Lidl: QLED-Fernseher zum waschechten Sparpreis im Angebot

Mit einem neuen TV-Schnäppchen sorgt zur Stunde Lidl für Aufsehen. Denn im Onlineshop des Lebensmittel-Discounters steht jetzt ein QLED-Fernseher von Toshiba mit 4K-UHD-Auflösung zum attraktiven Sonderpreis zur Verfügung. Es offenbart sich echtes Schnäppchenpotenzial.

Lidl: TV-Schnäppchen von Toshiba in drei Größen

Zur Auswahl stehen momentan drei Modelle. Wahlweise kannst du dich für eine Display-Diagonale von 43 Zoll, 50 Zoll oder 65 Zoll entscheiden. Die Variante mit 55 Zoll ist bei Lidl aktuell ausverkauft. Bei allen Modellen ist ein Triple-HD-Tuner an Bord und du darfst dich über Lautsprecher von Onkyo mit 2 x 10 Watt Audio-Ausgangsleistung freuen. Beim 65-Zoll-Modell sind sogar 2 x 12 Watt im Datenblatt ausgewiesen. Außerdem fehlt es natürlich zum Beispiel für die Nutzung von Streaming-Apps nicht an WLAN und LAN-Anschluss. Fernsehr sind drei HDMI- und zwei USB-Ports verbaut. Für die Bildoptimierung sind Dolby Vision HDR, HDR10 und HLG an Bord. Als Betriebssystem ist Fire TV von Amazon vorinstalliert.

Toshiba Fernseher QF5D63DA

Lidl bietet das 43-Zoll-Modell derzeit für 305,04 Euro statt 649 Euro an. Das entspricht einem Rabatt in Höhe von 52 Prozent auf den unverbindlichen Verkaufspreis (UVP). Beim 50-Zoll-Modell kannst du sogar 57 Prozent sparen. Denn hier hat Lidl eine Preissenkung von 849 auf 365,04 Euro vorgenommen. Ebenso 57 Prozent Ersparnis sind bei der 65-Zoll-Variante drin. Hier zahlst du statt 1.299 Euro jetzt nur 550,04 Euro.

Einmalig kommen bei den beiden kleineren Ausführungen noch Lieferkosten in Höhe von 30,90 Euro hinzu. Beim 65-Zoll-Modell sind einmalig 45,90 Euro für die Zustellung zu bezahlen. Dafür wird dir dieser Fernseher aber auch per Spedition und nach Terminabsprache zu einem Wunschdatum an die von dir angegebene Adresse geliefert.

Tipp: 5 Euro bei Amazon sparen

Aufgrund der hohen Lieferkosten kann es sich nach einem Preisvergleich auch lohnen, einen Blick auf die Preise bei Amazon zu werfen. Dort gibt es das 43-Zoll-Modell derzeit nämlich für knapp 330 Euro zu kaufen, das 50-Zoll-Modell für knapp 390 Euro. Und für die 65-Zoll-Ausführung musst du bei Amazon nur knapp 590 Euro zahlen. Die Fernseher sind jeweils ohne zusätzliche Versandkosten zu haben, also 5 Euro günstiger als bei Lidl.

