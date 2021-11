Surfshark-VPN 83 Prozent reduziert: So nutzt du den VPN-Dienst effektiv

Ein VPN-Dienst verschlüsselt deine Daten und kann dich dadurch nicht nur vor Datenklau und anderen Cybergefahren schützen. Er kann auch deinen virtuellen Standort simulieren. Dadurch entstehen für dich unter anderem beim Online-Shopping Vorteile – was sich beim Shopping in der Vorweihnachtszeit besonders auszahlen kann. Wir erklären, was dir ein VPN wie Surfshark in der Zeit vor Weihnachten alles bringt.

Mit VPN-Diensten kaufst du von einem anderen Standort günstiger ein

Du wohnst in Deutschland und möchtest von dort über Online-Portale das ein oder andere Weihnachtsgeschenk besorgen? Ein VPN-Dienst kann dich – zumindest virtuell – an einen anderen Ort teleportieren. So denken Online-Portale, dass du dich in einem anderen Land aufhältst.

Und das kann sich lohnen. Denn: Die Preise für ein und dasselbe Produkt variieren in Online-Shops oftmals je nach Standort. In wohlhabenden Ländern bezahlst du deshalb häufig deutlich mehr für deinen Einkauf als in anderen Staaten. Das Prinzip eignet sich allerdings nur für international agierende Händler.

Preiswert die Reise in die Heimat buchen – mit VPN-Diensten, wie Surfshark

VPN-Dienste helfen dir darüber hinaus auch bei der Buchung von Flügen oder Hotels die besten Angebote zu bekommen. Denn hier greift oftmals dasselbe System. Mithilfe eines VPN-Dienstes trickst du die Preisunterschiede je nach Standort clever aus – und reist somit zu Weihnachten preiswerter zu deinen Liebsten. Und zusätzlich sorgt ein VPN immer auch für deine Sicherheit im Netz. Denn: Ein VPN lässt dich anonym surfen und schützt deine Daten. Und das ist beim Online-Shopping mit deinen sensiblen Zahlungsdaten besonders wichtig.

Surfshark 24 Monate lang mit 83 Prozent Rabatt nutzen

Als Black Friday Angebot bietet dir Surfshark 83 Prozent Rabatt auf das 24-monatige VPN-Abo – und du bekommst zusätzlich drei weitere Monate Mitgliedschaft geschenkt. So bezahlst du hierfür rechnerisch nur 1,90 Euro pro Monat.

Außerdem erwähnenswert ist das Gesamtpaket für die Internetsicherheit Surfshark One. Dieses Paket besteht neben dem beschriebenen VPN-Dienst aus einem Antivirus-Programm, welches dein Gerät auf Viren überprüft und schädliche Dateien entfernt. Die hier integrierte Funktion Surfshark Search sorgt für die Anzeige relevanterer Ergebnisse in Suchmaschinen und macht deine Suche anonym. Zusätzlich kannst du mit der Funktion Surfshark Alert Überprüfungen auf Datenpannen durchführen und sofortige Benachrichtigungen bei Datenleaks erhalten. Für das Gesamtpaket Surfshark One bezahlst du 3,26 Euro im Monat.