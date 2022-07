Speicher-Monster von Oppo, Smartwatch und Earbuds – alles in einem Angebot

Bei der O2-Tochter Blau ist das Oppo Find X5 Lite jetzt im Angebot erhältlich. Ohne Anschlusspreis und für einmalig nur 1 Euro gibt es das Smartphone im Paket mit einem Tarif und zwei weiteren Hardware-Zugaben: Die Oppo Watch Free (Smartwatch) und die Oppo Enco Free 2 (kabellose In-Ear-Kopfhörer) liegen ohne weitere Kosten mit dabei und komplettieren das Paket aus Smartphone und Vertrag zum Allround-Bundle.

Oppo X5 Lite Bundle mit Tarif: Das kostet das Paket

Einmalig zahlst du für die komplette Hardware-Klaviatur einen Euro und noch 4,99 Euro Versandkosten. Einen Anschlusspreis, sonst gerne 40 Euro, verlangt Blau nicht. Nun aber zu den Vertragskosten. Die Tarife sind simpel gestrickt und unterscheiden sich nur in der Höhe des Datenvolumens – es gibt drei Optionen. Bei allen ist eine Allnet-Flat (Anrufe und SMS) mit dabei und das Datenvolumen verbrauchst du im O2-LTE-Netz mit bis zu 25 MBit/s. Diese Optionen gibt es zu folgenden Preisen:

4 GB Datenvolumen für monatlich 24,99 Euro

10 GB für 26,99 Euro

15 GB für 29,99 Euro

Die 4-GB-Variante ist die günstigste, in Sachen Preis-Leistungs-Verhältnis ist aber das Angebot mit 10 GB Datenvolumen das beste. Hier kannst du den Deal bei blau.de buchen.

Das macht das Find X5 zum Speicher-Monster

Das Oppo Find X5 Lite ist ein ordenliches Mittelklasse-Smartphone. Das Gerät ist günstiger als seine Modellbrüder X5 und X5 Pro, aber es muss sich nicht verstecken. Als Preis-Leistungs-Modell der Serie ist es dennoch mit 5G-Fähigkeit (das bietet allerdings der Vertrag noch nicht), Bluetooth 5.2 und Dual-SIM ausgerüstet und auf der Höhe der Zeit.

Der große 256-GB-Speicher lässt es in seiner Preisklasse hervorstechen. Das Oppo Find X5 Lite ist ein echtes Speicher-Monster. Wenn du also viel fotografierst und Musik vor allem direkt von der Platte abspielen willst, ist das Find X5 Lite der perfekte Begleiter. Damit nicht genug: Anders als die eigenen Modellbrüder lässt sich das Lite-Modell der X5-Reihe sogar via microSD-Speicherkarte im Speicher erweitern. Ein unterschätztes und mittlerweile immer selteneres Feature in Top-Smartphones.