Netto verkauft QLED-Fernseher von Toshiba zum Discountpreis

Konkret handelt es sich um den Toshiba 43QF5D63DA, ein QLED-Modell mit 43 Zoll (ca. 109 cm) großer Bildschirmdiagonale und Direct Back Light-Technologoe (DLED). Nutzer profitieren unter anderem von einer 4K-UHD-Auflösung (3.840 x 2.160 Pixel) sowie 2 x 10 Watt Audio-Ausgangsleistung über Lautsprecher von Onkyo. Drei HDMI- und zwei USB-Anschlüsse sind ebenso nutzbar wie ein integrierter Webbrowser und verschiedene vorinstallierte Apps für Streamingdienste wie Netflix, Prime Video, Disney+, DAZN oder Youtube. Selbst an einer Bluetooth-Schnittstelle mangelt es nicht.

Netto verkauft Fire TV von Toshiba zum Spitzenpreis

Als Betriebssystem kommt bei diesem Flachbildfernseher Fire OS von Amazon zum Einsatz. Das sorgt unter anderem dafür, dass der Sprachassistent Alexa nutzbar ist. Es ist für die Sprachsteuerung kein zusätzlicher Smart-Speaker notwendig, weil in den Fernseher selbst schon das notwendige Mikrofon integriert ist. So lässt sich mit dem Sprachbefehl „Alexa“ der Sender wechseln, die Lautstärke anpassen, du kannst Apps öffnen und vieles mehr. Der Zugang zum Internet erfolgt wahlweise per LAN-Anschluss oder kabellos über WLAN.

Toshiba 43QF5D63DA 43 Zoll QLED Fernseher / Fire TV

Den Stromverbrauch gibt Toshiba für den mit einem Triple-Tuner ausgestatteten Fernseher mit 51 Kilowattstunden (kWh) pro 1.000 Nutzungsstunden an. Schaltest du HDR zur Bildoptimierung ein, steigt der Stromverbrauch im gleichen Zeitraum auf 92 kWh. Bei einem angenommenen Strompreis in Höhe von 32 Cent pro kWh ergeben sich daraus Stromkosten in Höhe von 16,32 Euro (SDR-Modus) respektive 29,44 Euro (HDR-Modus).

Was kostet der QLED-Fernseher von Toshiba?

Normalerweise würde der Toshiba 43QF5D63DA Fire TV knapp 700 Euro kosten. Netto Marken-Discount bietet den Fernseher aktuell aber für gerade einmal 319,99 Euro an. Und es kommen auch nur 2,95 Euro an Versandkosten hinzu. Ein lupenreiner Top-Preis, wie ein aktueller Preisvergleich zeigt. In anderen Webshops werden gegenwärtig meist 350 Euro fällig. Wahlweise kannst du das Smart TV auch in 42 monatlichen Raten zu je 9,12 Euro abbezahlen. Dadurch erhöht sich der Gesamtpreis aber auf rund 383 Euro.

