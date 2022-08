Mit Objektiv: Diese kompakte Systemkamera im Retro-Design ist gerade extrem reduziert

Die Kamera im Sale ist eine echte Empfehlung für Foto-Einsteiger, die eine richtig gute Kamera suchen, die jedoch einerseits gut zu transportieren und andererseits noch sehr analog bedienbar sein soll. Die Rede ist von der Olympus OM-D E-M10 Mark IV, die im „Pancake Kit“ deutlich reduziert ist.

Kamera-Tipp jetzt für 749 Euro

Die Systemkamera mit Profi-Anspruch kostet jetzt nur noch 749 Euro und ist um 100 Euro gegenüber dem Vorher-Preis rabattiert. Im Netz ist sie sonst mindestens 50 Euro teurer, hin und wieder schielt der Preis auch gerne in Richtung 1.000-Euro-Marke. Schnäppchen-Tipp: Bei eBay ist die Kamera sogar für 739 Euro gelistet – allerdings wohl nur noch in Restbeständen.

Die Bezeichnung „Pancake Kit“ weist auf das Objektiv im Lieferumfang hin. Dabei handelt es sich um ein manuell wie automatisch steuerbares Zoom-Objektiv – M.Zuiko digital 14-42mm EZ – in flacher Bauweise (daher der Name), das Brennweiten zwischen 14 und 42 Millimetern erlaubt und die Blende im Spektrum von F3.5 bis F5.6 öffnet. Dadurch, dass sehr viele Bauteile, insbesondere das Objektiv und dessen Schnittstelle an der Kamera, aus Metall sind, erweckt das System einen hochwertigen und robusten Eindruck.

Bedient wird die spiegellose Olympus-Systemkamera über diverse Schalter. Gerade oben auf dem Gehäuse gibt es einige richtige Drehknöpfe, mit denen du etwa den Fotomodus einstellst oder schnell Blende und Verschlusszeit modifizieren kannst. Ansonsten bietet die Kamera auch einen flexiblen Touchscreen und einen digitalen OLED-Sucher. Mit dem Gehäuse in gebürsteter Stahl- und Lederoptik macht die Kamera auch beim Design einiges her und erscheint im beliebten und Olympus-ikonischen Retro-Stil.

Bedienelemente der Olympus Systemkamera OM-D E10 Mark IV

Technische Daten der Olympus OM D E-10 IV

Technisch löst die Kamera mit 21,8 Megapixeln auf (Sensor-Auflösung), effektiv sind die Bilder damit 20,1 Megapixel groß. Allerdings sind Megapixel im Kamera-Bereich nicht alles. Der Sensor selbst ist im Micro-Four-Thirds-Format (MFT) ausgeführt und sorgt unter anderem dafür, dass die Kamera in ein handliches Taschenformat gepackt wird und somit vor allem als Reise-Kamera eine echte Empfehlung ist.

Das Format hat sich als äußerst vielseitig etabliert und ist zudem deutlich preiswerter und damit massentauglicher als das noch viel teurere Kleinbild- oder APSC-Format. Die kompakte Kamera ist eine echte Empfehlung – insbesondere mit dem Rutsch auf nur noch 749 Euro. Damit ist sie sowohl für Einsteiger, die ein richtig gutes Grundequipment suchen, geeignet als auch für Profis, die nach einer Zweit-Kamera in Handtaschengröße Ausschau halten. Eine Alternative zur Kamera ist etwa die Fuji X-T30 Mark II – die ist allerdings ein gutes Stück teurer.

Ein großer Vorteil unter den kompakten Systemkameras ist die Möglichkeit des Wechselobjektivs. Das im Lieferumfang befindliche Pancake-Objektiv ist zwar schon sehr vielseitig nutzbar und bietet gute Zoom-Eigenschaften, die perspektivische Möglichkeit des Objektivwechsels erweitert das Potenzial der Kamera jedoch ungemein.

Hier kommen die technischen Daten noch einmal in tabellarischer Form: