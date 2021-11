Kurioser Deal: Xbox Series X sofort verfügbar - mit einem Haken

Mit „Xbox All Access“ bietet Microsoft in ausgewählten Ländern ein Xbox-Abo inklusive Konsole und Game Pass Ultimate an. Zusammen mit Cyberport bringt man das Angebot nun auch nach Deutschland. Größter Vorteil: Du erhältst deine Xbox Series X sofort – trotz schwieriger Verfügbarkeit der Konsole. Doch lohnt sich das Angebot wirklich?

Wie funktioniert Xbox All Access?

Bei Xbox All Access zahlst du einen fixen monatlichen Betrag für deine Xbox und den Game Pass Ultimate. Nach zwei Jahren ist die Xbox abbezahlt und du musst nur noch den regulären Preis für den Game Pass bezahlen oder kannst monatlich kündigen. Bei den Konsolen hast du die Wahl zwischen der Xbox Series S für 24,99 Euro pro Monat oder der gefragten Xbox Series X für 32,99 Euro im Monat. Eine Einmalzahlung fällt nicht an und auch der Versand ist kostenfrei.

Der Xbox Game Pass Ultimate ist das Rundum-Abo für deine Xbox. Neben Xbox Gold – also der Möglichkeit online zu spielen und jeden Monat vier kostenlose Spiele zu erhalten – sind hier die Spiele-Abos von Microsoft und EA enthalten. Damit kannst du viele aktuelle Spiele wie Forza Horizon 5 oder Halo Infinite direkt zum Release kostenfrei spielen und hast Zugriff auf einen ganzen Katalog von Spielen wie zum Beispiel der kompletten Battlefield-Reihe. Außerdem kannst du mit dem Game Pass Ultimate das Cloud-Streaming nutzen, also auch unterwegs auf dem Smartphone und Notebook zocken oder Spiele auf der Xbox vor dem Herunterladen antesten.

Lohnt sich das Cyberport-Angebot mit der Xbox Series X?

Das günstigere Abo mit der Xbox Series S kostet 24 Monate lang 24,99 Euro, also insgesamt 599,76 Euro. Für den Game Pass Ultimate werden in 24 Monaten 311,76 Euro fällig. Dadruch ergibt sich ein Preis von 288 Euro für die Xbox Series S. Das ist rund 25 Euro mehr, als beim Einzelkauf anfallen. Am Singles Day und Black Friday sind zudem noch günstigere Angebote mit der Series S zu erwarten. Daher würden wir von diesem Angebot eher abraten.

Mehr Sinn ergibt das Abo bei der teureren und nur schwer erhältlichen Xbox Series X für insgesamt 791,76 Euro. Nach Abzug der 311,76 Euro für den Gamepass bleiben hier noch 480 Euro für die Konsole. Das ist günstiger als der eigentliche UVP von 500 Euro – und auch zu diesem Preis ist die Xbox Series X aktuell nirgendwo erhältlich. Cyberport hat hingegen nach eigenen Angaben 7000 Konsolen direkt auf Lager, die es exklusiv mit dem All Access Abo zu kaufen gibt. Durch die schlechte Verfügbarkeit sind auch am Black Friday und Co keine günstigeren Angebote mit der Next Gen Konsole von Microsoft zu erwarten.

Grundsätzlich lohnt sich das Angebot nur, wenn du den Game Pass Ultimate ohnehin benötigst. Für 12,99 Euro pro Monat ist das Angebot ziemlich unschlagbar – jedoch gibt es auch Möglichkeiten den Game Pass noch günstiger zu erwerben, wenn du dir erst Xbox Live Gold holst und anschließend auf den Game Pass Ultimate upgradest.

Was gibt es bei dem Angebot zu beachten?

Im Grunde genommen handelt es sich bei dem Angebot um einen einfachen Ratenkauf ohne Zinsen. Die Bezahlung wird über die Targobank abgewickelt, welche im Vorhinein eine Bonitätsprüfung durchführen darf.

Wenn du bereits ein Abo für den Game Pass Ultimate besitzt, ist das kein Problem. Gegebenenfalls vorausbezahlte Monate bleiben dir erhalten. Hast du ein Jahres-Abo für Xbox Live Gold, werden diese ebenfalls einfach addiert. Heißt beispielsweise 9 Monate Xbox Live Gold werden nach Abschluss von Xbox All Access zu 33 Monaten Game Pass Ultimate.