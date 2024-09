Ab sofort kannst du bei Aldi und bei Lidl einen Markenfernseher zu Top-Konditionen kaufen. Der Samsung Fernseher Crystal UHD (CU6979) bietet einen 55 Zoll (ca. 140 cm) großen Bildschirm mit 4K-Auflösung (50 Hz) und integriertem Triple-HD-Tuner sowie unter anderem drei HDMI-Ports und einen USB-Anschluss für das Verbinden mit externen Geräten. Und natürlich fehlt es auch nicht an HDR10+ und HLG zur Bildoptimierung sowie 20 Watt Lautsprecherleistung mit dynamischem Klang, der Bewegungen auf dem Bildschirm folgt.

Aldi verkauft Samsung-Fernseher zum Top-Preis

Samsung legt zudem besonderen Wert darauf, zu betonen, dass der integrierte Prozessor für realitätsnahe Farbspektren bei stets flüssigen Bewegungen sorgt. Zudem ist das Design laut Hersteller so gewählt, dass sich der Fernseher beinahe mit der Wand verschmelzen lässt. An weiteren Extras stehen Bluetooth-Audio-Unterstützung, ein LAN-Port und integriertes WLAN zur Verfügung. Den Energieverbrauch gibt Samsung mit 80 Kilowattstunden (kWh) pro 1.000 Nutzungsstunden an. Mit zugeschaltetem HDR sind es im gleichen Zeitraum 130 kWh.

Samsung Crystal UHD Smart TV 4K CU6979

TV-Preiskampf mit Lidl

Der Preis liegt ab sofort im Onlineshop von Lidl bei 489 Euro. Hinzu kommen einmalig noch Lieferkosten in Höhe von 30,90 Euro, sodass der Gesamtpreis auf knapp 520 Euro steigt. Bei Aldi sparst du 5 Euro, weil du dort nur 469 Euro für den Fernseher sowie knapp 46 Euro für den Versand bezahlen musst. Macht in Summe rund 515 Euro und ist somit das bessere Angebot. Der unverbindliche Verkaufspreis liegt übrigens normalerweise bei knapp 720 Euro. Sowohl bei Aldi als auch bei Lidl gilt der Preis nur solange der Vorrat reicht.

Ursprünglich sollte der Fernseher bei Aldi für 479 Euro in den Verkauf gehen, durch den scharfen Wettbewerb mit Lidl kam es aber scheinbar kurzfristig zu einer Preisanpassung. Bei Aldi kannst du dich bei Bedarf zudem für eine Bezahlung in drei zinsfreien Raten über je rund 170 Euro entscheiden. Dann findet die Abwicklung der Zahlung über Klarna statt. Über den Aldi-Onlineshop bestellte Ware kannst du zudem kostenlos bis zu 90 Tage nach deiner Bestellung zurückschicken.

