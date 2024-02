MediaMarkt sorgt aktuell für ein echtes TV-Schnäppchen. Der Elektromarkt streicht bei einem 43-Zoll-Modell der Marke Grundig jetzt nämlich satte 39 Prozent vom UVP. Dadurch kostet der 4K-TV inklusive Lieferung lediglich 333 Euro. Günstiger war der Fernseher zuvor noch nie! Wir schauen uns den Smart-TV genauer an und stellen dir am Ende auch noch ein ebenfalls stark reduziertes High End Modell von Samsung vor.

Nur 333 Euro für diesen 4K-TV: Das steckt drin!

Der Grundig 43 GUB 7340 4K-TV bietet eine große Bildschirmfläche von 108 Zentimetern beziehungsweise 43 Zoll. Das ist zwar angenehm groß für Filme, Sportsendungen und TV-Shows, aber auch nicht zu groß im Wohnzimmer. Dank der 4K-UHD-Auflösung sehen dabei alle Videos, Serien und Games absolut scharf aus. Außerdem unterstützt der Fernseher HDR, wodurch Bilder und Farben noch lebendiger aussehen und stärkere Kontraste bieten. Die Bildwiederholrate beträgt darüber hinaus 50 Hertz.

4K-TV im Angebot bei MediaMarkt – so sieht er aus

Ebenfalls cool: Es handelt sich um einen Smart-TV mit integrierter Sprachsteuerung. So kannst du dein Fernsehprogramm oder deine Lieblings-Playlist auch bequem per Google Sprachbefehl steuern. Zur Fernbedienung musst du nicht erst greifen. Obendrein verfügt der 4K-TV über zwei USB-, drei HDMI 2.1- und einen HDMI eARC-Anschluss sowie einen optischen Ausgang, einen Ethernet-Anschluss, einen CI+ Slot und eine Kopfhörer-Buchse. Somit hast du auch genügend Möglichkeiten, all deine Peripherie-Geräte anzuschließen. Übrigens konnte der Fernseher bei MediaMarkt eine Bewertung von 4,8/5 Sternen sammeln – ein top Ergebnis!

Preis-Check & diese Alternative lohnt sich ebenfalls

Aber wie gut ist der Preis nun eigentlich? Bei MediaMarkt steht der 4K-TV für 333 Euro im Schaufenster. Das entspricht einem Rabatt von fast 40 Prozent. Und der Preisverlauf zeigt darüber hinaus: so günstig war der Fernseher zuvor noch nie. Ein preiswerteres Angebot findest du dank der kostenlosen Lieferung bei MediaMarkt derzeit ebenfalls nicht im Netz.

Wenn du stattdessen auf die moderne QLED-Technik von Samsung setzen und ein größeres Bild möchtest, solltest du dir einmal den Samsung GQ55Q60BAU QLED-TV ansehen. Der kostet dank 30 Prozent Rabatt bei MediaMarkt nur noch 699 Euro.