Unter 200 Euro! Der beste Kontaktgrill von Tefal ist jetzt radikal billiger

Tefal hat als Hersteller von Küchengeräten ein erstaunliches Renommée: Von Pfannen und Töpfen bis hin zu elektronischen Küchengeräten wie dem Kontaktgrill „OptiGrill“ bietet das Unternehmen eine riesige Bandbreite. Mit letzteren schrieb die Firma die eigene Erfolgsgeschichte zudem neu und weiter. Die Elektrogrills mit zwei Grillplatten haben einen echten „Haben-will“-Effekt ausgelöst. Das Top-Modell ist der OptiGrill Elite (hier den Testbericht lesen). Und den gibt’s gerade passenderweise massiv reduziert.

MediaMarkt knallhart: Tefal um bis zu 51 Prozent günstiger

Bei MediaMarkt kommst du im Rahmen der „Tefal Kitchen Heros“-Aktion jetzt gleich im Doppelpack an coole Produkte des Herstellers. So sind der OptiGrill Elite sowie die Easy Fry & Grill XXL Heißluftfritteuse aktuell nicht nur im Angebot – der OptiGrill ist etwa über die Hälfte billiger und kostet so nur noch 189 Euro – genauer gesagt sind das 51 Prozent Nachlass auf den Kontaktgrill. Beim Kauf bis zum 24. Juli gibt’s zusätzlich noch eine Pfanne mit 28 cm Durchmesser geschenkt.

OptiGrill Elite – Der optimale Grill für deine Küche

Das absolute Highlight bei den Tefal OptiGrills sind stets die verschiedenen Grillprogramme für unterschiedliche Gerichte. Hierbei wird die Grilltemperatur und -dauer der entsprechenden Zutat für optimale Ergebnisse angepasst. Beim Elite-Modell stehen dir hiervon gleich 12 Programme zur Verfügung, unter anderem für Fisch, Rindfleisch und Gemüse wie Kartoffeln und Tomaten. Für alles andere greifst du zum manuellen Modus, welcher variabel zwischen 120 °C und 270 °C eingestellt werden kann.

Der OptiGrill Elite liefert dir zudem eine praktische Grillboost-Funktion, welche für die so wichtigen Grillstreifen beim BBQ sorgt. Sehen lassen kann sich zudem ebenfalls die 600 cm² große Grillfläche, welche dir ordentlich Platz für die verschiedensten Gerichte liefert. Die abnehmbaren Grillplatten sind dabei antihaftbeschichtet und Spülmaschinen geeignet. Für eine leichte Bedienung wird bei diesem OptiGrill außerdem auf ein cooles digitales Touch-Display gesetzt.

→ OptiGrill Elite für 189 Euro mit gratis Tefal-Pfanne

Hochwertige Tefal Pfanne als Geschenk

Werfen wir auch einen Blick auf das Gratis-Extra zum OptiGrill und der Heißluftfritteuse. Die Tefal Simple Cook Bratpfanne mit 28 cm Durchmesser ist eigentlich mit einem UVP 24,99 Euro versehen, aktuell kannst du sie aber komplett umsonst abgreifen.

Die Pfanne ist dabei äußerst hochwertig und unter anderem zur Langlebigkeit mit einer nützlichen Titanbeschichtung versehen. Ein weiterer Vorteil ist, dass der Pfannenboden die Wärme stets optimal verteilt und so gleichmäßige Ergebnisse liefert. Die Simple Cook Bratpfanne verfügt ebenfalls über das beliebte Thermosignal: Ein Kreis in der Mitte der Pfanne färbt sich vollständig rot, sobald du mit dem Braten loslegen kannst. Die hochwertige Bratpfanne ist übrigens für alle Herdarten außer Induktion geeignet und stellt ein hervorragendes gratis Extra zu den Tefal-Geräten dar.

XXL Heißluftfritteuse mit Grillfunktion

Mit der Tefal Easy Fry & Grill XXL Flexcook Heißluftfritteuse kannst du dir ein weiteres cooles Küchengerät samt Tefal-Pfanne sichern. Die acht automatischen Kochprogramme liefern dir in Kombination mit den zwei Garkammern hierbei wirklich zahllose Möglichkeiten zum Kochen. Egal, ob Pommes, Pizza, Fisch oder Gemüse – selbst Desserts sollen mit dem Gerät möglich sein!

Das Besondere: Du holst dir nicht nur eine Heißluftfritteuse in die Küche, das Gerät verfügt nämlich ebenfalls über eine Grillfunktion. So werden die verschiedenen Gerichte schnell und äußerst knusprig zubereitet. Das Ganze ist zudem auch deutlich gesünder als bei einer herkömmlichen Fritteuse. Das XXL im Namen ist zudem Programm: Mit dem Fassungsvermögen von insgesamt 6,5 Litern sollst du bis zu acht Personen bekochen können. Im Angebot kostet das coole Küchengerät jetzt nur noch 177 Euro – und die Tefal-Pfanne gibt’s noch on top.

→ Tefal Easy Fry & Grill XXL Flexcook Heißluftfritteuse für 177 Euro mit gratis Tefal-Pfanne