.

Grundsätzlich stehen zwei Saugmodi zur Verfügung. Per „Pistolengriff“ schaltest du den Tineco ein und bist im Automatik-Modus. Über das vom Hersteller bekannte iLoop-Display bist du zudem über den jeweiligen Status informiert. Erkennt der Sauger stärkere Verschmutzung, schaltet er in den Max-Modus. Den kannst du auch manuell ansteuern. Das geht aber nur zweihändig, da der Schalter hierfür an der Vorderseite angebracht ist. Dafür kannst du ihn immerhin nicht aus Versehen betätigen. Übrigens: besprenkelte Fliesendesigns tricksen die Sensorik hier hin und wieder aus und der Staubsauger schaltet ohne Notwendigkeit kurz in den Max-Modus.

Teppichsaugen mit dem Tineco Pure ONE Station Pet. Hier passt sich der Sauger automatisch an die Begebenheiten an.

Das iLoop-Display des Akku-Saugers von Tineco.

Im Auto-Modus saugt der Pure ONE Station Pet schon einiges weg – und ist dabei vor allem recht leise. Die rund 70 Dezibel, der Hersteller gibt bis zu 78 dB an, die er bei der Arbeit emittiert (im Max-Modus sind es etwas mehr), ordnen den Sauger in der Oberklasse ein.

60 Minuten Akku-Laufzeit sind eine Ansage

Der Hersteller verspricht eine überaus lange Akkulaufzeit von bis zu 60 Minuten. Das ist eine Ansage. Und leider eine, die wir im Test nicht voll und ganz bestätigen konnten. Mit der ZeroTangle Bodendüse, die natürlich auch angetrieben werden muss, kommt der Sauger auf gestoppte 36 Minuten Dauerlauf. Das ist allerdings für sich gesprochen ein hervorragender Wert. Denn viele Modelle, auch die in der Oberklasse, kommen oft nicht weit über die 20 Minuten hinaus. Aber das vollmundige Versprechen an sich hält Tineco nicht.

Als Handsauger kommst du dank einfachem Pistolengriff und schlanker Bauweise auch an die schweren Stellen.

Ganz ohne Aufsatz kann man den Tineco Pure ONE Station Pet hingegen lange laufen lassen. Als Handsauger hält er eine lange Zeit durch. Hier war nach 57 Minuten Schluss. Das kommt sehr nahe ans Werbeversprechen heran. Wo das sich richtig auszahlen kann? Im Auto, wo du keine Steckdose zum Nachladen hast und ohnehin eher den Handsauger über einen längeren Zeitraum benutzt.

Was bringt der OmniHub?

Die Absaug- und Ladestation OmniHub wird von Tineco als 4-in-1-Gerät mit den Disziplinen Selbstreinigen, Laden, Erkennen, Lagern beschrieben. All das erledigt die Station mit Bravour. Sie ist ein echter Zugewinn für alle, die den Sauger nach dem Einsatz einfach wegstellen wollen. Der starke Absaugmotor leert den Staubbehälter recht flott, nur manchmal bleiben am Verbindungsstück ein paar Haare hängen und du musst sie manuell aus der Klappe entfernen.

Die Absaugstation hängt permanent am Strom und der Saugmotor darin hat entsprechend Power. Aber die Station sorgt auch für den hohen Preis. So einfach Staubsaugen auch klingen mag, hier ist High-Tech am Werk. Und im Grunde kaufst du hier zwei Staubsauger auf einmal. Einen stationären und einen akkubetriebenen. Das treibt den Preis hoch auf in diesem Falle 799 Euro (UVP).

Per Einhand-Move lässt sich der große Staubbehälter des OmniHub ausklinken und entleeren.

Tineco Pure ONE Station Pet Akku-Staubsauger im Test

Fazit zum Tineco Pure ONE Station Pet

Wer Tineco bislang den Premium-Anspruch noch absprechen wollte, muss sein Urteil nach dem Pure ONE Station Pet revidieren. Der Staubsauger entspricht beinahe allem, was ein Gerät der Extraklasse ausmacht. In Sachen Saugkraft spielt er im oberen Mittelfeld – nicht ganz in der Spitze, wo sich etwa Vorwerk mit seinem VK7 tummelt. Dafür überflügelt Tineco das Gros der Konkurrenz in Sachen Vielseitigkeit, Leichtgängigkeit und dem Zusatz der Absaugstation, die echten Mehrwert bietet. Dazu ist der Sauger im Einsatz erfreulich leise und der Akku hält lange durch. Die Pet-Kompetenz, die er unter anderem aus der ZeroTangle-Bürste gegen Tierhaare ableitet, ist für Haustierbesitzer gut, aber auch jeder andere erhält hier einen echt guten Staubsauger.

Alle Bestandteile des Sets von der OmniHub-Station bis zur kleinen Saugdüse sind hervorragend verarbeitet. Leichte Abzüge gibt es für unverhältnismäßig viel Plastik in der Verpackung. Hier könnte es etwas ökologischer zugehen.

Die hohen Anschaffungskosten gleichen sich dadurch aus, dass alle möglichen Zubehör-Düsen im Lieferumfang enthalten sind. Einmal gekauft, ist alles deins. Zusatz-Käufe werden hier nicht notwendig.

Diese Punkte bleiben nach dem Test stehen:

Pro-Argumente des Tineco Pure ONE Station Pet

Tolles Gesamtpaket aus Staubsauger und Absaug-/Ladestation

Leise im Betrieb

Gute Saugleistung

Ordentliche Akkulaufzeit

Mehrwert durch LEDs und iLoop-Display

Vielseitig durch sinnvolles Zubehör im Lieferumfang

Contra-Argumente des Tineco Pure ONE Station Pet

Viel Plastik in der Verpackung

Hoher Preis