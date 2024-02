Jetzt zuschlagen: Neukunden-Preise für Strom so günstig wie Juni 2021

Obwohl Stromkunden wegen Erhöhungen bangten, nachdem Subventionen der Bundesregierung weggefallen waren, entwickeln sich die Strompreise für Neukunden immer weiter nach unten. Mit einem derzeitigen Niveau von 25,9 Cent pro Kilowattstunde liegt der Neukunden-Preis für Strom so günstig wie zuletzt im Juni 2021. Damit ist der Strompreis seit Mitte Januar um 2 Cent gefallen. Mehrere Faktoren begünstigen den derzeitigen Preisrückgang.

Neukunden-Preis für Strom günstig wie zuletzt 2021

Die Netzentgelte werden seit Anfang des Jahres nicht mehr länger durch die Bundesregierung bezuschusst. Dennoch möchten viele der Stromanbieter die erhöhten Netzentgelte vorerst nicht an ihre Stromkunden weitergeben. Trotz der Erhöhung von 3,1 auf 6,4 Cent pro Kilowattstunde treiben die Netzentgelte die Strompreise vorerst nicht nach oben. Neben der Ankündigung der Stromanbieter, diesen Preisanstieg noch nicht an Kunden weiterzureichen, sind zwei weitere Faktoren für die günstigen Neukunden-Preise entscheidend. Zum einen fallen die Gaspreise für Neukunden und am Spotmarkt, was sich direkt auf die Strompreise auswirkt. Denn viel des Stroms, der in Deutschland gehandelt wird, erzeugt man heute aus Gas. Zurzeit betragen die Neukunden-Preise für Gas lediglich 7,1 Cent pro Kilowattstunde, rund 0,5 Cent weniger als noch Ende Januar. Zu ähnlichen Konditionen konnten Gaskunden den Vertrag zuletzt im Oktober 2021 wechseln.

Neben den Gaspreisen sind auch die Strompreise am Spotmarkt und im Großhandel für Strom gefallen. Das liegt nicht nur in den fallenden Kosten für Gasstrom begründet, sondern auch im zunehmenden Anteil an günstigen, erneuerbaren Energien, die in Deutschland angeboten werden. Witterungsbedingt fällt zurzeit sehr viel Windstrom an. Bereits seit mehreren Tagen erreichte die Windstromproduktion ihre volle Kapazität in Deutschland. Im Großhandel kostete Strom die Stromversorger in der ersten Februarwoche daher lediglich zwischen 8,90 und 92 Euro je Megawattstunde. Das entspricht gerade mal Kosten von 0,89 bis 9,2 Cent je Kilowattstunde ohne Berücksichtigung von Steuern und Netzentgelten. Wie lange diese starke Windstromproduktion anhält, lässt sich nicht vorhersagen. Ebenso wenig, wie lange die Stromanbieter die erhöhten Netzentgelte nicht an die Kunden weitertragen werden. Somit könnte jetzt ein günstiger Zeitpunkt für dich sein, dir einen neuen Stromanbieter zu suchen, insbesondere wenn du dich in einem teureren Bestandsvertrag befindest.

Bestandskunden zahlen 10 Cent mehr

Bestandskunden zahlen grundsätzlich höhere Preise als Neukunden, weshalb sich ein regelmäßiger Wechsel deines Stromanbieters finanziell lohnt. Das Preisvergleichsportal Verivox ermittelte etwa, dass trotz der gesunkenen Strompreise der letzten Monate für Neukunden, noch immer über 60 Prozent der Verträge für Bestandskunden einen Arbeitspreis von über 40 Cent pro Kilowattstunde aufweisen. Im Durchschnitt aller Tarife zahlte ein Bestandskunde im Januar 2024 noch 37,37 Cent pro Kilowattstunde. Das sind rund 10 Cent mehr als Neukunden im Januar bereits zahlten. Dennoch sind auch die Kosten für Bestandskunden insgesamt auf den niedrigsten Stand seit Dezember 2021 gefallen.

Möchtest du unkompliziert in jedem Jahr in einen günstigen Tarif wechseln, ohne dich selbst darum kümmern zu müssen, können wir dir unseren Partner remind.me empfehlen. Dort vergleichen Experten für dich regelmäßig die bestehenden Tarife und wechseln automatisch, damit du stets die geringsten Kosten zahlst. Suchst du dir hingegen lieber selbst deinen eigenen Stromtarif, bieten sich dafür Onlinevergleichsportale wie Verivox an.