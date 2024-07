Kein Scherz: Bei diesem besonderen iPhone-Bundle von O 2 sparst du jeden Monat 5 Euro im Vergleich zum Einzelpreis. Denn während der O 2 Mobile Unlimited on Demand Tarif einzeln knapp 60 Euro pro Monat kostet, zahlst du im Paket mit dem iPhone 15 Pro monatlich nur 54,99 Euro (36 Monate Laufzeit). Und auch mit Blick auf die einmaligen Gerätekosten in Höhe von 1 Euro ist das Apple-Bundle generell ein echtes Schnäppchen. Insgesamt sparst du dadurch deutlich über 1.000 Euro im Vergleich zu den Einzelpreisen. Wir rechnen vor und stellen dir das einzigartige Tarif-Angebot genauer vor.

Unbegrenzt surfen, Allnet-Flat & 5G: Das zeichnet das iPhone-Bundle aus

Teil des iPhone-Deals ist dabei wie bereits erwähnt der sogenannte O 2 Mobile Unlimited on Demand Tarif. Dieser bietet dir unbegrenztes Datenvolumen – allerdings mit einem kleinen Kniff. So stehen dir zunächst nur 10 GB 5G-Datenvolumen automatisch pro Tag zur Verfügung. Anschließen kannst du aber immer weitere 2 GB kostenlos per SMS dazubuchen. Dadurch handelt es sich hierbei dennoch um einen Unlimited-Tarif zum grenzenlosen Surfen.

Ein großer Vorteil ist auch die absolute Top-Surfgeschwindigkeit von bis zu 300 MBit/s im 5G-Netz von O 2 . Dadurch bist du stets blitzschnell unterwegs, wodurch sich der Unlimited-Tarif etwa ideal für mobiles HD-Streaming oder YouTube-Shorts eignet. Hinzu kommen wie gewohnt natürlich ebenfalls noch eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS sowie kostenloses EU-Roaming. Neben dem O 2 -Vertrag selbst bekommst du hierbei aber natürlich noch ein Smartphone – und bei dem iPhone 15 Pro handelt es sich dabei um ein echtes Top-Gerät. Für noch mehr Infos zu dem Apple-Handy empfehlen wir unser Hands-on.

Jeden Monat 5 Euro sparen: So rechnet sich der Deal

Wirklich besonders macht das Angebot aber der derzeitige Preis. Das Bundle bestehend aus dem Unlimited Tarif von O 2 sowie dem iPhone 15 Pro kostet dich monatlich nämlich nur 54,99 Euro (36 Monate). Das Besondere: Wenn du dir den Vertrag einzeln holen würdest, müsstest du 59,99 Euro zahlen. Du sparst bei dem Paket also wirklich jeden Monat 5 Euro – und bekommst zusätzlich ja auch noch das iPhone 15 Pro dazu! Für das Apple-Handy zahlst du zeitgleich einen einmaligen Gerätepreis von nur einem Euro, plus 4,99 Euro Versandkosten. Die Anschlussgebühr von eigentlich 39,99 Euro entfällt hingegen komplett.

Dies sorgt insgesamt für eine echt riesige Ersparnis. Wir rechnen vor: Über die Mindestvertragslaufzeit von 36 Monaten fallen bei dem Tarif-Bundle Gesamtkosten in Höhe von rund 1.985 Euro an. Holst du dir das iPhone 15 Pro – derzeit ab 1010,99 Euro erhältlich (mit Ausnahme von eBay-Einzel-Angeboten) – sowie den Unlimited-Vertrag (monatlich 59,99 Euro) hingegen einzeln, müsstest du über die gleiche Laufzeit satte 3.170 Euro zahlen. Du sparst bei dem aktuellen Deal also starke 1.185 Euro!