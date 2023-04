Philips 4K-TV mit Ambilight 100 Tage kostenfrei nutzen: So geht’s

Bis zu 43 Prozent Rabatt kannst du jetzt bei MediaMarkt beim Kauf eines Philips 4K-TVs bekommen. Noch besser wird die Aktion allerdings durch die sogenannte Ambilight Zufriedenheitsgarantie. Denn registrierst du dich bei Philips, kannst du dein ausgewähltes Aktions-Modell bis zu 100 Tage kostenfrei testen. Die aktuelle Zufriedenheitsgarantie von Philips ist am 1. April gestartet und läuft erstaunlich lange noch bis zum 30. April 2024(!). Jedoch gelten die Angebote der TV-Geräte bei MediaMarkt wohl deutlich kürzer. Alle Details zur Aktion findest du hier.

Philips Ambilight 4K-TVs: Das macht die Fernseher besonders

Die Kombi-Aktion dreht sich um diverse 4K-TVs von Philips mit Ambilight. Falls du nicht weißt, was das bedeutet: Fernseher mit Ambilight sind mit mehreren LEDs auf der Rückseite des TVs ausgerüstet und erweitern so die Bildschirmfläche an der dahinterliegenden Wand.

Ambilight-TVs erkennen die jeweiligen Inhalte des Displays und projizieren zur Darstellung passende Farben auf die Wand hinter dem Fernseher. Dadurch sieht der Bildschirm größer aus, als er ist – und du kreierst eine besondere Atmosphäre im Wohnzimmer. Durch die indirekte Beleuchtung schonst du zudem deine Augen und kannst auch ohne Film oder Serie ein cooles Ambiente schaffen.

Diese Angebote lohnen sich und so funktioniert die Aktion

Nun zurück zur Aktion. Zunächst kannst du dir eines der teilnehmenden Aktionsgeräte bei MediaMarkt aussuchen. Hier gibt es bereits ordentliche Rabatte, auf die sich ein Blick lohnt. So bekommst du etwa einen 65 Zoll 4K-TV 34 Prozent günstiger und somit für nur noch 977 statt 1.499 Euro. Aber auch bei einem kleineren 43 Zöller kannst du ziemlich sparen und dir diesen Fernseher für 444 statt 699 Euro schnappen. Wenn es richtig groß sein soll, bekommst du aktuell auch einen 75 Zoll 4K-TV von Philips 31 Prozent günstiger für 1.369 statt 1.999 Euro.

Möchtest du zusätzlich von der Ambilight Zufriedenheitsgarantie Gebrauch machen, solltest du dir beim Kauf unbedingt eine Rechnung geben lassen. Denn nur dann kannst du das jeweilige Gerät im Laufe von 100 Tagen gegen Erstattung des Kaufpreises zurückgeben. Die Aktion läuft über ein Jahr lang (bis zum 30. April 2024) und um mitzumachen, musst du dich innerhalb von 100 Tagen ab Kaufdatum bei Philips registrieren sowie ein Rückgabeformular ausfüllen. Jetzt kannst du das jeweilige Gerät bis zu 100 Tage lang testen und anschließend mit der Originalverpackung sowie dem Originalzubehör zurückgeben. Das geht allerdings nur über eine MediaMarkt-Filiale vor Ort und nicht online. Danach bekommst du den vollen Kaufbetrag zurückerstattet. Aufgepasst: Die Aktion ist auf höchstens zwei Aktionsgeräte pro

Person beschränkt.