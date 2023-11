Amazon greift an: Das sind die besten Black Friday Deals

Einst als Online-Handel für Bücher gestartet, gibt es bei Amazon längst alles. Und das ist kaum übertrieben. Zum Black Friday startet der Online-Gigant nun seine Shopping-Show einen Monat vor Weihnachten und bietet starke Rabatte. Wie stark – das schauen wir uns an.

Die 10 besten Black Friday Deals bei Amazon

Auf ein paar Schnäppchen müssen wir uns dabei noch gedulden. Amazon startet zwar am Freitag (17.11.) seine „Black Friday Woche“, das Pulver wird aber nicht gleich am ersten Tag verschossen. So gibt es, Stand jetzt, noch kein Super-Angebot zum Jahresabo von Microsoft 365 Family (bislang nur als McAfee-Kombi für über 60 Euro). Da geht bis nächste Woche noch was. Direkt dabei ist hingegen das allseits beliebte Angebot zu Tefal-Pfannen der Jamie Oliver Serie (gibt’s einzeln ab 32 Euro, im Dreier-Set für 97 Euro)

Samsonite-Koffer zum Top-Preis

Wer einen neuen Koffer fürs Verreisen sucht, findet jetzt einen richtig guten Deal des Herstellers Samsonite. Die Firma fertigt ihr Gepäck in der EU und bietet in Serien wie der S’Cure-Reihe die Eigenheit, dass die Koffer ohne das Verschleißteil Reißverschluss auskommen. Der Fernreise-Koffer S’Cure Spinner L mit 75 cm Höhe, 102 Litern Fassungsvermögen und auf vier Rollen stehend, kostet in schlichtem Schwarz jetzt nur noch 139 Euro. Das ist ein richtig guter Deal für den großen Koffer, der damit nur noch so viel kostet wie sein eigener kleiner Bruder mit 55 cm.

→ Direkt zum Deal

→ Mehr Infos zum Koffer

→ Weitere Samsonite-Deals

Amazon schmeißt Samsung-Handys raus

Einen echten Abverkauf gibt es zu Samsung-Smartphones. Und da sind im Amazon-Sale sogar echte Top-Geräte mit dabei. Interessenten werden also nicht mit alten A-Serien-Handys abgespeist, sondern können auch das S23 und sogar das extravagante Z Flip4 richtig günstig ergattern. Alles ohne Vertrag. Hier ein Blick auf die Modelle und Preise:

Unser Tipp: das Galaxy S21 FE ist für unter 400 Euro ein echter Preis-Leistungs-Kracher. Den größten rechnerischen Rabatt bekommst du beim Z Flip4, dessen UVP bei über 1.000 Euro liegt. Beim A54 wirkt der Preis erst einmal nicht berauschend. Allerdings kommt hier verbessernd hinzu, dass du das beliebte Handy mit mehr Speicher bekommst.

Besonderheit: Amazon hat bei Samsung-Smartphones den Marktvorteil, dass die dort gekauften Handys alle mit 30 beziehungsweise meist sogar 36 Monaten Herstellergarantie zu dir kommen. Ein klarer Pluspunkt.

Universal USB-C-Charger für 20 Euro

Von Anker kommt ein Deal, den eigentlich jeder gebrauchen kann. Das teil-smarte 45W-Netzteil Anker Nano II ist für 19,99 Euro ins Angebot gerutscht und damit ein echter Tipp für alle, die ein neues USB-C-Ladegerät brauchen. Mit den 45 Watt kannst du iPhones und Android-Smartphones rasch aufladen, ohne den Akku zu sehr zu belasten. Selbst Laptops dürften damit ohne separates Netzteil mit Strom versorgt werden können. Ein echter Allround-Tipp für 20 Euro.

Gerade auf dem Markt, schon 100 Euro günstiger – Bose-Premium-Kopfhörer

Die neuen Premium-Kopfhörer Bose QC Ultra sind erst seit Anfang November auf dem Markt. Die High-End-Over-Ears mit ANC und Co. kosten eigentlich 500 Euro. Jetzt, nur wenige Wochen nach Marktstart, werden bei Amazon aber schon satte 100 Euro vom Preis gestrichen. Die Top-Kopfhörer bekommst du also für immer noch üppige, im Vergleich aber günstige 398 Euro.

Eine Alternative kommt von Sennheiser. Die Top-Kopfhörer des Herstellers hören auf den Namen Momentum 4 Wireless und sind im Black Friday Sale für 245 Euro zu haben. Ein echter Kracher-Preis für die Edel-Kopfhörer.

Aber auch im etwas gediegeneren Preisbereich sind wir fündig geworden. Wer schlichte und empfehlenswerte Bluetooth-Kopfhörer fürs Pendeln braucht, ist mit dem Modell „Sono Flow“ des Herstellers 1More gut bedient. Die bekommst du schon für 70 Euro.

1More SonoFlow

Weitere Amazon-Deals im Schnelldurchlauf

Diese Deals sind ebenfalls einen Blick wert.

Diese und weitere Angebote findest du noch bis zum 27. November bei Amazon. Möglich ist, dass vieles gar nicht bis zum Ende der Aktion erhältlich ist. Bestseller sind oft schon nach wenigen Tagen vergriffen.