Samsung Galaxy S25: Die besten Vorbesteller-Aktionen im Überblick

Android-Fans weltweit fiebern nach der offiziellen Vorstellung dem Release der Galaxy S25 Serie entgegen. Wer die Samsung-Neuheit in der normalen, Plus oder Ultra Variante direkt zur Veröffentlichung in den Händen halten möchte, hat gleich mehrere Optionen. Wir stellen dir die besten Vorbesteller-Aktionen vor. Vom offiziellen Samsung-Shop, über Amazon und MediaMarkt bin hin zu einigen Tarif-Bundles.

Vorbesteller-Aktion: Größerer Speicher zum kleineren Preis

Generell bekommen alle Vorbesteller (Marktstart ist dann Anfang Februar) wie zuletzt auch üblich die jeweils höhere Speichervariante zum niedrigeren Preis. Wer also die 128-GB-Version bezahlt, bekommt die 256-GB-Variante. Bei quasi allen Shops und Anbietern.

Design und Farben der Samsung Galaxy S25-Reihe

Samsung hat in diesem Jahr sein Note-Design aufgegeben und dem S25 Ultra einen einheitlicheren Look verpasst. Es ähnelt nun eher den beiden Geschwistermodellen. Einer der größten Design-Unterschiede findet sich bei der Displaygröße. Die Standardvariante setzt auf ein 6,2-Zoll-Display mit FHD+-Auflösung, während das S25+ auf eine Bilddiagonale von 6,7 Zoll mit QHD+-Auflösung baut.

Die Samsung Galaxy S25-Reihe besteht aus drei verschiedenen Modellen.

Je nachdem, ob Ihr Online bestellt oder nicht, gibt es verschiedene Farbvarianten zur Auswahl. Bei allen Händlern stehen beim Galaxy S25 (+) Navy Blue, Icyblue, Mint und Silver Shadow zur Verfügung. Beim Online-Shopping könnt Ihr zudem exklusiv aus den Varianten Blueblack, Coraired und Pinkgold wählen.

Im Interview: Das kann die neue Samsung-KI

Das Samsung Galaxy S25 nutzt aufgrund seines Titanrahmens auf eine etwas andere Farbgebung. Das Handy erscheint in den Standardfarben Titaniium Silverblue, Titanium Whitesilver, Titanium Gray und Titanium Black. Für Online-Shopper gibt es das S25 Ultra exklusiv in Titanium Jadegreen, Titanium Jetblack und Titanium Pinkgold. Möchtet Ihr mehr zum ausgezeichneten Display oder der Leistung des neuen Flaggschiffs lesen, dürft Ihr den ersten Test zum S25 Ultra von unseren Kollegen bei nextpit nicht verpassen.

Glück gehabt: So viel kostet das Samsung Galaxy S25

Während Samsung im letzten Jahr noch etwas mit den Preisen experimentiert hat, kannst du dieses Jahr aufatmen. Das Unternehmen hat die Preise für die Galaxy-S25-Serie nicht angehoben. Die Einstiegspreise bleiben also unverändert. Das Standardmodell startet bei 899 Euro für die kleinste Speichervariante, das S25 Ultra gibt’s ab 1.449 Euro und das S25+ beginnt bei 1.149 Euro. Damit bekommst du dieselben Preise wie im Vorjahr.

Neu hingegen ist die 512-GB-Version des Standardmodells. Genau wie das Samsung Galaxy S25 Ultra mit 1 TB Flash-Speicher gibt es dieses jedoch nur im Online-Shop von Samsung und kostet dich hier 1.079 Euro. Die Preise gelten erstmal durch die Bank weg. Samsung wirbt zusätzlich mit einem Ankaufbonus. Wer etwa bei Amazon shoppt bekommt wie gewohnt 3 Jahre Garantie.

Samsung Galaxy S25, S25+ und S25 Ultra vorbestellen

Und täglich grüßt das Murmeltier. Auch 2025 hat Samsung ein besonderes Angebot für Vorbesteller. Denn du kannst dir den doppelten Speicher schnappen. Bedeutet, dass du beim beispielsweise beim Kauf der 256-GB-Variante des Samsung Galaxy S25 Ultra direkt die größere Version erhältst – ohne einen Cent mehr zu zahlen. Beachte allerdings, dass du die bereits erwähnten exklusiven Speicherkonfigurationen trotzdem nur im Samsung-Shop erhältst. Auch Trade-In gibt es wieder.

