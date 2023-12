Perfektes Weihnachtsgeschenk! MediaMarkt schmeißt kultige Polaroid-Kamera raus

Ob auf der Weihnachtsfeier, im Urlaub mit Freunden oder im Restaurant: Mit einer Polaroid-Kamera lassen sich lustige Schnappschüsse in jeder Situation knipsen und direkt entwickeln. Das Ergebnis, das zunächst schwarz aussieht und erst danach Farbe annimmt, druckt die Kamera mit einem schicken Retro-Rahmen aus. So kannst du es anschließend zum Beispiel in ein Fotoalbum kleben oder zusammen mit anderen Bildern an der Wand aufhängen.

Coole Retro-Sofortbilder: Das kann die ikonische Polaroid-Kamera

Im Angebot bei MediaMarkt ist die Polaroid-Kamera im Bundle mit dem Namen „Everything Box Now Gen2“. Sie ermöglicht es dir, deine Erinnerungen sofort auf Papier zu bringen. Du legst einfach den passenden Film ein, fokussierst das jeweilige Motiv, löst aus und wartest, bis das Foto ausgedruckt ist. Die Bilder entwickeln sich bereits nach kurzer Zeit. Dabei solltest du auf genügend Licht beim Fotografieren achten und die Fotos kühl und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern.

Die Now Gen2 Kamera erkennt man von Weitem bereits als ikonische Polaroid-Kamera. Fotos lassen sich mit Autofokus und Selbstauslöser schießen und die Doppelbelichtung sorgt für ein gute Ausleuchtung. Im Paket ist außerdem ein Polaroid Color i-Type Film-Doppelpack für 16 Sofortbilder enthalten. Weiterhin steckt ein wiederaufladbarer Akku in der Kamera und ein USB-C-Ladekabel zum Aufladen ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten. Eine mitgelieferte Handschlaufe sorgt darüber hinaus für den nötigen Halt.

Preis-Check: So gut ist das Angebot zur Kult-Kamera bei MediaMarkt

Werfen wir abschließend noch einen Blick auf den Preisvergleich und -verlauf der Retro-Kamera. Bei MediaMarkt zahlst du momentan nur noch 109 Euro statt 149,99 Euro (UVP) für den Polaroid-Fotoapparat. Das entspricht einem Rabatt in Höhe von rund 27 Prozent. Günstiger ist laut Preisvergleich derzeit kein anderer Anbieter. Und schaut man auf den historischen Verlauf, zeigt sich: Auch in der Vergangenheit gab es die Kamera nicht preiswerter. In den letzten sechs Monaten musstest du zwischen 119 und 145 Euro zahlen. Jetzt machst du also ein echtes Weihnachts-Schnäppchen.