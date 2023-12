Smarte Lichterkette für Weihnachten? Diese hier kostet nur 40 Euro

Weihnachtsbeleuchtung im 21. Jahrhundert kann nahtlos ins smarte Zuhause eingegliedert werden. Dafür musst du vor allem keine 200 Euro ausgeben. Obwohl das auch geht, wie wir am Ende des Artikels verraten. Bei MediaMarkt gibt es aktuell eine richtig coole Lichterkette für lediglich 39 Euro. Die Lampen können über dein Smartphone oder Alexa und Google Home gesteuert werden. Insbesondere am Weihnachtsbaum sorgen die bunten Leuchten für eine einzigartige Stimmung.

Smarte Weihnachtsbeleuchtung für nur 39 Euro

Die „Twinkly Candies Perle“ Lichterkette kostet bei MediaMarkt aktuell nur 39 Euro und macht sich insbesondere am Weihnachtsbaum hervorragend. Mit einer Länge von sechs Metern, 100 Leuchten sowie einer Auswahl von 16 Millionen Farben wird dir für den kleinen Preis einiges geboten. Denn hierbei handelt es sich nicht um eine normale Lichterkette. Die Leuchten sind nämlich smart und können so über dein Smartphone via Bluetooth und Wi-Fi und die dazugehörige Twinkly App gesteuert werden. Dabei kannst du verschiedene Farben genau nach deinen Vorlieben auswählen und diese jederzeit ändern, wenn du für eine andere Stimmung sorgen möchtest.

Sowohl im Wohnzimmer als auch Weihnachtsbaum ein Hingucker

Natürlich musst du die smarte Lichterkette nicht zwangsläufig am Weihnachtsbaum anbringen. Auch sonst hinterlassen die bunten Lampen einen schönen Eindruck – etwa im Schlaf- oder Wohnzimmer. Angeschlossen wird die Kette dabei praktischerweise via USB-C. So kannst du sie etwa auch unterwegs mit einer Powerbank betreiben. Für den Einsatz an der Steckdose benötigst du hingegen noch ein passendes Netzteil.

Hinzu kommen außerdem noch einige weitere coole Vorteile. So gibt es beispielsweise einen Timer für Zeiteinstellungen und selbstverständlich ist auch eine Dimm-Funktion mit an Bord. On top kannst du die smarte Lichterkette kinderleicht in dein Smart Home System (Alexa, Apple HomeKit und Google Home) integrieren. Für 39 Euro holst du dir hiermit also wirklich coole Leuchten zum kleinen Preis. Hinzu kommen allerdings noch Versandkosten in Höhe von 4,99 Euro.

Wenn du noch mehr aus der smarten Lichterkette herausholen möchtest, solltest du dir zusätzlich noch den Twinkly Music Dongle für 29,99 Euro anschaffen. Hiermit lassen sich die Leuchten nämlich mit Musik synchronisieren. Bunte Lampen, die passend zu Klassikern wie „Oh Tannenbaum“ aufleuchten, liefern dir dann wirklich die optimale Weihnachtsstimmung für zu Hause.

Es geht auch teurer: Lichterkette von Philips Hue ebenfalls einen Blick wert

Wer bei seinem Smart Home auf die Geräte von Philips Hue setzt, kann sich ebenfalls eine Lichterkette der Marke an den Weihnachtsbaum hängen. Die sogenannte „Festavia“-Kette ist mit 20 Metern zudem deutlich länger – das Preisschild von 199 Euro ist im Vergleich aber auch deutlich happiger. Dafür fügen sich die Leuchten umgehend in dein Philips Hue System ein und können über die Bridge ebenso mit Musik synchronisiert werden. Ein weiterer Vorteil ist der Schutz gegen Wasser nach IP54. Dadurch ist diese Lichterkette auch für den Außenbereich geeignet.

→ Philips Hue Festavia 20 Meter Lichterkette für 199 Euro

→ Twinkly Candies Perle 6 Meter Lichterkette für 39 Euro

