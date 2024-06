Nie wieder Akku leer! Must-have Handy-Gadget ist jetzt richtig billig

Bei tink läuft bis zum 19. Juni eine große EM-Aktion mit zahlreichen starken Angeboten. Darunter ist auch ein echtes Must-have Gadget für alle Smartphone-Besitzer: eine Powerbank. Wer noch keine hat, sollte hier wirklich unbedingt zugreifen. Für den aktuellen Angebotspreis von 49,95 Euro bekommst du hierbei nämlich gleich zwei Anker Powerbanks mit jeweils 20.000 mAh Kapazität. Bereits eins der tragbaren Ladegeräte lädt dein Handy mehrere Male komplett auf, wodurch du etwa fürs Public Viewing während der EM perfekt versorgt bist. Wir schauen uns das Angebot genauer und zeigen dir, warum sich das Doppelpack zu diesem Preis so sehr lohnt.

Günstiger als je zuvor: Darum lohnt sich das Powerbank-Doppelpack

Die Anker Powerbank 325 ist wirklich der perfekte Begleiter – egal, ob im Alltag, im nächsten Urlaub oder auch beim Public Viewing während der EM. Das tragbare Ladegerät versorgt dein Smartphone auch unterwegs mit Strom – und das dank der Kapazität von 20.000 mAh gleich mehrfach. Zum Vergleich: Das Samsung Galaxy S24 verfügt lediglich über einen 4.000 mAh starken Akku. Damit die Powerbank in deiner Tasche nicht stört, setzt Anker auf eine kompakte Größe (15,8 x 7,4 x 1,9 cm) und ein geringes Gewicht von knapp 342 g.

Aufgeladen bekommst du dein Handy über einen der zwei USB-Anschlüsse. Du kannst also sogar gleich zwei Geräte auf einmal aufladen – komplett ohne Geschwindigkeitsverlust. Neben dem Smartphone kannst du das Gadget aber auch für dein Tablet oder sogar einen PlayStation-Controller verwenden. Die Powerbank selbst wird hingegen über den USB-C-Port aufgeladen und soll mit einem 10 W Netzteil in ca. 10 Stunden wieder voll aufgeladen sein. Ebenfalls cool: Über den LED-Indikator hast du den aktuellen Ladestand stets im Blick.

Und dann wäre da noch der Preis. Während der EM-Aktion von tink zahlst du hier statt 99,98 nur noch 49,95 Euro für das Powerbank-Doppelpack. tink selbst spricht hierbei von einem Rabatt in Höhe von satten 50 Prozent. Wie gut das Angebot wirklich ist, zeigt aber erst der Preisvergleich und -verlauf. Derzeit kostet dich eine einzelne Powerbank nämlich schon mindestens 35 Euro und generell gab’s das tragbare Ladegerät zuvor noch nie für unter 32 Euro. Bei dem Zweierpack von tink zahlst du pro Powerbank aber nur 24,97 Euro und kommst dadurch so günstig wie noch nie an das Anker-Gadget. Das zweite Gerät kannst du dann verschenken, verkaufen oder einfach selbst nutzen und deine Akkulaufzeit noch weiter ausbauen.

Spar-Aktionen bei tink: EM-Angebote und großer Sonos-Sale

Du hast bereits eine Powerbank und bist eher auf der Suche nach anderen coolen Schnäppchen? Dann solltest du derzeit trotzdem bei tink vorbeischauen. Im Rahmen der großen EM-Aktion sind hier bis zum 19. Juni nämlich unzählige weitere Produkte reduziert. Dazu zählen unter anderem Geräte aus dem Bereich Smart Home und Garten. Ein echter Grill-Tipp ist etwa das smarte Thermometer Meater Plus, welches du dir mit dem Code MEATER15 zum neuen Tiefstpreis von 64,95 Euro sicherst. Doch auch sonst gibt es viel zu entdecken, ein Blick auf die Aktionsseite lohnt sich also auf jeden Fall.

Neben der EM-Angebote läuft bei tink momentan ebenfalls noch ein spannender Sonos-Sale. Hier bekommst du die hochwertigen Audio-Geräte der beliebten Marke teilweise deutlich günstiger. Doch aufgepasst: Diese Aktion läuft nur noch bis zum 9. Juni.

