Marken-Saugroboter zum Schnäppchen-Preis: Letzte Chance für ECOVACS Top-Angebote

Die letzten Tage des Novembers sind Schnäppchen-Zeit. Auch Ecovacs bietet mehrere seiner Marken-Saugroboter zu Bestpreisen an. Wir zeigen dir die besten Black Friday Deals des Herstellers im Überblick. Ende der Angebote ist schon heute Abend, am 28. November. Schnell sein lohnt sich also.

Ecovacs Deebot X1 OMNI: Starke 500 Euro Rabatt auf das Flaggschiff

Der Deebot X1 OMNI ist das absolute Flaggschiff von Ecovacs. Hierbei handelt es sich um ein Komplettset aus Saug- und Wischroboter mit rotierenden Wischplatten und einer multifunktionalen Reinigungsstation.

Der Saug- und Wischroboter bietet eine Saugkraft von 5.000 Pascal und ist mit einer zuverlässigen Laser-Navigation ausgestattet. Mit dieser findet sich der Roboter jederzeit in deiner Wohnung zurecht und kann mit Hilfe der Ecovacs-App oder dem integrierten Sprachassistenten Yiko jederzeit in die gewünschten Räume geschickt werden. Eine AI-Hinderniserkennung sorgt während der Fahrt dafür, dass herumliegende Gegenstände wie Kleidung oder Spielzeug mühelos umfahren werden.

Der Deebot X1 OMNI (hier für 995 Euro) kann nicht nur staubsaugen, sondern ist auch mit einer Wischfunktion ausgestattet. Diese setzt auf zwei rotierende Wischpads, mit denen der Saug- und Wischroboter sogar Flecken entfernen kann.

→ Der Saugroboter der Zukunft: Wir haben den X1 OMNI getestet

Ecovacs Deebot X1 OMNI im Black Friday Angebot

Komplett ist das Bundle jedoch nur zusammen mit der multifunktionalen Reinigungsstation. Diese entleert nicht nur den Staubbehälter des Roboters in einen Staubsaugerbeutel, sondern kann auch das Wischwasser nachfüllen und die Wischpads waschen und trocknen. So musst du lediglich alle paar Tage den großen Wasserbehälter der Station nachfüllen und alle 6 bis 8 Wochen den Staubsaugerbeutel wechseln. Den Rest übernimmt der Deebot X1 OMNI ganz von selbst.

Am Black Friday ist das Komplettset erstmals für unter 1000 Euro erhältlich. Der aktuelle Amazon-Preis von 995 Euro entspricht einem Rabatt von 34 Prozent zum Originalpreis – oder mehr als 500 Euro.

Deeboot T9 AIVI: Bewährter Klassiker zum Top-Preis

Nicht nur das Top-Modell von Ecovacs ist zum Black Friday reduziert. So ist auch der Deebot T9 AIVI – ein bewährter Saugroboter mit erstklassiger Wischfunktion – mit 20 Prozent Rabatt zu haben.

Der Deebot T9 AIVI bietet eine Saugkraft von 3.000 Pascal und ist mit zwei entgegengesetzt rotierenden Silikonbürsten ausgestattet. Diese von iRobot lizenzierte Technik sorgt nicht nur für ein erstklassiges Reinigungsergebnis, sondern verhindert auch, dass sich längere Haare um die Bürste wickeln und manuell entfernt werden müssen. Navigiert wird auch bei diesem Modell per Laser-Sensor inklusive AIVI-Hinderniserkennung.

→ unser Testbericht des Ecovacs T9 AIVI

Ein Highlight ist das mitgelieferte Wischmodul. Statt wie die meisten Saugroboter einfach ein feuchtes Tuch über den Boden zu ziehen, kann es den Boden zuverlässig von Flecken befreien. Dazu schrubbt das Ozmo Pro Wischmodul, ähnlich wie eine elektrische Zahnbürste, mit 480 Bewegungen pro Minute über den Boden.

Der Ecovacs Deebot T9 AIVI ist im Black Friday Angebot für 399 Euro statt 499 Euro erhältlich.

Ecovacs Deebot T9 AIVI am Black Friday

Deebot N8 Plus: Saugroboter mit Auto-Entleerung reduziert

Möchtest du für wenig Geld in den Genuss einer automatischen Entleerungsstation kommen, ist der Deebot N8 Plus von Ecovacs das richtige Modell für dich. Dieser kommt mit einer Station daher, die den Staubbehälter nach jeder Reinigung in einen großen Staubsaugerbeutel entleert. Das ist nicht nur für Allergiker angenehm, sondern eine echte Erleichterung im Alltag.

→ Deebot N8 Serie im Test

Der Saugroboter bietet eine Saugstärke von 2300 Pascal und navigiert ebenfalls per Laser-System mit Kartenfunktion zuverlässig durch dein Zuhause. Dank Präzisions-Lasermapping dauert das Erstellen einer neuen Karte nur wenige Minuten. So ist der neue Saugroboter in kürzester Zeit einsatzbereit.

Der Ecovacs Deebot N8 Plus ist im Black Friday Deal für 369 Euro inklusive Station erhältlich.