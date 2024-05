Nur noch wenige Tage: Sicher dir diesen Telekom-Tarif noch schnell zum Discountpreis!

Die Deutsche Telekom ist für ihr absolut starkes Mobilfunknetz bekannt. Gleichzeitig sind die Verträge des beliebten Anbieters oftmals aber auch ziemlich teuer. Doch es gibt es einfache Lösung: Bei klarmobil holst du dir derzeit einen 12-GB-Tarif im Telekom-Netz nämlich schon für niedrige 7,99 Euro pro Monat. Was dir dafür sonst noch alles geboten wird, erfährst du in diesem Artikel.

Telekom-Tarif mit Allnet-Flat, eSIM und vielen weiteren Vorteilen

7,99 Euro im Monat sind auf den ersten Blick definitiv ein unheimlich starker Preis für einen Telekom-Tarif – immerhin kostete dieser Vertrag zuletzt noch knapp 20 Euro. Doch was steckt in dem vermeintlichen Schnäppchen? Allen voran bekommst du bei dem Vertrag 12 GB LTE-Datenvolumen zur Verfügung gestellt. Wer unterwegs eher nur seine Mails oder Social Media checkt, chattet und Musik streamt, kann hiermit durchaus auskommen. Generell richtet sich das Angebot mit seinem niedrigen Preis aber eher an Sparfüchse als an Vielsurfer. Dafür spricht auch die Surfgeschwindigkeit von maximal 25 MBit/s. Für den Alltag rund ums Surfen, Social Media und Co. sollte diese Downloadrate aber dennoch vollkommen ausreichen.

Ebenfalls Teil des Telekom-Tarifs ist eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS sowie kostenloses EU-Roaming. Hinzu kommen außerdem noch einige weitere praktische Vorteile. So profitierst du etwa von VoLTE und WLAN Call. Diese Funktionen sorgen für eine verbesserte Sprachqualität bei Telefonaten oder lassen dich gar ein WLAN-Netz zum Telefonieren verwenden. Obendrein kannst du den Tarif ebenso mit einer eSIM abschließen und den Vertragsbeginn bis zum 30. Juni in die Zukunft legen. Dies ist besonders praktisch, falls du momentan noch anderweitig vertraglich gebunden bist.

Neben den Grundkosten von 7,99 Euro pro Monat fallen sonst keine weiteren Kosten für dich an. Der Anschlusspreis in Höhe von eigentlich 19,99 Euro entfällt bei dem Angebot nämlich komplett. Die Mindestvertragslaufzeit beträgt 24 Monate, anschließend kannst du monatlich kündigen. Grundsätzlich bist du mit dem Tarif-Deal also rundum gut ausgestattet – und kannst so günstig im top Telekom-Netz surfen.

