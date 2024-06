Nur noch heute: Hier gibt’s jetzt 22 GB im Telekom-Netz für knapp 10 Euro

Die Telekom trägt den Titel „bestes Handynetz“ und erreichte in einem unabhängigen Netztest die Gesamtnote „überragend“. Funklöcher und andere Ausfälle dürften daher im Vergleich zu anderen Anbietern deutlich reduziert sein. Wir stellen dir ein Angebot bei klarmobil vor, das sich gerade richtig lohnt. Aber aufgepasst: Das Angebot läuft nur noch heute (10. Juni).

22 GB im Netz der Telekom: Das bekommst du für dein Geld

Im Angebot ist gerade die klarmobil Allnet Flat mit 22 GB Datenpaket für nur 9,99 Euro im Monat statt 24,99 Euro. Du sparst somit 60 Prozent gegenüber dem ursprünglichen Preis. Wie bereits erwähnt, bringt dich der Tarif ins stabile Netz der Telekom – die Telekom selbst ist also nicht der Vertragspartner – und versorgt dich mit einer Geschwindigkeit von bis zu 50 Mbit/s. Das ist absolut ausreichend, um unterwegs ohne lange Wartezeiten und Ruckler online zu sein. Dazu ist hier eine Flat für Telefonate und SMS enthalten und EU-Roaming ist ebenso inklusive. Ein zusätzliches Schmankerl bekommst du mit den Funktionen VoLTE & WLAN Call, die die Anrufqualität insbesondere in Innenräumen verbessern.

Außerdem ist der Tarif auch eSIM-fähig, was bedeutet, dass du ihn zum Beispiel auch mit einer Smartwatch nutzen kannst oder als Zweittarif in einem Handy, das nur einen physischen SIM-Slot besitzt. Läuft dein jetziger Vertrag noch, kannst du weiterhin von dem flexiblen Vertragsbeginn profitieren. So sicherst du dir das Angebot jetzt schon, musst aber erst ab Ende Juni bezahlen.

60 Prozent Rabatt: Der Preis im Check

Und wie steht’s um den Preis? Wie erwähnt, sicherst du dir den Tarif gerade rund 60 Prozent günstiger und zahlst so nur noch 9,99 Euro pro Monat für den Tarif. Einen Anschlusspreis musst du nicht bezahlen. Cool ist: Du bekommst zudem noch einen Monat des Streaming-Dienstes waipu.tv Perfect Plus gratis dazu. Zwar gibt’s hin und wieder auch schon 22 GB für weniger als 9,99 Euro – jedoch selten im Netz der Telekom. Somit ist der Deal definitiv einen Blick wert.