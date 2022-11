Pixel 6a mit Tarif im Black-Deal: Hier gibt’s top In-Ear-Kopfhörer geschenkt

Das Pixel 6a gilt als eines der besten Smartphones seiner Preisklasse. Kein Wunder, bietet es doch eine hervorragende Ausstattung zu einem erschwinglichen Preis. Gepaart mit einem schicken Design und einer kompakten Größe dürfte das Pixel-Phone für viele etwas sein. Die Tarifmarke Blau hat das Pixel 6a jetzt in der Black Week im Angebot mit einem Tarif – mit wahlweise 3, 10, 15 oder 16 GB Datenvolumen – und Pixel Buds A gibt’s gratis dazu. Wir prüfen das Angebot für dich.

Pixel 6a mit 10-GB-Tarif für 20 Euro: Lohnt sich das Angebot?

Für 19,99 Euro im Monat und einmalig einen Euro Anzahlung bekommst du das Pixel 6a zusammen mit einem 10-GB-Tarif im LTE-Netz und den In-Ear-Kopfhörern. Der Anschlusspreis von sonst gerne rund 40 Euro fällt hier gar nicht an. Auf die Mindestlaufzeit von 24 Monaten gerechnet, entstehen somit Gesamtkosten in Höhe von 480,76 Euro. Zieht man den aktuellen Preis des Handys (300 Euro im Black-Deal) und den Preis der Pixel Buds A (59 Euro im Black Deal) davon ab, bleiben noch rund 120 Euro für den Tarif. Auf den Monat gerechnet macht das Kosten von circa 5 Euro für 10 GB schwere Allnet-Flat. Um also die Frage aus der Überschrift zu beantworten: Ja, das Angebot lohnt sich.

Du kannst dir das Pixel 6a aber alternativ auch mit einer anderen Tarif-Kombi sichern. Die In-Ear-Kopfhörer gibt es bei jeder Kombination gratis on top. Diese Konfigurationen sind wählbar:

Pixel 6a mit 3 GB für monatlich: 19,99 Euro

… mit 10 GB für 19,99 Euro

… mit 15 GB für 21,99 Euro

… mit 16 GB für 25,99 Euro

Pixel-Phone im Bundle: Das bieten die Blau-Tarife

Darüber hinaus kannst du dich zwischen den drei Farben Chalk (Weiß), Sage (Grün) und Charcoal (Schwarz) entscheiden. Die Tarife bieten dir eine Datenflat mit LTE-Geschwindigkeit von bis zu 25 MBit/s und eine Allnet-Flat in alle deutschen Netze für Telefonate und SMS. EU-Roaming ist auch inklusive. Die Kopfhörer sicherst du dir, indem du sie bis zum 13. Dezember 2022 in der Mein Blau App anforderst.

Das Pixel 6a bietet ein wirklich gutes und handliches Gesamtpaket aus einer Top-Kamera, einem hervorragenden Prozessor und einem guten Display. Mehr zum Google-Phone findest du in unserem Test.