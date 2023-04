Riesiger 70 Zoll UHD-TV von Philips für unter 950 Euro – so testest du ihn gratis

Die Ambilight Technologie der Philips Fernseher kann sich wirklich sehen lassen – im wahrsten Sinne des Wortes. Über verbaute LEDs an der Hinterseite der 4K-TVs, wird ein einzigartiges Fernseh-Erlebnis erzeugt. Wer die Ambilight Technologie einmal ausgiebig selber testen möchte, hat jetzt die Chance dazu. Philips und MediaMarkt sind nämlich mit einer coolen Aktion an den Start gegangen. Du kannst einen UHD-Fernseher der Marke bis zu 100 Tage lang testen und falls du nicht zufrieden bist, tauschst du den TV einfach wieder um. Wie das genau geht, erfährst du in diesem Artikel. Hier stellen wir dir hingegen gleich zwei tolle UHD-Fernseher von Philips vor, die du im Rahmen der Aktion testen kannst.

70 Zoll Ambilight-TV unter 1.000 Euro

Ein absolutes Highlight ist dieser 70 Zoll Fernseh-Riese von Philips (70PUS8007/12). Bei MediaMarkt kommst du aktuell bereits für nur 949 Euro plus 29,90 Euro für den Versand an den UHD-TV – das ist ein Rabatt von 26 Prozent auf den UVP. Für den Preis bekommst du dabei aber auch wirklich einen tollen Fernseher. Allen voran überzeugt das Gerät dank der Philips Pixel Precise Ultra HD Engine. Diese soll für möglichst scharfe Bilder und satte Farben sorgen. Dabei profitierst du auch von den gängigen Bildoptimierungen wie Dolby Vision und HDR10+. Der Ambilight-Fernseher ist dabei ebenfalls Dolby Atmos fähig. Einzig die native Bildwiederholfrequenz von 50 Hz könnte etwas höher ausfallen.

Bei den Anschlüssen setzt Philips währenddessen unter anderem auf gleich vier HDMI 2.0-Slots (einer mit ARC) sowie zwei USB-Stecker und einen digitalen Audio-Ausgang. Ein CI+-Anschluss ist ebenfalls vorhanden. Selbstverständlich lässt sich der Ambilight-TV wahlweise auch via LAN oder WLAN mit dem Internet verbinden, wodurch du über die bekannten Apps rund um Netflix, Disney+ und Co. auf deine Lieblingsinhalte zugreifen kannst.

→ 70 Zoll Ambilight-TV für 949 Euro

Kleinere Alternative mit 120 Hz Bildwiederholfrequenz

Falls der 70 Zoll große Fernseher nicht in dein Wohnzimmer passt, gibt es aber natürlich auch noch etwas kleinere Ambilight-TVs im Angebot. Da wäre etwa dieses Philips-Gerät (50PUS8837/12) in 50 Zoll für nur 799 Euro (plus Versand). Ein großer Vorteil bei diesem Fernseher ist die starke native Bildwiederholfrequenz von 120 Hz. Hinzu kommt noch die sinnvolle Micro Dimming Pro Technologie, welche für einen besseren Kontrast mit höheren Schwarzstufen sorgt. Doch auch sonst liefert dir der 4K-TV mit den gängigen HDR-Formaten tolle Bilder. Damit du alle deine Geräte anschließen kannst, wurden hier ebenfalls vier HDMI-Stecker (zweimal HDMI 2.0 & 2.1 – alle mit ARC) verbaut. Hinzu kommen noch zwei USB-Anschlüsse sowie ein digitaler Audio-Ausgang.

→ 50 Zoll Ambilight-TV für 799 Euro

Damit du von der kostenlosen 100-Tage-Testphase Gebrauch machen kannst, solltest du dir unbedingt diesen Artikel durchlesen. Hier werden alle Teilnahmebedingungen der Aktion genau erklärt.