Sony Bluetooth-Box für nur 33 Euro: Satter Sound zum Spottpreis

Mit einem Angebotspreis von lediglich 33 Euro liefert dir Otto aktuell eine Bluetooth-Box von Sony unfassbar günstig. Der Speaker steht dabei ganz unter dem Motto: „Klein aber oho“. Denn trotz der geringen Größe und dem sehr kleinen Preisschild möchte dir der japanische Hersteller hiermit seine gewohnt hohe Soundqualität liefern. Insbesondere der Bass wird bei dem kleinen Lautsprecher extra verstärkt, damit deine Lieblingsmusik auch ordentlich Wumms hat. Wir schauen uns die Bluetooth-Box und das Angebot genauer an.

Mini-Speaker mit großem Sound: 16 Stunden Akkulaufzeit, Schutz gegen Wasser und Co.

Im Angebot für 33 Euro ist dabei die Sony SRS-XB13 Bluetooth-Box. Auf den ersten Blick fällt einem sofort die wirklich kompakte Größe (7,6 x 9,5 x 7,6 cm) ins Auge. Und auch das Gewicht ist mit 0,25 kg unfassbar gering. Dadurch kannst du den Speaker super unkompliziert transportieren und quasi immer dabeihaben. Zusätzlich verfügt die Box ebenfalls noch über einen abnehmbaren Gurt, wodurch du unterwegs noch flexibler bist.

Der praktische Tragegurt macht den kompakten Speaker noch flexibler

Gleichzeitig muss aber natürlich auch der Sound stimmen. Sony legt dabei insbesondere viel Wert auf einen ordentlichen Bass. Dank der passend betitelten „Extra Bass“-Technologie soll dieser ordentlich abliefern und selbst einigen größeren Speakern in nichts nachstehen. Generell soll der Sound kraftvoll und satt sein – inklusive eines Prozessors zur Sound-Verteilung mit DSP-Technologie.

Wirklich beachtlich ist zudem der Akku. Dieser hält bei der Bluetooth-Box bis zu 16 Stunden durch. Somit bist du selbst für längere Partys oder endlose Podcast-Sessions ideal ausgestattet. Aufgeladen wird der Lautsprecher anschließend via USB. Dein Smartphone verbindest du aber natürlich wie gewohnt drahtlos über Bluetooth. Und was wäre ein tragbarer Speaker ohne Schutz gegen Wasser? Die Sony Bluetooth-Box ist nach IP67 sogar gegen Untertauchen geschützt und dadurch perfekt für den nächsten Sommerurlaub am Strand oder Pool geeignet. Vor plötzlichem Regen musst du zudem unterwegs ebenso keine Angst haben.

→ Sony Bluetooth-Box für 33 Euro

Unfassbar günstig: Sony-Box jetzt für nur 33 Euro

Bereits der UVP von 59,99 Euro wirkt angesichts dieser vielen Vorteile wie ein fairer Preis. Otto liefert dir dank 45 Prozent Rabatt aber ein noch besseres Angebot: Die tragbare Bluetooth-Box kostet dadurch jetzt nur noch 33 Euro, plus 2,95 Euro Versandkosten. Kein anderer Anbieter im Netz kann diesen Schnäppchen-Preis momentan unterbieten. Bei Amazon sparst du dir aber sogar noch die Versandkosten, zahlst ansonsten aber denselben Preis. Dabei hast du übrigens die freie Wahl zwischen zahlreichen Farben, sodass der Lautsprecher auch optisch deinen Vorlieben entspricht.