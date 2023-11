Black Friday vorgezogen! Große LG-Fernseher jetzt schon zu Spottpreisen im Schaufenster

Bei MediaMarkt starten die Black Friday Angebote in diesem Jahr besonders früh: Schon seit dem 30. Oktober werden hier unter dem Namen „Bunte Black Deals“ zahlreiche Produkte zu absoluten Hammer-Preisen rausgehauen. Insbesondere in Sachen 4K-TVs kannst du so massiv sparen. Ein 65 Zoll großer UHD-Fernseher von LG ist etwa mit einem Rabatt von satten 50 Prozent versehen und dadurch so günstig wie noch nie zuvor! Das Preisschild von 599 Euro kann sich vor allem mit Blick auf die krasse Bildschirmdiagonale und die hochwertige Technik absolut sehen lassen. Wir stellen dir den 4K-TV sowie ein etwas kleinere Alternative hier genauer vor.

Schicke Bilder & viele Anschlüsse: Das bietet dir der 4K-TV

Auf den ersten Blick sticht selbstverständlich die enorme Bildschirmdiagonale von 65 Zoll bzw. 164 cm ins Auge. Doch das LG-Gerät weiß gleichzeitig auch technisch zu überzeugen. Die UHD-Auflösung samt HDR-Unterstützung und Bildoptimierungen wie Local Dimming sorgen bei dem 4K-TV nämlich für tiefe Schwarztöne, eine tolle Farbwiedergabe sowie ein insgesamt hervorragendes TV-Bild. Die Bildwiederholrate von 60 Hz ist gleichzeitig ebenfalls ordentlich und insbesondere fürs alltägliche Fernsehen absolut ausreichend.

Wer einige Geräte, wie Spielekonsolen, Blu-Ray-Player und Co. an seinen Fernseher anschließen möchte, kommt bei dem LG-TV ebenfalls auf seine Kosten. Neben drei HDMI 2.0-Slots (mit eARC und LG SIMPLINK), zwei USB-Anschlüssen und einem optischen Audioausgang, stehen dir außerdem noch ein CI+-Slot sowie ein Triple Tuner zur Verfügung. Natürlich kannst du den 4K-TV ebenso via LAN oder WLAN mit dem Internet verbinden und so auf die gängigen Streaming-Plattformen rund um Netflix und Prime Video zugreifen.

65 Zoll für unter 600 Euro: Auch kleinere Modelle zu Tiefstpreisen erhältlich

Mit dem 65 Zoll großen 4K-TV von LG stellst du dir somit einen waschechten Riesen in deine Wohnung – und das aktuell zum halben Preis! MediaMarkt streicht nämlich noch bis zum Ende der Bunten Black Deals am 10. November satte 50 Prozent vom UVP. Dadurch stehen schlussendlich nur noch 599 Euro auf der Rechnung. Amazon kann dieses Hammer-Angebot scheinbar nicht auf sich sitzen lassen und haut den UHD-Fernseher daher mittlerweile zum gleichen Preis raus. Der Vorteil: Hier sparst du dir obendrein noch die Versandkosten in Höhe von 49,90 Euro. Dadurch kommst du bei Amazon dann wirklich zum absoluten Tiefstpreis an das LG-Gerät.

→ 65 Zoll LG 4K-TV für 599 Euro (versandkostenfrei)

Alternativ gibt’s den 4K-TV übrigens auch in 55 Zoll zum Tiefstpreis von 477 Euro im Angebot. Beim Verkaufspreis liegen sowohl MediaMarkt als auch Amazon wieder gleich auf. Du kannst dir jedoch auch hier die Versandkosten sparen, wenn du beim Versandriesen zuschlägst.

→ 55 Zoll LG 4K-TV für 477 Euro (versandkostenfrei)