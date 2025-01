Samsung Galaxy S25: Fette Tarif-Kombi zum Start bei O2

Das Trio aus Samsung Galaxy S25, S25+ und S25 Ultra setzt neue Benchmarks für Android-Handys. Samsung hat auf seinem Unpacked Event eindrucksvoll gezeigt, was die neue Generation zu bieten hat. Nun ist die S25-Reihe direkt vorbestellbar – wer es also kaum erwarten kann, kann sich sein neues Gerät gleich sichern. O₂ etwa lockt mit einigen starken Angeboten samt Tarif. Wir schauen uns die Bundles genauer an.

Samsung Galaxy S25 Ultra: Zum Start gibt’s ne dicke Smartwatch dazu

Ein absolutes High-End-Bundle holst du dir mit dem Galaxy S25 Ultra samt Galaxy Watch Ultra. Hier bekommst du nicht nur das beste Smartphone von Samsung, sondern auch die beste Smartwatch im Bundle mit dem Mobilfunktarif O₂ Mobile M (möglich sind natürlich auch die Kombis mit den Tarifen S, L und XL). Ob eine rasante Performance, herausragende Fotos oder ein erstklassiges Display – hier kannst du dich auf das Beste vom Besten freuen. Alternativ schnürt der Netzbetreiber aber natürlich auch Bundles mit den anderen S25-Varianten.

Zum Galaxy S25 gesellt sich mit dem O₂-Tarif in jedem Fall auch noch ein Top-Vertrag, mit dem du die Funktionen deines neuen Smartphones voll ausreizen kannst. Im Zentrum stehen 30 GB Datenvolumen, die jedes Jahr um monatlich 5 GB anwachsen. IM S-Tarif weniger, bei den Optionen L und XL entsprechend mehr – zu dann variierenden Preisen.

Dadurch bist du bestens vorbereitet für die immer höheren Daten-Anforderungen und kannst unterwegs ohne Sorgen Videos und Serien streamen, Social Media nutzen oder einen mobilen Hotspot einrichten, um von unterwegs ohne WLAN arbeiten zu können.

Tarifdetails, Kosten und S25(+) Bundles im Überblick

Der Tarif bringt dich ins stabile 5G-Netz von O₂ und du surfst mit bis zu schnellen 300 MBit/s im Download. Weiterhin ist hier eine Allnet-Flat für Telefonate und SMS in alle deutschen Netze mit dabei – und dank EU-Roaming nutzt du all das in der ganzen EU ohne Aufpreis. Das durchaus üppige Paket im M-Tarif lässt sich O₂ mit 64,99 Euro pro Monat (bei 36 Monaten Laufzeit für Tarif, S25 Ultra und Watch Ultra) bezahlen.

Dazu kommen bloß noch 1 Euro Gerätekosten – den Anschlusspreis bekommst du hingegen geschenkt. Das ist zugegebenermaßen keine geringe Summe, du bekommst aber nicht nur Samsungs Flaggschiff und einen dicken Tarif, sondern auch noch die Premium-Smartwatch dazu. Im Vergleich: Das Set mit der Watch kostet monatlich 5 Euro mehr als ohne. Die Uhr ist damit deutlich günstiger als sonst (180 statt 420 Euro).

Wie du es außerdem vielleicht aus vergangenen Vorbesteller-Aktionen kennst: Als Vorbesteller bekommst du den doppelten Gerätespeicher zum Preis der kleineren Speicherausführung. Schnell sein lohnt sich also.

Aber auch zum Galaxy S25 und S25+ hat O₂ entsprechende Angebote parat. So holst du dir das S25 in der Basisversion mit doppeltem Gerätespeicher und dem O₂ Mobile M Tarif für 49,99 Euro Grundgebühr (36 Monate Laufzeit). Und das S25+ mit denselben Extras für 54,99 Euro monatlich (36 Monate Laufzeit). Auch hier zahlst du in beiden Fällen 1 Euro Gerätekosten, während der Anschlusspreis gestrichen wird.

→ Samsung Galaxy S25 mit Tarif bestellen

Galaxy S25 Launch-Angebote mit Tarif bei O2

Das S25 – Basis, Plus und Ultra – ist technisch voll auf dem aktuellsten Stand der Technik. Kamera, Display, Prozessor, Speicher, Software (die neue One UI 7 mit Android). Und natürlich kommt die Serie nicht ohne KI aus. Dabei greift die künstliche Intelligenz so tiefgreifend ein, wie noch nie. Sie macht sogar einige Apps überflüssig. Was genau dahintersteckt, verriet Samsung uns im lesenswerten Interview.

Jetzt weiterlesen S25 Serie jetzt vorbestellen: Was es bei welchem Händler dazu gibt