Schlanke Alternative zum fetten Gaming-PC: High-End-Notebook-Tipp unter 1.500 Euro

Ein AMD Ryzen 7 Prozessor mit 16 GB RAM, die NVIDIA GeForce RTX 4070 Grafikkarte, 1 TB Speicher sowie das 16-Zoll-Display mit flüssiger 165-Hz-Darstellung – das Acer Nitro 16 Gaming-Notebook (AN16-41-R0QU) bietet dir auf jeden Fall hochwertige Technik fürs tägliche Zocken daheim und unterwegs. Diese Qualität hat aber natürlich auch ihren Preis. Eigentlich ist der High End Laptop mit einem UVP von 1.649 Euro versehen. MediaMarkt streicht diesen Preis jetzt jedoch zusammen und bietet dir das Gaming-Notebook zum absoluten Tiefstpreis von nur noch 1.499 Euro an. Alle weiteren Infos – sowohl zum Laptop selbst als auch zum Preis – bieten wir dir hier.

Flüssiges Gaming daheim & unterwegs – Das steckt im Acer Gaming-Notebook

Schauen wir uns die Technik des Acer Nitro 16 Gaming-Notebooks ein mal genauer an. Der verbaute AMD Ryzen 7 7840HS Prozessor wird von 16 GB RAM unterstützt und kommt im Turbo auf eine Taktfrequenz von bis zu 5.10 GHz. Für die Grafik ist hingegen die NVIDIA GeForce RTX 4070 verantwortlich. Diese Kombi bietet dir tolle Voraussetzungen für Gaming-Spaß daheim und unterwegs. Vielleicht kannst du hiermit bei den neusten Grafikkrachern nicht unbedingt die höchsten Einstellungen wählen, doch selbst anspruchsvollere Spiele wie „Cyberpunk 2077“ oder „GTA 5“ sollten durchaus ruckelfrei laufen. Ordentlich Platz für die teilweise massiven Installationsdateien sind dank der 1 TB großen und flotten SSD-Festplatte ebenfalls gegeben.

Damit die Games auch flüssig dargestellt werden können, benötigt ein guter Gaming-Laptop – insbesondere unterwegs, wenn kein weiterer Monitor angeschlossen werden kann – aber ebenso ein hochwertiges Display. Hier hat Acer mitgedacht und setzt bei dem 16 Zoll großen IPS-Panel auf eine flotte 165 Hz Bildwiederholrate. Ein weiterer Vorteil ist die LED-Backlight-Technolgie des matten Bildschirms. Dadurch erkennst du selbst bei Sonneneinstrahlung stets, was auf dem Display des Notebooks passiert.

Das matte Display mit seiner flüssigen 165-Hz-Darstellung ist ein echter Hingucker

Der Akku soll laut Acer hingegen bis zu 10 Stunden durchhalten. Wer allerdings schon mal an einem Gaming-Notebook gezockt hat, weiß, dass diese Laufzeiten bei anspruchsvollen Spielen in der Regel nicht ganz erreicht werden können. Wer vor hat, länger zu spielen, sollte also das Ladekabel griffbereit haben. Abgerundet wird das gute Gesamtpaket sonst noch von weiteren Vorteilen wie der beleuchteten RGB-Tastatur sowie der Vielzahl an Anschlüssen. Unter anderem ein HDMI 2.1-Slot, ein Displayport über USB-Typ-C sowie zahlreiche weitere USB-Stecker und ein Audioanschluss stehen dir hier zur Verfügung.

Zuvor noch nie günstiger: Darum lohnt sich der MediaMarkt-Deal

Bei MediaMarkt sicherst du dir das Acer Nitro 16 Gaming-Notebook momentan schon für 1.499 Euro, der Versand ist kostenfrei. Dies entspricht einem Rabatt von 150 Euro im Vergleich zum UVP. Doch wie schlägt sich das Angebot im Marktvergleich? Andere Anbieter als MediaMarkt und Saturn gibt es für das Gerät mit diesen Spezifikationen aktuell keine – womit der Preisvergleich schon mal wegfällt. Umso wichtiger wird daher der Preisverlauf. Und hier kann sich das Angebot wirklich sehen lassen: Günstiger gab’s den Laptop zuvor nämlich noch nie (zum Preisvergleich).

Wer hingegen eher Gelegenheitszocker ist und ein preiswerteres Gerät sucht, kann sich alternativ auch mal den Acer Aspire 3 (A315-44P-R53H) für 579 Euro anschauen. In Sachen Grafik und Leistung kann dieser aber natürlich nicht mit dem Nitro 16 mithalten.

→ Acer Aspire 3 für 579 Euro