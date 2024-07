Galaxy S24 Ultra für 49 Euro?! MediaMarkt sorgt mit Deal für Schnappatmung

Tarif-Bundles können manchmal echt eine tolle Möglichkeit sein, um günstiger an Top-Smartphones zu kommen – vorausgesetzt, man ist ohnehin auf der Suche nach einem neuen Mobilfunkvertrag. Ein solches Schnäppchen haben wir in der Tarifwelt von MediaMarkt jetzt zum Galaxy S24 Ultra gefunden. Das Oberklassen-Modell von Samsung kostet im Paket mit einem 5G-Tarif von O2 einmalig nur 49 Euro. Der Clou: Einen Aufpreis bei den monatlichen Kosten gibt es hierbei zusätzlich nicht. Und der 280-GB-Tarif ist mit monatlich 49,99 Euro bereits fair bepreist. Wir schauen genauer hin und rechnen vor, wie viel du hier wirklich sparst.

280 GB, 5G, Allnet-Flat & das Galaxy S24 Ultra für nur 49 Euro

Schauen wir uns zunächst den Tarif im Detail an. Der sogenannte O2 Mobile XL Vertrag macht seinem Namen alle Ehre, denn hier bekommst du 280 GB 5G-Datenvolumen zur Verfügung gestellt. Über den Grow-Vorteil kommen sogar jedes Jahr weitere 10 GB monatliches Datenvolumen kostenlos on top – mit der Zeit wird der Tarif also nur noch massiver. Ebenfalls richtig stark ist die Surfgeschwindigkeit von bis zu 300 MBit/s – denn hiermit bist du selbst für mobiles HD-Streaming perfekt ausgestattet. Hinzu kommen außerdem noch eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS sowie kostenloses EU-Roaming.

Kommen wir zu den Kosten: Monatlich fallen für das Tarif-Bundle 49,99 Euro an. Als Anschlussgebühr werden einmalig 39,99 Euro berechnet, während du für das Galaxy S24 Ultra einen Gerätepreis von 49 Euro sowie 4,95 Euro Versandkosten zahlst. Das Besondere: Einzeln kostet der O2-Tarif beim Netzbetreiber ebenfalls 49,99 Euro pro Monat – monatliche Extra-Kosten fürs Samsung-Handy suchst du also vergebens. Dies sorgt für eine heftige Ersparnis.

→ Galaxy S24 Ultra mit O2-Tarif kaufen

Über 800 Euro Ersparnis? So rechnet sich das Angebot

Rechnen wir den Deal mal genauer durch. Über die Mindestvertragslaufzeit kommst du bei dem Bundle von MediaMarkt auf Gesamtkosten in Höhe von rund 1.293 Euro. Bereits das Galaxy S24 Ultra kostet im Netz – mit Ausnahme von eBay-Angeboten – mindestens 917 Euro. Würdest du dir dann noch den O2-Tarif dazuholen, müsstest du über die gleiche Laufzeit satte 2.117 Euro blechen. Du sparst bei dem aktuellen Angebot also tatsächlich über 800 Euro – genau genommen sogar 824 Euro. Das Bundle ist zu diesem Preis übrigens maximal noch bis zum 21. Juli erhältlich.

Wenn du vor dem Kauf noch mehr zum Galaxy S24 Ultra erfahren möchtest, kannst du einen Blick in unseren ausführlichen Testbericht werfen. Hier erfährst du, warum Samsung hiermit eins der besten Smartphones des Jahres auf den Markt gebracht hat.