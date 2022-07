Marken-E-Bike reduziert bei Lidl: Dieses Schnäppchen versüßt dir den Sommer

Lidl führt aktuell einen Dauerbrenner von Prophete im Sortiment. Im Rahmen der „Lidl Deal Days“ ist unter anderem ein E-Bike um 31 Prozent reduziert. Bei dem Modell handelt es sich um das Prophete Alu-City Expedition, was immer wieder in Angeboten auftaucht. Der Discounter drückt den Preis nach unten – so wie jetzt auch. Wir zeigen dir, was es kann.

Alu-City Expedition: Das bringt das Prophete E-Bike mit

Ob Einkäufe oder unkomplizierte Ausflüge: Wie der Name des E-Bikes schon sagt, handelt es sich bei dem Modell um ein klassisches Stadtfahrrad, das in erster Linie für befestigte Straßen geeignet ist. Unterstützt wirst du bei der Fahrt mit dem Prophete Alu-City Expedition von einem 10,4 Ah starken Akku, mit dem du auf eine Reichweite von bis zu 100 Kilometer kommst – je nachdem, wie dein Fahrstil ist. Der Motor (Blaupunkt) sitzt derweil im Frontbereich des E-Bikes und garantiert dir dank einer Schiebehilfe, dass du aus dem Stand direkt davonsausen kannst. Praktisch ist das vor allem dann, wenn du beladen bist.

Das Prophete Alu-City Expedition E-Bike im Angebot.

Darüber hinaus bietet das E-Bike eine 7-Gang-Nabenschaltung von Shimano sowie eine Rücktrittbremse, die dich zum Stehen bringt. Eine Suntour Federgabel und einen City-Sattel runden das Paket ab. Das Prophete Alu-City E-Bike Expedition besitzt eine Rahmenhöhe von 28 Zoll und ist somit für Menschen ab 1,60 Meter Körpergröße gedacht. Durch den tiefen Einstieg ist es außerdem einfach, sich auf den Sattel zu schwingen. Das zulässige Gesamtgewicht liegt bei etwa 150 Kilogramm. Das Alu-Rad selbst kommt auf ein Gewicht von 26 kg.

Für wen lohnt sich das E-Bike?

Liegt der Preis für das E-Bike in der Regel weit über der 1.000-Euro-Grenze, eignet sich das Prophete Alu-City Expedition vor allem für den Preis für diejenigen, die E-Bikes gern einmal ausprobieren und erste Erfahrungen sammeln wollen. Für Off-Road-Touren eignet sich die Modelle nicht, sondern eher für asphaltierte Straßen und kleine Strecken durch beispielsweise Wald- oder Wiesengebiete am Stadtrand. Möchtest du dich selbst nach weiteren Modellen umschauen, hält der Online-Shop von Lidl weitere E-Bikes bereit.

Preis-Check

Lidl reduziert das Prophete Alu-City Expedition im Rahmen der Deal Days um 31 Prozent. Anstatt 1.599,95 Euro werden somit derzeit nur noch 1.099 Euro fällig. Damit hält Lidl derzeit den günstigsten Preis für das E-Bike.

