Eine PV-Anlage im Komplettpaket direkt beim Hersteller zu kaufen, kann sich aus vielen Gründen lohnen. Zum einen entfällt ein Zwischenhändler, der die Produkte womöglich mit einer noch höheren Gewinnspanne weiterverkaufen möchte, als er sie vom Hersteller bezogen hat. Des Weiteren kannst du dir sicher sein, dass alle verfügbaren Komponenten ideal aufeinander abgestimmt sind. Das Unternehmen Qcells fertigt bereits seit über 20 Jahren PV-Anlagen an. Für die Installationen ihrer Komplettpakete setzen sie auf professionelle und zertifizierte Partnerunternehmen, die deine Wunschanlage sicher für dich installieren. Dabei bieten sie dir nicht nur eine PV-Anlage inklusive Stromspeicher an.

PV-Anlage direkt vom Hersteller inklusive Speicher und Versicherungsschutz

Was Qcells Angebot auszeichnet, ist die Kombination aus einer PV-Anlage, einem Montagesystem fürs Dach, einem Speichersystem und einer 10 Jahre gültigen Versicherung, die du ohne zusätzliche Kosten dazu bekommst. Diese Versicherung erhältst du zusätzlich zu den Garantien auf Solarmodule und Speichersystem. Das Q.HOME+ ESS HYB-G3-3P Speichersystem etwa kannst du mit einer Speicherkapazität von 6 bis 12 Kilowattstunden erhalten. Da es sich dabei um ein modulares Speichersystem handelt, kannst du es nachträglich erweitern, sodass dir jederzeit eine Aufstockung deiner Speicherkapazität zur Verfügung steht. Dank der Verwendung der LFP-Batterietechnologie steht deinem Qcells Stromspeicher eine lange Lebenszeit bevor, die durch eine 10-jährige Garantie des Herstellers abgerundet wird. Bei den Q.TRON-Solarmodulen fällt die Garantiezeit mit 25 Jahren umso länger aus. Sämtliche Module besitzen einen hohen Wirkungsgrad von 22,3 Prozent sowie eine Leistung von bis zu 425 Watt.

Auf Wunsch kann auch eine Qcells Wallbox in das Set integriert werden, damit du dein E-Auto direkt mit dem Strom deiner PV-Anlage aufladen kannst. Sämtliche Elemente deines Komplettsystems kannst du über die Qcells App überwachen. Damit besitzt du vom ersten Augenblick an alles, was deine eigene Stromversorgung zu Hause braucht. Qcells bietet dir dabei je nach Bedarf völlig flexible Optionen. Das gesamte Paket erhältst du zu einem Festpreis, den du wahlweise als Sofortkauf oder mit einer Ratenzahlung abschließen kannst. Bei deiner Ratenzahlung kannst du frei wählen, ob du eine Anzahlung leisten möchtest oder nicht.

Interessierst du dich für Qcells PV-Anlagen, kannst du dir genauere Zahlen über den Solarrechner des Unternehmens einholen. Dafür musst du lediglich deine Postleitzahl, die Form deines Daches inklusive dessen Ausrichtung sowie deinen jährlichen Energieverbrauch eingeben. Im Anschluss spuckt dir der Solarrechner aus, mit welcher Stromproduktion, Kostenersparnis sowie Höhe der Ratenzahlungen du rechnen kannst. Klingen diese Angaben für dich interessant, kannst du direkt über den Solarrechner ein Angebot von Qcells anfordern.