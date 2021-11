O2 Free M Boost Deal: Mit diesem Extra-Detail lohnt sich der 5G-Tarif so richtig

In der Tarifwelt von MediaMarkt, dem Handyvertrags-Shop des Elektronikhändlers, gibt es aktuell wieder einige sogenannte Coupon-Deals. Das heißt: Du schließt einen SIM-Only-Tarif ab und erhältst einen Geschenk-Gutschein für den Shop dazu. Der ist allerdings nicht gönnerhafte 20 Euro wert, sondern deutlich mehr. Vom Prinzip her sind die Bundle-Deals so aufgebaut, dass du einen Handyvertrag abschließt und das Handy dazu ohne Vertrag mit dem Gutschein kaufst. Und auf diese Weise lohnt sich dann auch der fette O2-Tarif mit 5G.

O2 Free M Boost mit Gutschein: 40 GB 5G und 450 Euro MediaMarkt-Coupon

Der O2 Free M Boost ist in diesem Deal erst einmal im Preis reduziert. Statt der eingangs erwähnten knapp 35 Euro pro Monat, zahlst du bei Buchung über MediaMarkt nur 27,99 Euro pro Monat in den ersten 24 Monaten (danach wird’s teurer, Kündigung nicht vergessen). In dem Tarif stecken eine Allnet-Flat und 40 GB Datenvolumen, das du bei Verfügbarkeit auch im 5G-Netz verbrauchen kannst.

Nun kommt der Gutschein dazu: MediaMarkt belohnt die Buchung mit der Zugabe eines 450-Euro-Coupons. Davon kannst du dir – gerade während der aktuellen Schnäppchen-Aktionen – schon ein gutes Handy komplett kaufen oder zumindest ordentlich Anzahlung leisten.

Wechselst du von einem anderen Anbieter und möchtest deine Rufnummer mitnehmen, lohnt sich der Deal womöglich doppelt. Denn parallel kannst du noch vom derzeit erhöhten Wechselbonus profitieren. Bei erfolgreicher Rufnummernportierung gibt es monatlich weitere 5 Euro Rabatt – 20 Monate lang. Der O2 Free M Boost kostet dann also nur noch 22,99 Euro. Insgesamt gibt es so 100 Euro Wechselbonus.

Coupon-Deals auch mit weiteren Tarifen

Die Tarife-Deals mit Coupon gibt es auch mit weiteren Tarifen. Im o2 Free L (60 GB, 31,99 Euro) sind sogar 500 Euro Coupon-Wert mit dabei. Der Rundum-Sorglos-Tarif Unlimited Max (hier 47,99 Euro monatlich) wird sogar mit einem 700-Euro-Gutschein garniert. Aber auch die green-Tarife mit Vodafone- und Telekom-Netz sind mit Gutscheinen erhältlich, deren Höhe sich an den Tarif-Inhalten und -Kosten orientiert. Hier sind bis zu 550 Euro Gutscheinwert möglich. Die identischen Deals bietet auch Saturn im Online-Tarifeshop.