Tarif-Schnäppchen bei Blau: 10 GB für 9 Euro im Monat – kein Anschlusspreis

Bei blau.de bekommst du den Tarif „Allnet-Flat XL“ in der SIM-only-Variante momentan günstiger. Das bedeutet: Für neuerdings nur 8,99 Euro im Monat nutzt du die Allnet-Flat und es stehen dir monatlich 10 GB Datenvolumen in LTE-Geschwindigkeit zur Verfügung. Der Wechsel zu blau.de ist aktuell besonders attraktiv. Denn: hier fällt kein Anschlusspreis an, der ansonsten häufig zusätzlich zwischen 20 und 40 Euro kostet.

10 GB LTE für 8,99 Euro: Mit Allnet-Flat und EU-Roaming

Bei dem Blau-Tarif hast du die Wahl: Möchtest du monatlich kündigen oder entscheidest du dich für 24 Monate Laufzeit? Die Anschlusskosten entfallen allerdings nur bei der Laufzeit-Variante – wenn du monatlich kündigen möchtest, kommen einmalig 29,99 Euro hinzu. Mit dem Tarif telefonierst und surfst du im O2-Netz mit einer Download-Geschwindigkeit von bis zu 25 MBit/s. Ebenfalls mit dabei ist eine Allnet-Flat in alle deutschen Netze und auch EU-Roaming ist inklusive. Dadurch nutzt du dieselben Konditionen auch im EU-Ausland und telefonierst und schreibst SMS unbegrenzt.

Mit einem Preis von unter einem Euro pro GB ist dieser Tarif ein gutes Angebot. Denn vor nicht allzu langer Zeit waren noch drei Euro pro GB keine Seltenheit. Hier buchst du den Tarif.

Das Tarif-Angebot richtet sich an alle Kunden, die keine hohe monatliche Grundgebühr zahlen möchten und kein neues Smartphone brauchen. Dafür bekommen sie ein ordentliches Paket Datenvolumen für kleines Geld, das auch für gelegentliches Video-Streaming unterwegs ausreicht. Von 5G ist für diesen Preis noch keine Rede – Durchschnittsnutzer brauchen den neuen Standard aber in der Regel auch nicht. Denn im Alltag reicht für die allermeisten Nutzer LTE vollkommen aus.

Möchtest du weniger oder mehr monatliches Datenvolumen haben, kannst du dich auch für 4, 12 oder 18 GB entscheiden. Bei der kleinsten Variante zahlst du 6,99 Euro im Monat, der 12-GB-Tarif kostet 10,99 Euro und für 18 GB zahlst du monatlich 16,99 Euro. Deine bisherige Rufnummer kannst du beim Wechsel problemlos mitnehmen und die Vertragslaufzeit beträgt mindestens 24 Monate.

Außerdem möglich: Du kannst den Tarif auch mit einem Handy kombinieren. Dazu musst du nur den entsprechenden Button unterhalb des Preises anklicken. Die monatlichen Kosten erhöhen sich dadurch zwar – dennoch lässt sich dadurch im Vergleich zum Einzelkauf von Tarif und Handy häufig einiges sparen.