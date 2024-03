MediaMarkt-Kracher: Dieser vielseitige HP-Laptop war noch nie günstiger

Nur noch bis zum 1. April kannst du dir bei MediaMarkt hochwertige Notebooks zu absoluten Sparpreisen sichern. Nachdem wir dir zuletzt schon einen Gaming-Laptop vorgestellt haben, widmen wir uns jetzt einem Office- und Streaming-Gerät von HP. Das sogenannte HP 17-cp2334ng Notebook ist bei MediaMarkt jetzt nämlich schon für 449 Euro erhältlich. Was dir dafür alles geboten wird, zeigen wir dir hier.

Office-Laptop mit 17-Zoll-Display und 512 GB Speicher

Direkt auf den ersten Blick strahlt dir bei dem HP-Laptop das große 17,3-Zoll-Display entgegen. Der Bildschirm bietet dir hiermit zum einen die optimale Größte für tägliche Office-Arbeiten mit Tabellen und Texten. Gleichzeitig eignet sich das Full-HD-Display aber auch ideal fürs Streaming daheim und unterwegs. Für die Leistung ist bei dem Notebook hingegen der AMD Ryzen 3 (7320U) Prozessor samt 8 GB RAM und einer Taktfrequenz von bis zu 4.1 GHz im Turbo verantwortlich. Diese Technik liefert dir ordentlich Power fürs Surfing, Streaming und Büroanwendungen. Wer hingegen einen Gaming-Laptop sucht, sollte sich lieber dieses Modell anschauen.

Für den Alltag im Büro bist du mit dem HP-Gerät allerdings wirklich perfekt ausgestattet. Die SSD-Festplatte mit 512 GB garantiert beispielsweise gleichermaßen ordentlich Speicherplatz wie schnelles Hochfahren. Mit der Full-size Tastatur samt Num-Pad sowie Touchpad tippst du E-Mails und Texte ruckzuck, während dich die integrierte Webcam plus das verbaute Mikrofon an Online-Meetings teilnehmen lässt. Als Betriebssystem ist zudem Windows 11 Home (64 Bit) direkt vorinstalliert. Die Akkulaufzeit von bis zu 7,25 Stunden reicht auf den ersten Blick zwar nicht für einen vollen Arbeitstag aus. Abhilfe schafft hier jedoch die Schnellladefunktion: Bereits in 45 Minuten ist der Laptop wieder zur Hälfte aufgeladen. Du kannst das HP-Notebook also problemlos in der Pause aufladen und anschließend weiter mobil arbeiten.

Tiefstpreis-Deal: Günstiger gab’s den Laptop zuvor noch nie

Die technischen Daten können sich also durchaus sehen lassen – insbesondere zum aktuellen Angebotspreis. Bei MediaMarkt zahlst du für den HP-Laptop bis zum 1. April nämlich nur noch 449 Euro. Das Besondere: Günstiger gab’s das Notebook zuvor noch nie im Netz (zum Preisvergleich)! Wenn du also Interesse an dem Gerät hast, ist jetzt der ideale Zeitpunkt gekommen, um zuzugreifen.

Neben dem preiswerten HP-Laptop sind allerdings ebenfalls noch einige weitere Notebooks renommierter Marken bei MediaMarkt deutlich reduziert. Allen Gamern können wir etwa weiterhin den Acer Nitro 16 absolut empfehlen. Hier sind alle weiteren Top-Deals auf einen Blick:

Acer Aspire 3 (Ryzen 7, 16 GB RAM, 1 TB SSD) für 579 Euro

Acer Nitro 16 (Ryzen 7, 16 GB RAM, GeForce RTX 4070, 1 TB SSD) für 1.499 Euro

Asus TUF Gaming A17 (Ryzen 7, 16 GB RAM, GeForce RTX 4060, 1 TB SSD) für 1.449 Euro