Ab dem 04. Februar sollen die Smartphones verschickt werden. Bis zum 06.02. hast du die Möglichkeit von der Vorbesteller-Aktion zu profitieren. Ab dem 07. Februar sind die Samsung-Smartphones dann auch im Offline-Handel erhältlich. Möchtest du dir eines der Geräte vorbestellen, verraten wir dir nachfolgend einige Beispiele, wo du das Gerät mit Speicherupgrade bekommst.

Samsung-Shop

Sicherlich keine Überraschung, aber das Samsung Galaxy S25, sowie die beiden Geschwistermodelle, gibt es natürlich im Online-Shop des Herstellers. Neben dem bereits erwähnten doppelten Speicher kannst du dir hier auch einen Trade-In-Bonus, also einen Ankaufbonus, schnappen. Dadurch erhältst du einen Bonus von mindestens 100 Euro, sowie den Wert deines Altgerätes als Rabatt im Warenkorb gutgeschrieben.

Spannend ist, dass du einen garantierten Bonus bekommst. Egal, in welchem Zustand sich dein Altgerät befindet: Solange du es einsendest, bekommst du auf jeden Fall 100 Euro Rabatt auf dein neues Galaxy-Smartphone. Ist das alte Smartphone allerdings zudem noch funktionsfähig und in der Liste auf der Trade-In-Seite von Samsung zu finden, kannst du bis zu 850 Euro sparen.

Während der Vorbesteller-Phase kannst du zudem bis zu 30 Prozent auf ein weiteres Aktionsgerät erhalten. Bedeutet, dass du auf Wearables, Tablets oder Speichermedien weitere Rabatte bekommst. Zubehör, wie etwa Ladegeräte, werden sogar um bis zu 50 Prozent reduziert.

MediaMarkt

Auch MediaMarkt hat das Samsung Galaxy S25, Galaxy S25+ und Galaxy S25 Ultra in sein Portfolio aufgenommen. Dadurch kannst du auch hier das Speicherupgrade abgreifen und über einen Trade-In-Bonus zusätzlich Geld sparen. Wie viel Rabatt du bekommst, hängt natürlich vom Altgerät ab. Allerdings gibt es einen entscheidenden Unterschied im Vergleich zum Samsung-Shop.

Denn du kannst hier dein Samsung-Setup kostengünstig erweitern. Legst du dir die Samsung Galaxy Watch 7 ebenfalls in den Warenkorb, kostet sie dich nur 100 Euro zusätzlich. So günstig dürftest du die Smartwatch wohl nicht mehr bekommen.

Amazon

In so einer Liste darf natürlich auch der Versandriese Amazon nicht fehlen. Hier bekommst du die Samsung Galaxy S25-Serie ebenfalls zum UVP. Der doppelte Gerätespeicher ist auch hier erhältlich und über Trade-In kannst du zusätzlich Geld sparen. Für einige Euro zusätzlich gibt es zudem ein passendes Case oder die Galaxy Watch 7, wenn auch die Angebote etwas schwächer sind, als bei MediaMarkt.

Du hast bei Amazon zwar die Möglichkeit ein Altgerät einzusenden, bekommst hier jedoch keinen zusätzlichen Bonus ausgezahlt. Je nachdem welches Gerät du einschickst und wie viel du dafür erhältst kann sich dies unter Umständen dennoch lohnen. Exklusiv gibt es bei Amazon zudem drei Jahre Herstellergarantie.

Das neue Samsung Galaxy S25, S25+ oder S25 Ultra mit Vertrag

Hast du dich nach den Einstiegspreisen doch für einen Handyvertrag entschieden, empfehlen wir dir einen Blick zu den größten Anbietern zu werfen. So bietet O2 die S25-Serie mit o2 Mobile M bereits ab 1 Euro Zuzahlung an. Hier gibt es etwa auch das Ultra-Modell mit Smartwatch rechnerisch recht preiswert. Über die nachfolgenden Links kommst du auf die jeweiligen Aktionsseiten, um dir dein Wunschbundle zusammenzustellen.

Die einzelnen Tarif-Anbieter locken dabei vor allem mit vergünstigten monatlichen Kosten. Die reguläre Vorbesteller-Aktion gilt auch hier, wodurch du für den doppelten Speicher keinen Cent mehr zahlst und zudem vom Trade-In-Bonus profitieren kannst. Wichtig ist nur, dass du vor einem Vertragsabschluss die verschiedenen Tarif-Angebote genau miteinander vergleichst, um nicht in eine Kostenfalle zu tappen. Aber keine Sorge: In den kommenden Tagen wirst du sicherlich einige Deals zum Samsung Galaxy S25 auf inside digital finden, falls du dir unsicher bist.